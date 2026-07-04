Mecz Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff. Zaskakujący powód nieobecności rodziny

Życiowy sukces Niemca na londyńskiej trawie

36-letni Jan-Lennard Struff bierze udział w głównym turnieju na Wimbledonie nieprzerwanie od 2013 roku. W dwóch poprzednich edycjach oraz w dwóch innych startach kończył on zmagania na etapie trzeciej rundy. Teraz udało mu się przełamać tę barierę i wywalczyć awans do najlepszej szesnastki tych prestiżowych zawodów. Dotarcie do czwartej rundy na londyńskich kortach jest bezsprzecznie jego największym dotychczasowym sukcesem w tym historycznym turnieju. W przeszłości reprezentant Niemiec trzykrotnie meldował się na tym etapie zmagań wielkoszlemowych, grając we French Open oraz US Open.

Obecnie tenisista pochodzący z Warstein klasyfikowany jest na 74. pozycji w światowym rankingu, choć w przeszłości zajmował w nim 21. lokatę. W piątkowym spotkaniu niespodziewanie wyeliminował z dalszej gry rozstawionego z numerem ósmym rosyjskiego zawodnika Daniiła Miedwiediewa. Dzięki temu niezwykle cennemu zwycięstwu niemiecki sportowiec stanie w niedzielę przed wymarzoną szansą na osiągnięcie swojego pierwszego ćwierćfinału w imprezie rangi Wielkiego Szlema. Podczas tegorocznej rywalizacji w stolicy Wielkiej Brytanii przebywa on na miejscu samotnie. Związane jest to z codziennymi obowiązkami matki jego dwóch synów, która musiała powrócić do domu.

- Wszystko jest w porządku, rozmawiamy często przez internet, choć oczywiście nie mogę się doczekać, kiedy ich zobaczę. Jednak, po pierwsze, na sobotę jest zaplanowana impreza w przedszkolu – powiedział w piątek po zaskakującym zwycięstwie nad rozstawionym z numerem ósmym Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem 7:6 (7-4), 7:6 (7-5), 7:5.

- Oglądała pierwszy mecz, a jak grałem drugi musiała w tym samym czasie wsiąść do samolotu. Dzieci, mające siedem i cztery lata, były w domu cały czas – wspomniał tenisista.

Jaki bilans spotkań ma Hubert Hurkacz?

Niedzielny przeciwnik z ogromnym szacunkiem i docenieniem wypowiada się o sportowych umiejętnościach polskiego zawodnika. Niemiecki gracz doskonale zdaje sobie sprawę z niezwykłego potencjału Polaka, który w przeszłości przez długi czas plasował się w światowej czołówce. Hubert Hurkacz posiada wspaniałe doświadczenie w grze na nawierzchni trawiastej, co udowodnił w 2021 roku, docierając w Wimbledonie aż do półfinału. Polski gracz pokonał wtedy w meczu ćwierćfinałowym legendę tenisa, Rogera Federera, dla którego był to ostatni oficjalny występ w karierze. Teraz reprezentant Polski wychodzi na kort ze sporymi oczekiwaniami na kolejny doskonały rezultat.

Dotychczasowy bilans bezpośrednich pojedynków pomiędzy oboma doświadczonymi zawodnikami jest idealnie remisowy i wynosi obecnie 2-2. Ostatnie oficjalne starcie tych tenisistów odbyło się ponad dwa lata temu w Dubaju, gdzie górą był utalentowany reprezentant Polski. Wrocławianin triumfował w tamtym spotkaniu po trzech wyczerpujących tie-breakach, a wcześniej zanotował także bezcenne zwycięstwo w hali w Bazylei. Niemiec okazywał się natomiast zauważalnie lepszy w 2023 roku w Stuttgarcie oraz podczas turnieju Pucharu Davisa w 2016 roku. Zwycięzca tego niedzielnego meczu w następnej fazie zmierzy się z broniącym tytułu Włochem Jannikiem Sinnerem lub japońskim graczem Shintaro Mochizukim.