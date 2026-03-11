Kasia w pułapce własnego kłamstwa w "M jak miłość". Aneta zobaczy Zosię i odkryje jej prawdziwego ojca

Powrót do domu. Kasia i Zosia zostaną wypisane ze szpitala

W 1919. odsłonie serialu "M jak miłość" widzowie zobaczą powrót Kasi i jej nowo narodzonej córki do mieszkania Mariusza. Matka i dziecko opuszczą placówkę medyczną w doskonałym zdrowiu. Warto przypomnieć, że dziewczynka przyszła na świat o czasie, co stało w sprzeczności z wcześniejszymi tłumaczeniami Karskiej, która próbowała przekonać narzeczonego, że urodzi wcześniaka. Chciała w ten sposób zataić fakt, że w ciążę zaszła jeszcze w czasie trwania małżeństwa z Jakubem.

Misterny plan wydawał się działać bez zarzutu – zarówno Mariusz, jak i Karski dali wiarę spreparowanym wynikom testów DNA. Jednak już w 1919. odcinku telenoweli sytuacja wymknie się spod kontroli. Tajemnica zacznie sypać się za sprawą Anety, którą przyjaciółka również zdążyła wprowadzić w błąd.

Aneta spojrzy na Zosię. Chodakowska zdemaskuje kłamstwo w "M jak miłość"

W 1919. odcinku Aneta złoży wizytę w domu Mariusza, by przywitać noworodka. Wystarczy jeden rzut oka do łóżeczka, by Chodakowska nabrała poważnych wątpliwości. Zosia w najmniejszym stopniu nie będzie przypominać Sanockiego, którego uważa się za jej biologicznego ojca.

- "Cześć Zosieńko! - powita ją Aneta, po czym zwróci się już do Kasi - Do Mariusza to w ogóle nie jest podobna!"

Te słowa w 1919. odcinku "M jak miłość" sprawią, że z twarzy Kasi natychmiast zniknie uśmiech. Chodakowska niemal natychmiast zorientuje się w sytuacji, krzyżując wielomiesięczne starania przyjaciółki. O ile w trakcie ciąży nikt nie miał szans na weryfikację prawdy, o tyle po narodzinach brak jakiegokolwiek podobieństwa między Zosią a Mariuszem stanie się uderzający, co może uświadomić Jakubowi, że to on jest prawdziwym ojcem.

Kasia wyzna prawdę o ojcu? Kulisy odcinka 1919 serialu "M jak miłość"

Jak w 1919. odcinku "M jak miłość" zareaguje Kasia? Widzowie będą zastanawiać się, czy kobieta posunie się do kolejnego kłamstwa wobec Anety, byle tylko zatrzymać lawinę i uchronić Mariusza i Jakuba przed bolesną prawdą. Niewykluczone jednak, że narastające wyrzuty sumienia zmuszą ją do szczerego wyznania przed przyjaciółką.

Wszystko wskazuje jednak na to, że w 1919. odcinku telenoweli Kasia postanowi kontynuować swoją grę pozorów i dalej oszukiwać całą trójkę. Brzemię kłamstwa będzie jednak stawać się coraz cięższe do uniesienia, zwłaszcza że fizyczne dowody na to, że Zosia jest córką Jakuba, a nie Mariusza, staną się niemożliwe do zignorowania.