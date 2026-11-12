„Pierwsza miłość”, odcinek 4294. Grażyna szuka miłości u swatki. Zapisze się do biura matrymonialnego

„Pierwsza miłość”, odcinek 4294. Samotna Grażyna zgłosi się do biura matrymonialnego

Od dłuższego czasu życie Grażyny kręci się głównie wokół pracy oraz zarządzania kliniką We-Med, co skutecznie ogranicza jej szanse na zawieranie nowych znajomości. Mimo wypełnionego po brzegi grafiku, kobiecie coraz mocniej daje się we znaki brak bliskiej osoby i narastająca samotność. W 4294. odcinku „Pierwszej miłości” bohaterka postanowi działać i przypomni sobie o pewnej pacjentce, która jest właścicielką tradycyjnego biura matrymonialnego. Działająca pod szyldem Orchidea firma stanie się dla Grażyny doskonałą okazją na znalezienie partnera bez konieczności samodzielnych poszukiwań. Kobieta przełamie opory i oficjalnie poprosi swatkę o pomoc.

Kandydaci na partnera dla Grażyny w serialu „Pierwsza miłość”

Krok podjęty przez szefową kliniki błyskawicznie przyniesie rezultaty, a na jej profil w biurze zaczną napływać wiadomości od zainteresowanych nią mężczyzn. Bohaterka zyska możliwość przeanalizowania sylwetek samotnych panów, którzy również poszukują drugiej połówki za pośrednictwem tradycyjnego biura matrymonialnego. Czas pokaże, czy wśród nadesłanych zgłoszeń pojawi się kandydat potrafiący sprostać wysokim wymaganiom Grażyny.

Czy Grażyna z „Pierwszej miłości” znajdzie nowego partnera?

Zarejestrowanie się w agencji swatki ma szansę całkowicie odmienić dotychczasową codzienność zapracowanej kobiety. Bohaterka stanie przed wyzwaniem wygospodarowania w swoim napiętym harmonogramie wolnych chwil nie tylko na obowiązki w klinice, ale także na randki z potencjalnymi partnerami. Pozostaje pytanie, czy kobieta otworzy się na romantyczne uniesienia i ostatecznie trafi na mężczyznę, u boku którego zbuduje trwałą i szczęśliwą relację.

„Pierwsza miłość”, odcinek 4294. Kiedy i gdzie oglądać w TV oraz online?

Telewizyjna premiera 4294. odcinka serialu „Pierwsza miłość” odbędzie się w czwartek, 26 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Produkcję można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Wszystkie epizody są ponadto udostępniane w sieci za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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