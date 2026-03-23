"Policjantki i Policjanci", odcinek 1391: Kostyra wprowadza w życie swój plan, mający na celu skłócenie Natalii i Marka

Emocje w serialu "Policjantki i Policjanci" sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył widzom solidnej dawki napięcia. W centrum wydarzeń znalazło się dramatyczne porwanie chłopca z domu dziecka, którym zajęli się Lena i Bartosz. Sytuacja okazała się niezwykle skomplikowana, gdyż o adopcję Kornela starało się małżeństwo, a jego biologiczna rodzina, która wcześniej się go wyrzekła, nagle zaczęła okazywać zainteresowanie. Trop prowadził do tajemniczego mężczyzny w kapturze, który zabrał malucha w środku nocy. W międzyczasie Sołtys zwierzał się Szulc ze swoich osobistych dylematów, nie wiedząc, że dzień przyniesie mu sporą niespodziankę. Tyle pytań i nierozwiązanych spraw z pewnością podgrzewa atmosferę przed kolejnym spotkaniem z bohaterami.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Policjantki i Policjanci" odc. 1391 - streszczenie

Nowy dyżur sierżant Darii Włodarczyk i aspiranta sztabowego Marka Korwickiego rozpoczyna się od z pozoru błahej sprawy. Do urzędu zgłasza się seniorka Elżbieta, która chce wyrobić nowy dowód osobisty, jednak urzędniczka zaczyna podejrzewać, że kobieta może nie być tym, za kogo się podaje. Policjanci postanawiają to sprawdzić i udają się do jej mieszkania, lecz nikogo tam nie zastają, a zaniepokojona sąsiadka twierdzi, że nie widziała pani Eli od dłuższego czasu. Funkcjonariusze docierają do syna zaginionej, Iwa, który sugeruje, że w zniknięcie jego matki może być zamieszany jej partner, Zbigniew. W tle głównego śledztwa, Kostyra nie próżnuje i wprowadza w życie swój plan, mający na celu skłócenie Natalii i Marka.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1391 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na kolejne losy ulubionych bohaterów i rozwiązanie nowych kryminalnych zagadek. Emocje sięgają zenitu, a twórcy serialu jak zwykle przygotowali dawkę napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na szczęście fani nie będą musieli długo czekać, aby poznać dalszy ciąg wydarzeń. Najnowszy, 1391. odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na kanale TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając widzów przed ekrany. Akcja osadzona we Wrocławiu pozwala nam z bliska śledzić codzienną pracę funkcjonariuszy, którzy mierzą się nie tylko z przestępcami, ale także z trudnymi dramatami społecznymi. Twórcy doskonale balansują między pełnymi napięcia interwencjami a prywatnym życiem bohaterów, ukazując ich zmagania, relacje i osobiste dylematy. To właśnie ta mieszanka akcji i obyczajowych wątków sprawia, że tak chętnie wracamy do tego świata. W serialu występują m.in.:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)