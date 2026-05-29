Pierwsza miłość znika z anteny. Co wydarzy się w finałowych odcinkach?

Ostatni epizod przed wakacjami stacja wyemituje w piątek 12 czerwca, po czym fani rozstaną się z ulubionymi postaciami na dłuższy czas. Cały zespół aktorski oraz producenci rozpoczynają przerwę urlopową, przygotowując zupełnie nowe i angażujące scenariusze na kolejne miesiące. Aneta Zając wraz z Damianem Kulcem zamieścili w mediach społecznościowych oficjalne pożegnanie, informując jednocześnie o lipcowym powrocie na plan zdjęciowy. W jesiennej ofercie programowej stacji Polsat zadebiutują premierowe historie, które rozwiążą zagadki z pozostawionego czerwcowego finału.

W dniach 8-12 czerwca zostaną wyemitowane ostatnie odcinki serialu "Pierwsza miłość". Zobaczymy wtedy epizody: 4232, 4233, 4234, 4235, 4236.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

Finał „Pierwszej miłości”: Co dalej ze zniknięciem Kazanowej?

Ostatni tydzień emisji zagwarantuje wadlewskej społeczności gigantyczną dawkę stresu. Kluczowym wydarzeniem będzie odkrycie prawdy o zaginięciu Kazanowej. Zmęczony ukrywaniem sekretu Zenek ulegnie namowom Róży i postanowi opowiedzieć Sewerynowi o fatalnym zdarzeniu w lesie. Jego wyznanie przerwie nagłe pojawienie się funkcjonariuszy policji, którzy przekażą szokujące wieści. Okazuje się, że żona Seweryna wciąż żyje, jednak uczestniczyła w dramatycznym wypadku samochodowym. Kobieta doznała urazu płata czołowego po potrąceniu, dlatego jej mąż spędzi finałowe chwile w ogromnym strachu o jej powrót do zdrowia. Atmosferę we wsi zagęści również Miron, uciekając z miejsca zamieszkania i brutalnie atakując załamanego Seweryna.

Serial „Pierwsza miłość” w Polsacie: Mariusz interweniuje w sprawie Pawła

Wrocławskie wątki dostarczą równie dużych emocji, a w centrum uwagi znajdzie się Paweł. Próba powrotu do codzienności i zatrudnienie na złomowisku zakończą się dla niego potężnym załamaniem psychotycznym. Mariusz dowiaduje się o ocaleniu brata i od razu planuje przetransportować go w okolice Poznania. Paweł sprzeciwia się temu pomysłowi, szukając pilnego wsparcia u Kacpra. Zakończenie tego wątku przybierze mroczny obrót, ponieważ Kacper wykorzysta swoje powiązania w policji do odgonienia Mariusza. Co gorsza, za plecami Ilony podniesie choremu dawki leków, zapowiadając tym samym poważne komplikacje w nadchodzących po wakacjach odcinkach.

Losy Elizy i Łukasza w ostatnich odcinkach „Pierwszej miłości”

Walka rozwodowa Bolesława i Elizy wejdzie w decydującą fazę. Próba mediacji zakończy się całkowitym fiaskiem, gdy mąż złoży ostry kontrpozew, w którym oskarży żonę o niewierność oraz spróbuje pozbawić ją wspólnego majątku. Napięcie doprowadzi kobietę prosto na szpitalny oddział, jednak krótką ulgę przyniesie jej spotkanie z tajemniczym adoratorem na przystanku. Romantyczny piknik popsuje obecność wynajętego detektywa. W tym samym czasie Łukasz Mejer ostatecznie wyjdzie z zakładu karnego. Mężczyzna pragnie zacząć normalne życie przy wsparciu Ilony oraz Bartka, starając się unikać Marty, ale los szybko skonfrontuje ich ze sobą po drugiej stronie krat.

Finał „Pierwszej miłości”: Przeczucia Melki i tajemnice Janka

Zwieńczenie serii ukaże szczęśliwe chwile Piotrka i Melki podczas radosnego świętowania z bliskimi, w którym uczestniczyć będzie także Łucja Reterska. Pomimo znakomitej zabawy, główna bohaterka poczuje ogromny niepokój o swoją przyszłość. Kobieta zacznie podejrzewać, że jej radosny czas nagle zburzy nieprzewidziana tragedia. Rozwój wydarzeń szybko potwierdzi jej najgorsze obawy. Wakacyjnej przerwy w spokoju nie spędzi również Janek, do którego zapuka dawny współpracownik, zasypując go niezwykle niewygodnymi i ryzykownymi pytaniami na temat losów Lilki.