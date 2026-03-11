Dziedzictwo, odcinek 862: Yaman umiera na oczach Nany i Yusufa. Oddał życie, by ocalić bratanka

W poprzednim odcinku (861) w szpitalu Yaman i Ferit pilnowali rannego porywacza zwanego Trucizną, licząc, że doprowadzi ich do zaginionego Yusufa. Na korytarz wpadała roztrzęsiona Nana i chciała zabić porywacza, lecz Yaman ją powstrzymał, tłumacząc, że sprawę prowadzi policja. Gdy emocje opadły, Ferit wyznał Yamanowi, że odkrył prawdę o swojej córce – test DNA potwierdził, że Doga jest jego dzieckiem, a Ayse i Koray ukrywali to przed nim przez lata. Tymczasem Trucizna uciekł ze szpitala, nie wiedząc, że było to częścią planu Yamana i Ferita, którzy śledzili go dzięki nadajnikowi. Porywacz jednak odkrył podstęp i podrzucił pluskwę do innego auta. W tym samym czasie Ayse i Koray jechali po Dogę do szkoły, lecz dowiedzieli się, że dziewczynkę odebrał już Ferit. Mężczyzna zabrał córkę na plac zabaw i podczas rozmowy telefonicznej z Ayse chłodno dał jej do zrozumienia, że zna prawdę i nie zamierza jej wybaczyć.

"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 862

Trucizna przyjeżdża do magazynu, gdzie przetrzymywany jest Yusuf, i grozi mu kolejną dawką leku mającą wymazać wszystkie wspomnienia chłopca. Yusuf wciąż wierzy, że stryjek go uratuje, lecz Trucizna szydzi z jego nadziei. W tym momencie Yaman dociera do magazynu, eliminując trzech uzbrojonych strażników i wkracza do środka. Zauważa Yusufa leżącego pod ścianą, a Trucizna unosi strzykawkę nad jego ramieniem. Yaman rzuca się na psychopatę, powalając go na ziemię i zasypując gradem ciosów, ratując chłopca, lecz w decydującym momencie Trucizna rani go nożem w plecy. Mimo bólu Yaman odwraca się, przewraca Truciznę i wbija nóż w jego pierś, ostatecznie dusząc go i unieszkodliwiając. Chwilę później na magazyn napływają posiłki wroga, Yaman eliminuje ich, po czym prowadzi Yusufa w stronę wyjścia. Gdy chłopiec zostaje w końcu bezpieczny przy Nanie, Yaman, wykrwawiony, pada na ziemię. W jego oczach jest spokój — poświęcił życie, by ocalić bratanka, a jego ostatnie słowa niosą nadzieję i miłość. Tymczasem Trucizna, mimo śmiertelnej walki, przeżywa, grożąc dalszym niebezpieczeństwem.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 862. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 18 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

