Pilny komunikat TVP w sprawie paralimpiady. Jest stanowisko w sprawie udziału Rosji i Białorusi

Rosja i Białoruś na paralimpiadzie 2026

Zimowe Igrzyska Paralimpijskie 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się już 6 marca. Impreza nie cieszy się jednak dobrą famą, a powodem jest decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOI). Ogłoszono, że na tegorocznej paralimpiadzie we Włoszech po latach przerwy zobaczymy reprezentacje Rosji i Białorusi. W przeszłości te kraje zostały zawieszone za stosowanie dopingu oraz agresję na Ukrainę. W naszym kraju ten pomysł spotkał się z natychmiastową reakcję. Zapowiedziano, że Polska zbojkotuje ceremonię otwarcia. Teraz pojawiło się też stanowisko Telewizji Polskiej. Wiemy już, czy TVP pokaże rosyjskich i białoruskich sportowców.

TVP wydało stanowisko

Telewizja Polska poinformowała, że dołącza do bojkotu nie pokaże flag Białorusi i Rosji na ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Paralimpijskich 2026.

Telewizja Polska nie zaprezentuje sportowców, którzy w trakcie ceremonii otwarcia zbliżających się XIV Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026 wystąpią pod flagami Rosji i Białorusi. Bojkot jest wyrazem sprzeciwu nadawcy wobec wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie oraz działań Rosji i Białorusi na arenie międzynarodowej. Decyzję Telewizji Polskiej popiera Polski Komitet Paralimpijski - czytały w oświadczeniu wysłanym do mediów.

Polski nadawca publiczny wyraził też ogromne zaniepokojenie decyzją MKOI:

Ze zdumieniem przyjęliśmy decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, który pozwolił Rosjanom i Białorusinom reprezentować swoje kraje w trakcie najbliższych Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026. Traktujemy ten wybór jako niepokojący przejaw rozmywania odpowiedzialności Rosji i Białorusi za zbrodnie dokonywane na terenie Ukrainy, a na to nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody.