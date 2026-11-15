Piotr Ligienza miał problemy przez scenę w „Ranczu”. W tle wybory prezydenckie i zbieżność nazwisk

Piotr Ligienza zdobył popularność nie tylko dzięki roli w serialu „Ranczo”

Polski aktor Piotr Ligienza rozwija swoją karierę na deskach teatralnych, planach filmowych i telewizyjnych oraz w studiach dubbingowych. W 2005 roku odebrał dyplom krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, jednak na profesjonalnej scenie zadebiutował już dwanaście miesięcy wcześniej w Starym Teatrze w Krakowie. Zawodową ścieżkę wiązał ze znanymi stołecznymi instytucjami, między innymi z Teatrem Powszechnym oraz Teatrem Polonia, a dziś regularnie pojawia się gościnnie na scenach w całej Polsce. Telewizyjna i kinowa publiczność kojarzy go z ról w filmie „RH+” oraz serialach „Na dobre i na złe”, „Pierwsza miłość” i „Barwy szczęścia”. Poza grą aktorską realizuje się także w dubbingu. Prywatnie spełnia się jako mąż i ojciec dwójki dzieci.

Fabian Duda w „Ranczu”. Tak zmieniała się postać grana przez Piotra Ligienzę

Grany przez Piotra Ligienzę bohater, czyli Fabian Duda, dołącza do obsady w drugim sezonie „Rancza”. Wkracza na ekran jako młody absolwent studiów, który zaczyna praktyki w Urzędzie Gminy Wilkowyje i szybko awansuje na stanowisko sekretarza gminy. Na początku daje się poznać jako nastawiony na karierę oportunista, który z jednej strony nadskakuje wójtowi Pawłowi Koziołowi, a z drugiej potajemnie knuje za jego plecami. Wewnętrzna zmiana bohatera następuje, gdy fotel wójta przejmuje Lucy. Pod jej skrzydłami Fabian zmienia się w rzetelnego i oddanego sprawom lokalnej społeczności urzędnika, który skutecznie zdobywa między innymi dotacje z Unii Europejskiej.

W życiu osobistym bohater związał się z Jagną, chociaż to Klaudia Kozioł niezmiennie pozostawała jego największą miłością.

Piotr Ligienza jako Duda zachwycił widzów. Zdradza kulisy Rancza

Wybory prezydenckie w Polsce zbiegły się z emisją „Rancza”. Piotr Ligienza komentuje

W fabule produkcji, równolegle z wyborami na prezydenta, toczyła się także zacięta walka o władzę w samorządzie. O fotel wójta gminy Wilkowyje rywalizowali ze sobą Fabian Duda oraz Krystyna Więcławska, a ich kampanii towarzyszyły spotkania z wyborcami, festyny oraz rozwieszanie plakatów. Niespodziewanie jedna ze scen ściągnęła na Piotra Ligienzę falę nieprzychylnych komentarzy od widzów. Aktor opowiedział o tych nieprzyjemnych sytuacjach w rozmowie z portalem VOX FM.

Miałem takie sytuacje, kiedy Fabian kandydował i słynne "głosuj na Dudę"... To już taka anegdota [...] Zostało to wyemitowane w czasie realnych wyborów i to był przypadek. To po prostu tak wyszło, że została emisja i "głosuj na Dudę” – powiedział Piotr Ligienza portalowi VOX FM.

Telewizyjna emisja tego sezonu „Rancza”, pokazującego walkę o stanowisko wójta w Wilkowyjach, nałożyła się w czasie z prawdziwą kampanią prezydencką w Polsce. Wówczas o najwyższy urząd w państwie ubiegał się w rzeczywistości Andrzej Duda. Zdjęcia do odcinków zrealizowano ze sporym wyprzedzeniem, dlatego ekipa produkcyjna nie mogła przewidzieć tak uderzającej zbieżności nazwisk.