Finał sezonu Pierwszej miłości w Polsacie. Znamy szczegóły emisji nowych odcinków na innej antenie

Spis treści Pierwsza miłość odcinki 4237-4245. Wiadomo gdzie oglądać nowe losy mieszkańców Wadlewa

Czerwiec to dla polskiej telewizji tradycyjnie czas zamykania wiosennych ramówek i zawieszania popularnych formatów. Obecna seria kultowej wrocławskiej telenoweli zakończy się na głównym kanale Polsatu dokładnie w piątek 12 czerwca. Teoretycznie oznacza to dla sympatyków produkcji wielotygodniową przerwę. Aktorzy i cała ekipa realizacyjna wykorzystają ten moment na krótki urlop, po czym w lipcu ponownie zameldują się na planie zdjęciowym w stolicy Dolnego Śląska. Ich praca zaowocuje jesiennymi premierami, które wyjaśnią zagadki z czerwcowego finału. Nadawca zaplanował jednak małą rewolucję, bo ciąg dalszy fabuły zobaczymy w innej stacji.

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Pierwsza miłość odcinki 4237-4245. Wiadomo gdzie oglądać nowe losy mieszkańców Wadlewa

Zawieszenie nadawania w podstawowym paśmie nie oznacza całkowitego wstrzymania premier. Fani wrocławskich i wadlewskich intryg mogą spać spokojnie, ponieważ pałeczkę po głównym Polsacie przejmuje kanał Polsat 1. To właśnie na tej antenie telewizyjny hit będzie kontynuowany bez jakichkolwiek przerw. Stacja zaplanowała regularną emisję świeżych epizodów od poniedziałku do piątku o godzinie 21:50 w Polsat1.

Taki obrót spraw to doskonała wiadomość dla stałych widzów oczekujących codziennej dawki telewizyjnych emocji. Pierwszy po zmianie anteny, niezwykle istotny odcinek numer 4237 pojawi się na ekranach w piątek 12 czerwca 2026 roku punktualnie o 21:50 w Polsat 1. Scenarzyści przygotowali mocne uderzenie, gdyż zdesperowana Róża postanowi ostatecznie złożyć donos na Zenka. Dodatkowo Janek i Kinga uczczą bolesną rocznicę śmierci swojej córeczki Jaśminki. Z kolei Piotrek wspólnie z Hubertem będą prowadzili niezwykle ryzykowne dochodzenie, próbując namierzyć seryjnego mordercę.

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