Pierwsza miłość po wakacjach. Ale wpadka Julity i Florka! Marcin Kochański odkryje ich kłamstwo

Sytuacja młodych bohaterów skomplikowała się po niedawnym incydencie w klinice We-Med w 4223. odcinku, gdzie nieodpowiedzialna rywalizacja i błędne decyzje medyczne mogły skończyć się fatalnie. Wzburzony Marek planował natychmiastowe zwolnienie stażystów, ale Florek uciekł się do szantażu, wykorzystując pozycję swojego ojca, Marcina Kochańskiego z Okręgowej Izby Lekarskiej. Przerażona widmem problemów Grażyna ustąpiła, a w 4228. odcinku Florian złożył koleżance propozycję udawania pary w zamian za obietnicę szybkiej ścieżki kariery. Kobieta przystała na ten ryzykowny układ, zatajając prawdę przed Radkiem, który w przypływie poczucia winy zaproponował jej wspólne życie pod jednym dachem. Rozdarta między prawdziwym uczuciem a perspektywą awansu, bohaterka zaplątała się w niebezpieczną grę.

"Pierwsza miłość" odcinek 4239. Marcin Kochański odkryje manipulację Florka i Julity

W 4239. odcinku telenoweli fałszywa relacja młodych medyków doprowadzi do sporych komplikacji. Florian zaplanuje wspólny obiad, na który zaprosi swoją wspólniczkę oraz wpływowego ojca. W trakcie posiłku stażyści będą starali się wypaść jak najbardziej wiarygodnie, odgrywając rolę bezgranicznie zakochanych i wpatrzonych w siebie do szaleństwa partnerów.

Wiceszef Okręgowej Izby Lekarskiej okaże się jednak wyjątkowo bystrym obserwatorem, na którym wyreżyserowane czułości nie zrobią najmniejszego wrażenia. Z czasem doświadczony lekarz dostrzeże luki w ich zachowaniu i zorientuje się, że ma do czynienia ze zwykłym oszustwem. Zamiast czekać na rozwój wypadków, przejdzie do zdecydowanej ofensywy. Pod nieobecność syna postanowi odbyć bezkompromisową rozmowę z zaskoczoną Julitą, domagając się od niej jasnych wyjaśnień i stawiając dziewczynę pod ścianą.

Otwartym pozostaje pytanie, w jaki sposób zaszantażowana stażystka poradzi sobie z tą trudną konfrontacją. Widzowie wkrótce przekonają się, czy pod wpływem mocnych argumentów starszego Kochańskiego dziewczyna załamie się i wyjawi całą prawdę o układzie. Ciekawą kwestią są również ewentualne konsekwencje, jakie poniesie młody lekarz, gdy jego ojciec pozna kulisy intrygi.

Największą zagadką wciąż pozostaje jednak los Radka. Kompletnie nie wiadomo, jak długo zakochany chłopak będzie tkwił w niewiedzy i co się wydarzy po odkryciu perfidnej zdrady oraz fikcyjnego związku jego ukochanej.

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