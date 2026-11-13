Piotr Ligienza zachował wyjątkową pamiątkę z planu „Rancza”. Przechowuje ją w rodzinnym domu

Piotr Ligienza ma na koncie wiele ról teatralnych i serialowych

Piotr Ligienza przyszedł na świat 31 maja 1982 roku w Dzierżoniowie. Spełnia się zawodowo w teatrze, filmie, serialach oraz dubbingu. Dyplom krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego uzyskał w 2005 roku, jednak swój sceniczny debiut zaliczył rok wcześniej w Starym Teatrze. W kolejnych latach współpracował z warszawskimi placówkami, w tym z Teatrem Powszechnym i Teatrem Polonia. Widzowie kojarzą go z występów w produkcjach takich jak „RH+”, „Na dobre i na złe”, „Pierwsza Miłość” oraz „Barwy Szczęścia”. Artysta nieustannie udziela się w dubbingu i regularnie występuje na scenach teatralnych w całym kraju.

W życiu prywatnym spełnia się jako szczęśliwy małżonek oraz ojciec dwójki pociech.

Piotr Ligienza ukrywa w domu wyjątkową pamiątkę z planu serialu „Ranczo”

Przełomem w jego karierze okazał się angaż w serialu „Ranczo”, gdzie od trzeciego sezonu kreował postać Fabiana Dudy. Zagrał tam wykształconego pracownika urzędu gminy Wilkowyje, który początkowo był najbliższym współpracownikiem wójta Kozioła, by ostatecznie objąć funkcję sekretarza. Sympatię odbiorców zyskał dzięki swojej uczciwości, pracowitości oraz relacji uczuciowej z córką wójta, Klaudią Kozioł. Aktor w wywiadzie dla VOX FM podkreślił, że Wojciech Adamczyk wymagał od obsady ścisłego trzymania się scenariusza.

„Ta postać się na pewno zmieniła na przestrzeni lat. Pamiętam, jak właśnie Wojtek Adamczyk mocno tego pilnował - żeby trzymać się tego, co jest właśnie w linii tekstu, mieć zaufanie do tego scenariusza. A jako że mieliśmy zaufanie do Wojtka, no to po prostu realizowaliśmy. Miał rację. Scenariusz był partyturą, więc po prostu super było wypowiadać te słowa” – wspominał Piotr Ligienza w rozmowie z VOX FM.

Wyszło na jaw, że odtwórca roli Dudy zachował z planu coś wyjątkowego. W jego rodzinnym domu wciąż znajdują się oryginalne, archiwalne scenariusze produkcji.

„Wszystko to trzymam. Trzymam to po prostu sam dla siebie. Chciałem to gdzieś podarować, może na jakąś licytację, coś w ten deseń, ale kiedy było jeszcze w trakcie emisji tych odcinków, to usłyszałem, że może lepiej nie, bo nie wszystkie sceny ze scenariusza weszły i tak dalej. Żeby to zostawić, zachować. Nic z tym nie zrobiłem, po prostu zabezpieczyłem i mam to do tej pory!” – wyznał aktor dla portalu VOX FM.