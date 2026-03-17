"Policjantki i Policjanci", odcinek 1387: makabryczne odkrycie w busie prowadzi policjantów na plan horroru, gdzie fikcja miesza się z przerażającą rzeczywistością

Fani serialu "Policjantki i Policjanci" z pewnością nie mogli narzekać na brak emocji w ostatnim odcinku, który obfitował w mroczne tajemnice i osobiste dramaty. Na pierwszy plan wysunęła się sprawa napadu na panią Joannę, którą ktoś uwięził we własnym domu, zostawiając na lustrze złowrogą wiadomość „milcz”. Ponieważ z mieszkania nic nie zginęło, motyw rabunkowy został szybko wykluczony, co tylko pogłębiło zagadkę, której nie potrafili rozwikłać ani ofiara, ani jej mąż, były dziennikarz śledczy. W tle tej kryminalnej intrygi rozgrywał się również osobisty dramat Białacha, który martwił się o Olę po tym, jak ta ponownie trafiła do szpitala. Poprzedni epizod zostawił nas więc z wieloma pytaniami i niepewnością co do losów bohaterów. Czego zatem możemy się spodziewać po tak intensywnym otwarciu tygodnia?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1387 - streszczenie

Codzienna służba Leny i Bartosza rozpoczyna się od z pozoru rutynowej kontroli drogowej. Ich uwagę przykuwa kierowca busa, którego nerwowe zachowanie od razu wzbudza podejrzenia funkcjonariuszy. Po dokładnym przeszukaniu pojazdu policjanci dokonują makabrycznego odkrycia – w foliowych workach znajdują poćwiartowane ludzkie szczątki. Pierwsze ślady prowadzą śledczych w zaskakujące miejsce, na plan zdjęciowy kręconego właśnie horroru. W świecie filmowej fikcji, gdzie sztuczna krew miesza się z prawdziwą, odróżnienie rekwizytu od dowodu zbrodni staje się niezwykle trudne. W tym samym czasie Sołtys zmaga się z narastającymi problemami osobistymi, które coraz bardziej utrudniają mu codzienne funkcjonowanie.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1387 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością oczekują na rozwiązanie mrocznej zagadki, która połączyła świat przestępczy z filmowym. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów znów zostaną wystawione na ciężką próbę. Wielu widzów z pewnością zadaje sobie pytanie, kiedy będą mogli obejrzeć kolejną odsłonę przygód wrocławskich stróżów prawa. Premierowa emisja 1387. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Serial "Policjantki i Policjanci" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy. Produkcja w unikalny sposób łączy wątki kryminalne z życiem prywatnym bohaterów, pokazując ich codzienne zmagania zarówno na służbie, jak i po godzinach. Każdy odcinek to nowa dawka pełnych napięcia interwencji, skomplikowanych dochodzeń oraz osobistych dramatów i radości, które sprawiają, że postaci stają się nam bliskie. To właśnie ta mieszanka akcji i obyczajowych perypetii stanowi o sile serialu. W serialu występują m.in.:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)