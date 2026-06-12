Pierwsza miłość w nowym sezonie. Skandaliczny artykuł niszczy spokój Kingi, a Tomek odkrywa prawdę

Codzienność Kingi (w tej roli Aleksandra Zienkiewicz) składa się z niekończących się problemów. Po śmierci córeczki Jaśminki kobieta przelała całą uwagę na Polę, czyli dziecko Janka oraz Lilki (gra ją Sylwia Sokołowska). Nadmierna opiekuńczość została uznana za obsesję. Lilka z premedytacją oskarżyła rywalkę o uprowadzenie dziewczynki, przez co bohaterka wylądowała w areszcie, a jej syn Tomek (Oskar Wojciechowski) wdał się w fizyczne starcie z Jankiem. Prawda ostatecznie ujrzała światło dzienne, ale brak zaufania zrujnował ich związek. W 4174. odsłonie serialu Janek zakomunikował wyjazd do Ameryki Łacińskiej, natomiast Kinga postanowiła wziąć rozwód. Niestety, o powrocie do normalności nie ma mowy, bo już w 4224. epizodzie Lilka obwiniła byłą partnerkę swojego męża o dostarczenie anonimowej, bardzo kosztownej paczki na urodziny Poli. Oskarżona stanowczo odrzuciła te zarzuty, jednak dawne rany i brak ludzkiej ufności sprawiają, że atmosfera wokół niej nadal pozostaje wyjątkowo napięta.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami!

"Pierwsza miłość" odcinek 4238. Medialna nagonka na Kingę

Znany serwis plotkarski udostępnia bardzo krzywdzący materiał na temat Kingi. Sensacyjny tekst błyskawicznie obiega internet, wywołując lawinę komentarzy i doprowadzając do gigantycznej awantury. Dla kobiety, wciąż dochodzącej do siebie po bolesnym rozstaniu z Jankiem oraz fałszywych zarzutach o porwanie, to ogromny cios. Medialna nagonka uderza bezpośrednio w nią, ale negatywne konsekwencje tego skandalu odczuwa także cała rodzina.

"Pierwsza miłość" odcinek 4238. Tomek odkrywa, że za artykułem stoi Jolka

Kinga nie zostaje jednak sama ze swoimi problemami, ponieważ w jej obronie natychmiast staje Tomek. Młody mężczyzna wielokrotnie pokazywał, że dla najbliższych potrafi posunąć się do najbardziej radykalnych czynów. Kiedy dowiaduje się, że to właśnie Jolka sprowadziła na jego matkę uwagę brukowców, całkowicie traci nad sobą kontrolę i wpada w potężny szał.

Pierwsza miłość odcinki 4237-4245. Wiadomo gdzie oglądać nowe losy mieszkańców Wadlewa

Zawieszenie nadawania w podstawowym paśmie nie oznacza całkowitego wstrzymania premier. Fani wrocławskich i wadlewskich intryg mogą spać spokojnie, ponieważ pałeczkę po głównym Polsacie przejmuje kanał Polsat 1. To właśnie na tej antenie telewizyjny hit będzie kontynuowany. Stacja zaplanowała regularną emisję świeżych epizodów od poniedziałku do piątku o godzinie 21:50 w Polsat1.

Taki obrót spraw to doskonała wiadomość dla stałych widzów oczekujących codziennej dawki telewizyjnych emocji. Pierwszy po zmianie anteny, niezwykle istotny odcinek numer 4237 pojawi się na ekranach w piątek 12 czerwca 2026 roku punktualnie o 21:50 w Polsat 1. Scenarzyści przygotowali mocne uderzenie, gdyż zdesperowana Róża postanowi ostatecznie złożyć donos na Zenka. Dodatkowo Janek i Kinga uczczą bolesną rocznicę śmierci swojej córeczki Jaśminki. Z kolei Piotrek wspólnie z Hubertem będą prowadzili niezwykle ryzykowne dochodzenie, próbując namierzyć seryjnego mordercę.

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