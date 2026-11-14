Pierwsza miłość, odcinek 4286: Mariolka nie da Krystianowi spokoju! Choć będzie załamana, znów spróbuje go uwieść

„Pierwsza miłość” odcinek 4286. Krystian odrzuca zaloty Mariolki

Zaangażowanie Mariolki w relację z Krystianem będzie stale rosło i wyjdzie daleko poza zwykłe, ukradkowe spojrzenia. Bohaterka zacznie aktywnie zabiegać o wspólne chwile, posuwając się nawet do tego, że dostosuje swoje dyżury do jego grafiku. Dziewczyna wyjdzie z założenia, że częstsza obecność w pobliżu obiektu westchnień pozwoli jej skutecznie przyciągnąć jego uwagę.

Zachowanie koleżanki nie umknie uwadze Dagi, która już w 4285. odcinku „Pierwszej miłości” dostrzegła to zauroczenie i usiłowała ostudzić jej zapał. Wskazała wówczas wprost, że Krystian nie wykazuje żadnego zainteresowania Mariolką. Te ostrzeżenia nie wystarczyły jednak, aby zakochana dziewczyna od razu porzuciła swoje plany.

Szybko wyjdzie na jaw, że sceptycyzm Dagi był w pełni uzasadniony. Mariolka nie zdoła utrzymać swojej radości i emocji w sekrecie, przez co jej zamiary staną się całkowicie czytelne. Reakcja Krystiana będzie natychmiastowa i stanowcza. Bohater postawi sprawę jasno, tłumacząc, że nie jest gotowy na żaden nowy związek i całkowicie wyklucza teraz wchodzenie w bliższą relację.

Taki obrót spraw okaże się dla Mariolki niezwykle przykrym doświadczeniem. Bohaterka zdążyła już nabrać przekonania, że jej relacja z Krystianem ma szansę rozwinąć się w coś głębszego, a zamiast odwzajemnienia uczuć spotka ją stanowcza odmowa. Kosz od mężczyzny nie sprawi jednak, że dziewczyna natychmiast zrezygnuje z dalszych starań.

Daga i Jolka pomagają Mariolce w 4286. odcinku „Pierwszej miłości”

Po tym, jak Krystian postawi wyraźną granicę, załamana bohaterka otrzyma wsparcie od swojego otoczenia. Z odsieczą ruszą jej Daga oraz Jolka, które postarają się poprawić jej nastrój. Obie kobiety dysponują własnymi, sprawdzonymi patentami na postępowanie z płcią przeciwną i chętnie przekażą tę wiedzę mniej doświadczonej znajomej.

Chociaż koleżanki chętnie posłużą wsparciem, trudno przewidzieć, czy wdrożenie ich wskazówek w życie cokolwiek zmieni. Krystian postawił sprawę bardzo wyraźnie i nie zamierza wchodzić w żadną nową relację, a samo zaangażowanie ze strony Mariolki to za mało, aby skłonić go do zmiany zdania.

Takie podejście mężczyzny wynika bezpośrednio z jego niedawnych, bolesnych przeżyć. Przypomnijmy, że w 4270. odcinku „Pierwszej miłości” bohater bardzo ciężko przeżywał rozstanie z Łucją Reterską i próbował odzyskać równowagę po wstrząsających zdarzeniach. Kryzys był tak głęboki, że otoczenie obawiało się nawet jego powrotu do nałogu narkotykowego, a skutki tamtych chwil odczuwał jeszcze przez długi czas.

Kiedy oglądać 4286. odcinek serialu „Pierwsza miłość”? Data i godzina emisji

Premierowa emisja 4286. odcinka serialu „Pierwsza miłość” zaplanowana jest na poniedziałek, 16 listopada 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Kolejne odsłony produkcji można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku w tym samym paśmie czasowym, a także w sieci za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami

5