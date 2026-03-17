"Policjantki i Policjanci", odcinek 1387: makabryczne odkrycie w busie prowadzi policjantów na plan horroru, gdzie fikcja miesza się z przerażającą rzeczywistością

Spis treści
Fani serialu "Policjantki i Policjanci" z pewnością nie mogli narzekać na brak emocji w ostatnim odcinku, który obfitował w mroczne tajemnice i osobiste dramaty. Na pierwszy plan wysunęła się sprawa napadu na panią Joannę, którą ktoś uwięził we własnym domu, zostawiając na lustrze złowrogą wiadomość „milcz”. Ponieważ z mieszkania nic nie zginęło, motyw rabunkowy został szybko wykluczony, co tylko pogłębiło zagadkę, której nie potrafili rozwikłać ani ofiara, ani jej mąż, były dziennikarz śledczy. W tle tej kryminalnej intrygi rozgrywał się również osobisty dramat Białacha, który martwił się o Olę po tym, jak ta ponownie trafiła do szpitala. Poprzedni epizod zostawił nas więc z wieloma pytaniami i niepewnością co do losów bohaterów. Czego zatem możemy się spodziewać po tak intensywnym otwarciu tygodnia?
"Policjantki i Policjanci" odc. 1387 - streszczenie
Codzienna służba Leny i Bartosza rozpoczyna się od z pozoru rutynowej kontroli drogowej. Ich uwagę przykuwa kierowca busa, którego nerwowe zachowanie od razu wzbudza podejrzenia funkcjonariuszy. Po dokładnym przeszukaniu pojazdu policjanci dokonują makabrycznego odkrycia – w foliowych workach znajdują poćwiartowane ludzkie szczątki. Pierwsze ślady prowadzą śledczych w zaskakujące miejsce, na plan zdjęciowy kręconego właśnie horroru. W świecie filmowej fikcji, gdzie sztuczna krew miesza się z prawdziwą, odróżnienie rekwizytu od dowodu zbrodni staje się niezwykle trudne. W tym samym czasie Sołtys zmaga się z narastającymi problemami osobistymi, które coraz bardziej utrudniają mu codzienne funkcjonowanie.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1387 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością oczekują na rozwiązanie mrocznej zagadki, która połączyła świat przestępczy z filmowym. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy bohaterów znów zostaną wystawione na ciężką próbę. Wielu widzów z pewnością zadaje sobie pytanie, kiedy będą mogli obejrzeć kolejną odsłonę przygód wrocławskich stróżów prawa. Premierowa emisja 1387. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się we wtorek, 24 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
Serial "Policjantki i Policjanci" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy. Produkcja w unikalny sposób łączy wątki kryminalne z życiem prywatnym bohaterów, pokazując ich codzienne zmagania zarówno na służbie, jak i po godzinach. Każdy odcinek to nowa dawka pełnych napięcia interwencji, skomplikowanych dochodzeń oraz osobistych dramatów i radości, które sprawiają, że postaci stają się nam bliskie. To właśnie ta mieszanka akcji i obyczajowych perypetii stanowi o sile serialu. W serialu występują m.in.:
- Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)
- Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
- Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
- Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
- Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
- Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
- Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
- Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
- Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)