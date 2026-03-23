"Uroczysko", odcinek 225: Zuza organizuje Olkowi przymusowy urlop tacierzyński, by wspólnie z Agatą zająć się nową, zagadkową sprawą

Poprzedni odcinek serialu "Uroczysko" rzucił nas w sam środek dramatycznych wydarzeń, które wstrząsnęły lokalną społecznością. Po śmiertelnym postrzale sierżanta z Przygódki, za którego Marek odprawił mszę, ruszyła wielka obława z udziałem kontrterrorystów. Na komendzie atmosfera również była napięta – pojawiła się tam przerażona ciotka bliźniaków, a Piotr Majewski, obawiając się brata, poprosił o ochronę. Kluczowy zwrot akcji nastąpił, gdy Galos przeanalizował nagranie z szyfrowanej aplikacji, a nowe dowody całkowicie zburzyły misterną intrygę mordercy, szokując policjantów. Wygląda na to, że śledztwo weszło w decydującą fazę. Czego zatem możemy spodziewać się po tak dynamicznym finale?

"Uroczysko" odc. 225 - streszczenie

W najnowszym odcinku Zuza w pomysłowy sposób organizuje Olkowi przymusowy urlop tacierzyński, by wspólnie z Agatą zająć się nową, zagadkową sprawą. Wszystko zaczyna się, gdy na komendę w Uroczysku przybywa zdenerwowana starsza kobieta, przynosząc ze sobą krzyżówkę oraz kartkę z plamami przypominającymi krew. Ułożone w niej hasło ma charakter groźby, co zmusza policjantki do natychmiastowego działania. Śledcze muszą ustalić, czy mają do czynienia z makabrycznym żartem, czy też realnym zagrożeniem dla czyjegoś życia. Pierwszy trop prowadzi do kiosku, w którym zakupiono gazetę, a nieocenioną pomocą w dochodzeniu okazują się szemrane kontakty Wróbla. Gdy na drzwiach informatorki pojawia się wiadomość napisana krwią, podejrzenia Stelmach kierują się w stronę córki schorowanej kobiety.

"Uroczysko" odc. 225 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują rozwiązania kolejnej kryminalnej zagadki w malowniczym Uroczysku. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a sprawa tajemniczej krzyżówki z pewnością wciągnie widzów bez reszty. Wielbiciele serialu powinni już teraz zarezerwować sobie czas na seans, by nie przegapić żadnego szczegółu z tego intrygującego śledztwa. Premierowa emisja 225. odcinka "Uroczyska" odbędzie się w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 20:00 na kanale TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy w sobie urok małego, turystycznego miasteczka z mrocznymi tajemnicami kryjącymi się pod powierzchnią pozornego spokoju. W centrum wydarzeń znajduje się duet policjantów – Agata i Filip – których przeciwstawne charaktery tworzą niezwykle skuteczny zespół śledczy. To właśnie przybyli do Uroczyska turyści często stają się źródłem skomplikowanych zagadek, a ich historie przeplatają się z prywatnym życiem głównych bohaterów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)