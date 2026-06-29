Zorganizowana grupa przestępcza rozbita w Wołominie. Straty Skarbu Państwa sięgają 5 milionów złotych

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-06-29 14:00

Policjanci z Wołomina oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku rozpracowali grupę zajmującą się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT oraz praniem pieniędzy. W dniach od 10 do 16 czerwca 2026 roku zatrzymano 9 osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Działania śledczych pozwoliły ustalić, że uszczuplenia należności publicznoskarbowych przekroczyły kwotę 5 milionów złotych.

Zbliżenie na bok radiowozu policyjnego z napisem „POLICJA” w niebiesko-białych barwach odblaskowych, symbolizujące działania służb w walce z przestępczością gospodarczą, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Michał Reszczyński

Wspólna akcja policji i służb skarbowych w Wołominie

Wielomiesięczne działania funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku doprowadziły do ujęcia członków zorganizowanej grupy przestępczej. Całe postępowanie realizowane jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie i dotyczy podejrzenia popełnienia szeregu przestępstw gospodarczych oraz skarbowych. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymane osoby działały w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, zajmując się między innymi praniem pieniędzy pochodzących z nielegalnej działalności. Do dokumentacji podatkowej wprowadzane miały być nierzetelne oraz podrobione faktury VAT, co służyło podawaniu nieprawdy w deklaracjach składanych organom skarbowym.

Zatrzymania na terenie dwóch województw i warszawskim lotnisku

W okresie od 10 do 16 czerwca 2026 roku mundurowi przeprowadzili skoordynowane działania na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego, zatrzymując łącznie 9 osób. Jeden z mężczyzn podejrzanych o współdziałanie w grupie został ujęty na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie bezpośrednio po tym, jak wylądował samolot, którym podróżował. W tej konkretnej interwencji policjanci z Wołomina korzystali ze wsparcia Grupy Interwencji Specjalnych Straży Granicznej. Podczas przeprowadzonych przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli obszerną dokumentację różnych spółek oraz urządzenia elektroniczne, które mogą stanowić dowody w sprawie. Dodatkowo zabezpieczono gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości przekraczającej 500 000 zł.

Tymczasowe areszty i dozory dla podejrzanych

Osobom zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Wobec 5 podejrzanych Sąd Rejonowy w Wołominie, na wniosek prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Pozostałe 4 osoby zostały objęte dozorami policji, które połączono z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi. Obecnie śledztwo ma charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają, że w sprawie dojdzie do kolejnych zatrzymań. Za zarzucane czyny podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 20 lat.

Źródło: Policja.pl