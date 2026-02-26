"Awantura o kasę" z nowością! W kolejnym sezonie ta nagroda zelektryzuje uczestników [Kiedy oglądać, emisja, nowy sezon]

"Awantura o kasę" to teleturniej, który przyciąga widzów przed ekrany, oferując im dawkę emocji i wiedzy. Po wieloletniej przerwie program z sukcesem wrócił na antenę i wciąż cieszy się rzeszą fanów. Zasady są proste, ale wymagają sprytu, refleksu i umiejętności współpracy. Uczestnicy muszą nie tylko odpowiadać na pytania z różnych dziedzin, ale również licytować taką możliwość. Program prowadzi niezastąpiony Krzysztof Ibisz.

"Awantura o kasę" 2026 - rekordowe nagrody i wielkie emocje

Jak poinformowała stacja Polsat, tym razem na uczestników czekają nowości. "Awantura o kasę" będzie się tym razem toczyć o wyjątkowo wysokie nagrody. Ich pula przekracza rekordowe 2,5 mln złotych, a w grze pojawia się nowa wygrana: luksusowa wycieczka! Mistrzowskie drużyny, które poprawnie odpowiedzą na niełatwe pytania i będą miały odrobinę szczęścia, trafią na rajskie wakacje.

Krzysztof Ibisz zapowiada znakomitą zabawę

Do oglądania zachęca jedyny w swoim rodzaju gospodarz, bez którego "Awantura o kasę" nie mogłaby istnieć. Krzysztof Ibisz w oryginalny sposób zapowiedział nowe nagrody w programie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Młotek jest, ogórki kiszone przeze mnie własnoręcznie są, złota skrzynka jest. W tym sezonie wycieczki marzeń, zobaczymy, komu uda się je zdobyć" - powiedział.

Wiosenna edycja teleturnieju trafi na ekrany już w sobotę 7 marca 2026 roku. "Awanturę o kasę" będzie można oglądać w każdą sobotę i niedzielę na antenie Polsatu o 17:30.

