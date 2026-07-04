Zanim Kinga i Marysia dotrą do urokliwego ośrodka, będą musiały zmierzyć się z nawarstwiającymi się kłopotami. Kinga nadal nie potrafi otrząsnąć się po rozstaniu z Jankiem. Mimo że wspólne spędzenie rocznicy śmierci Jaśminki uświadomi im, jak silna jest ich więź, wizja rozwodu nie zniknie. Z kolei Marysia, po rewelacjach ujawnionych przez Mariusza, popadnie w konflikt z Kacprem. Aby uciec od codziennych zmartwień, kobiety zdecydują się na wspólny weekendowy wyjazd. Nie przewidują jednak, że ten z pozoru zwykły odpoczynek zapoczątkuje lawinę zdarzeń, które mogą zrewolucjonizować życie miłosne jednej z przyjaciółek.

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Kamil zginie w Kosowie? Bartek wróci do Emilki!

"Pierwsza miłość": Kinga i Arek w odc. 4244

Czas spędzony w leśnym ośrodku przyniesie wiele niespodzianek. Bohaterki zostaną zaproszone do udziału w rozrywkach organizowanych z okazji wieczoru panieńskiego. Proste z pozoru gry staną się pretekstem do głębszej refleksji nad sobą. Głównym zadaniem będzie znalezienie w lesie kwiatu paproci, będącego symbolem miłości i pomyślności. Magiczny klimat miejsca sprawi, że zabawa ta zyska dodatkowy wymiar, skłaniając Marysię i Kingę do przemyśleń o ich relacjach. Za sprawą intrygi Marysi, Kindze podczas leśnych poszukiwań będzie towarzyszył atrakcyjny recepcjonista, Arek. Ich wspólna wędrówka szybko nabierze romantycznego charakteru. Czy z tego spotkania zrodzi się prawdziwe uczucie? Widzowie przekonają się o tym w nowych odcinkach po wakacjach.

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