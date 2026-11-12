Nowa data finału "Hotelu Paradise 13". Stacja TVN7 podała konkrety

Nowa data finału "Hotelu Paradise 13" w TVN7

Pierwotnie ostatni odcinek trzynastego sezonu programu "Hotel Paradise" miał trafić na ekrany w czwartek, 19 listopada 2026 roku o godzinie 20:00. Harmonogram nadawcy uległ jednak modyfikacji z powodu wprowadzenia żałoby narodowej w dniach 8 i 9 listopada. W jej trakcie stacja TVN7 zrezygnowała z pokazania jednego z premierowych epizodów, co bezpośrednio przełożyło się na przesunięcie finału całej serii.

Fani formatu zastanawiający się nad nowym terminem emisji "Hotelu Paradise 13", mogą już zapisać w kalendarzach oficjalną datę. Ostateczne starcie odbędzie się w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku. Tego dnia widzowie stacji TVN7 obejrzą decydujący epizod, który przyniesie ostateczne rozstrzygnięcia w programie. Biorący w nim udział gracze zawalczą wówczas o główny tytuł oraz związaną z nim wygraną finansową.

Edyta Zając na planie "Hotelu Paradise 14" na Dominikanie

Mimo że trzynasta odsłona zmierza dopiero do finału, ekipa realizacyjna intensywnie pracuje już nad czternastą serią widowiska. Tym razem zdjęcia do nowego sezonu powstają na Dominikanie. Wśród twórców obecnych na miejscu znajduje się Edyta Zając, która za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych regularnie odsłania przed internautami kulisy pracy na planie zdjęciowym.