Pierwsza miłość w nowym sezonie: Zenek trafi za kratki? Róża postanawia wydać go policji

Nagłe zaginięcie Kazanowej przez długi czas wywoływało wielkie emocje u widzów oraz bohaterów produkcji. Przełom nastąpił w 4233 epizodzie, kiedy przytłoczony wyrzutami sumienia Zenek opowiedział Róży o tragicznych wydarzeniach w lesie. Kobieta była przerażona skalą oszustwa i dała mu zaledwie dobę na wizytę na komisariacie. Z kolei w 4234 odcinku Seweryn bardzo martwił się o swoją żonę po wyciągnięciu zwłok z Odry, ale szybko nastąpił kolejny zwrot akcji. W 4235 odsłonie Zenek planował przyznać się Sewerynowi do winy, jednak przeszkodził mu w tym sierżant Kargulewicz z nowymi informacjami. Sytuacja skomplikowała się w 4236 odcinku, kiedy lekarz przekazał Sewerynowi smutne wieści o nieodwracalnym uszkodzeniu płata czołowego u potrąconej Kazanowej. Obecnie Zenek ma ogromną nadzieję na wyciszenie całej sprawy, ale Róża absolutnie nie zamierza dłużej milczeć.

Pierwsza miłość. Zenek przyzna się, co zrobił z Kazanową! Nie będzie miał już wyjścia

"Pierwsza miłość" odc. 4237: Róża nie chce ukrywać prawdy o Zenku

Mężczyzna ponownie postara się uniknąć poniesienia kary i będzie naiwnie uważał, że dramatyczne chwile związane z wypadkiem Kazanowej wkrótce całkowicie miną. Prawda okaże się jednak zupełnie inna. Róża od samego początku czuła ogromne oburzenie z powodu jego znieczulicy i gigantycznej skali kłamstwa. Kobieta stanowczo odrzuca możliwość dalszego pomagania w zatajaniu faktów. Bohaterka nie potrafi po prostu stać z boku i patrzeć na ból Seweryna, który w placówce medycznej drży o los i zdrowie swojej małżonki.

"Pierwsza miłość" odc. 4237: Przyszłość Mirona zagrożona?

Kobieta jest bardzo konsekwentna w swoich postanowieniach, nawet w obliczu rozpaczliwych błagań Zenka o utrzymanie tajemnicy. Mężczyzna niezwykle obawia się o przyszłość Mirona i zdaje sobie sprawę, że policyjne dochodzenie całkowicie zrujnuje egzystencję jego potomka. Pomiędzy tą dwójką wybucha bardzo nerwowa kłótnia, która ostatecznie przesądza o dalszym życiu bohatera. Róża decyduje się na trudny krok i udaje się na komisariat w celu złożenia oficjalnych zeznań. Widzowie wkrótce dowiedzą się, czy taka postawa zaprowadzi Zenka prosto do więzienia.

6