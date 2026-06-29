Zabójstwo w gminie Serock. Podejrzany 21-latek zatrzymany w Medyce

Zgłoszenie o zaginięciu mieszkańca gminy Serock

W sobotę 27 czerwca 2026 roku dyżurny Komisariatu Policji w **Serocku** otrzymał informację o zaginięciu 35-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna ten na co dzień mieszkał na terenie lokalnej gminy. Z relacji siostry zaginionego wynikało, że od czwartku 25 czerwca 2026 roku nie nawiązał on żadnego kontaktu z bliskimi. W związku z tym **policjanci** niezwłocznie rozpoczęli intensywne czynności poszukiwawcze oraz operacyjne.

Podejrzany samochód i brunatne ślady

W toku prowadzonych działań śledczy ustalili, że zaginiony 35-latek w ostatnim czasie spotykał się z kobietą. Dalsza analiza faktów wskazała, że związek ze zniknięciem mężczyzny może mieć partner kobiety, również **21-letni obywatel Ukrainy**. Funkcjonariusze zlokalizowali pojazd, którym w ostatnich dniach poruszał się typowany mężczyzna. Podczas szczegółowych oględzin samochodu ujawniono brunatne ślady, co skutkowało zabezpieczeniem auta i przekazaniem go do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji.

Zatrzymanie na granicy w Medyce

Skoordynowane działania funkcjonariuszy z Serocka i kryminalnych z **Legionowa**, wspieranych przez specjalistyczne wydziały KSP, pozwoliły na ustalenie trasy przemieszczania się 21-latka. Mężczyzna został namierzony i zatrzymany na terenie przejścia granicznego w **Medyce**. Do ujęcia doszło w momencie, gdy podejrzewany usiłował opuścić Polskę i wyjechać na Ukrainę. Dzięki szybkiej wymianie informacji między służbami mężczyzna nie zdołał uniknąć odpowiedzialności przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury w Legionowie

Zatrzymany 21-latek został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w **Legionowie**. Wykonywane z jego udziałem czynności mają bezpośredni związek ze śmiercią 35-letniego obywatela Ukrainy. Obecnie dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem **Prokuratury Rejonowej w Legionowie**. Służby kontynuują wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia, o którym poinformowano 29 czerwca 2026 roku.

Źródło: Policja.pl