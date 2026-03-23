"Uroczysko", odcinek 225: Zuza organizuje Olkowi przymusowy urlop tacierzyński, by wspólnie z Agatą zająć się nową, zagadkową sprawą

Poprzedni odcinek serialu "Uroczysko" rzucił nas w sam środek dramatycznych wydarzeń, które wstrząsnęły lokalną społecznością. Po śmiertelnym postrzale sierżanta z Przygódki, za którego Marek odprawił mszę, ruszyła wielka obława z udziałem kontrterrorystów. Na komendzie atmosfera również była napięta – pojawiła się tam przerażona ciotka bliźniaków, a Piotr Majewski, obawiając się brata, poprosił o ochronę. Kluczowy zwrot akcji nastąpił, gdy Galos przeanalizował nagranie z szyfrowanej aplikacji, a nowe dowody całkowicie zburzyły misterną intrygę mordercy, szokując policjantów. Wygląda na to, że śledztwo weszło w decydującą fazę. Czego zatem możemy spodziewać się po tak dynamicznym finale?
"Uroczysko" odc. 225 - streszczenie
W najnowszym odcinku Zuza w pomysłowy sposób organizuje Olkowi przymusowy urlop tacierzyński, by wspólnie z Agatą zająć się nową, zagadkową sprawą. Wszystko zaczyna się, gdy na komendę w Uroczysku przybywa zdenerwowana starsza kobieta, przynosząc ze sobą krzyżówkę oraz kartkę z plamami przypominającymi krew. Ułożone w niej hasło ma charakter groźby, co zmusza policjantki do natychmiastowego działania. Śledcze muszą ustalić, czy mają do czynienia z makabrycznym żartem, czy też realnym zagrożeniem dla czyjegoś życia. Pierwszy trop prowadzi do kiosku, w którym zakupiono gazetę, a nieocenioną pomocą w dochodzeniu okazują się szemrane kontakty Wróbla. Gdy na drzwiach informatorki pojawia się wiadomość napisana krwią, podejrzenia Stelmach kierują się w stronę córki schorowanej kobiety.
"Uroczysko" odc. 225 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania kolejnej kryminalnej zagadki w malowniczym Uroczysku. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a sprawa tajemniczej krzyżówki z pewnością wciągnie widzów bez reszty. Wielbiciele serialu powinni już teraz zarezerwować sobie czas na seans, by nie przegapić żadnego szczegółu z tego intrygującego śledztwa. Premierowa emisja 225. odcinka "Uroczyska" odbędzie się w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 20:00 na kanale TV4.
"Uroczysko" - opis serialu i obsada
"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy w sobie urok małego, turystycznego miasteczka z mrocznymi tajemnicami kryjącymi się pod powierzchnią pozornego spokoju. W centrum wydarzeń znajduje się duet policjantów – Agata i Filip – których przeciwstawne charaktery tworzą niezwykle skuteczny zespół śledczy. To właśnie przybyli do Uroczyska turyści często stają się źródłem skomplikowanych zagadek, a ich historie przeplatają się z prywatnym życiem głównych bohaterów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Katarzyna Ucherska (jako Agata)
- Antoni Królikowski (jako Filip)
- Julita Koper (jako Zuza)
- Jakub Dąbrowski (jako Olek)
- Anna Iberszer (jako Laura)
- Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)
- Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)
- Maciej Mikołajczyk (jako Michał)
- Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)
- Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)
- Honorata Witańska (jako Anka)