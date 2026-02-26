"Awantura o kasę" z nowością! W kolejnym sezonie ta nagroda zelektryzuje uczestników [Kiedy oglądać, emisja, nowy sezon]

Spis treści
"Awantura o kasę" to teleturniej, który przyciąga widzów przed ekrany, oferując im dawkę emocji i wiedzy. Po wieloletniej przerwie program z sukcesem wrócił na antenę i wciąż cieszy się rzeszą fanów. Zasady są proste, ale wymagają sprytu, refleksu i umiejętności współpracy. Uczestnicy muszą nie tylko odpowiadać na pytania z różnych dziedzin, ale również licytować taką możliwość. Program prowadzi niezastąpiony Krzysztof Ibisz.
"Awantura o kasę" 2026 - rekordowe nagrody i wielkie emocje
Jak poinformowała stacja Polsat, tym razem na uczestników czekają nowości. "Awantura o kasę" będzie się tym razem toczyć o wyjątkowo wysokie nagrody. Ich pula przekracza rekordowe 2,5 mln złotych, a w grze pojawia się nowa wygrana: luksusowa wycieczka! Mistrzowskie drużyny, które poprawnie odpowiedzą na niełatwe pytania i będą miały odrobinę szczęścia, trafią na rajskie wakacje.
ZOBACZ TEŻ: Ibisz ostro o talk-show Polsce. "Lansuje się prowadzących". Kogo miał na myśli?
Krzysztof Ibisz zapowiada znakomitą zabawę
Do oglądania zachęca jedyny w swoim rodzaju gospodarz, bez którego "Awantura o kasę" nie mogłaby istnieć. Krzysztof Ibisz w oryginalny sposób zapowiedział nowe nagrody w programie za pośrednictwem mediów społecznościowych.
"Młotek jest, ogórki kiszone przeze mnie własnoręcznie są, złota skrzynka jest. W tym sezonie wycieczki marzeń, zobaczymy, komu uda się je zdobyć" - powiedział.
"Awantura o kasę" - kiedy? Gdzie oglądać? Znamy datę premiery nowego sezonu
Wiosenna edycja teleturnieju trafi na ekrany już w sobotę 7 marca 2026 roku. "Awanturę o kasę" będzie można oglądać w każdą sobotę i niedzielę na antenie Polsatu o 17:30.
ZOBACZ TEŻ: Farma. Uczestnik nagle rezygnuje z programu! Wielka pomyłka na gospodarstwie