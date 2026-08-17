Pierwsza miłość. Paweł w nowej odsłonie! Ta metamorfoza, która zaskoczy każdego fana serialu [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-17 15:29

Serial „Pierwsza miłość” po letniej pauzie wraca na ekrany, serwując widzom prawdziwą petardę. Największym zaskoczeniem będzie nowa aparycja Pawła Krzyżanowskiego, granego przez Mateusza Kościukiewicza. Mężczyzna, który po trzynastu latach ponownie zagościł w produkcji, zdecydowanie odciął się od swojego dawnego uczesania. Kadry prosto z planu zdjęciowego udowadniają, że to zmiana przez duże "Z".

Sensacyjny powrót Pawła Krzyżanowskiego po 13 latach

Pojawienie się Pawła zelektryzowało fanów tasiemca. Ta kluczowa dla fabuły postać, wcześniej odgrywana przez Mateusza Janickiego oraz Mikołaja Krawczyka, zawsze była silnie spleciona z życiem Marysi. Jego niespodziewany comeback wywrócił scenariusz do góry nogami.

Uśmiercony w świadomości telewidzów Krzyżanowski tak naprawdę wiódł zupełnie inne życie. W kolumbijskim zakładzie karnym odsiadywał długi wyrok, co stanowiło ogromne zaskoczenie dla wiernych fanów serialu.

Mateusz Kościukiewicz w roli Pawła po przejściach

Od niedawna w postać wciela się Mateusz Kościukiewicz, który musi ukazać zmagania Pawła z nową rzeczywistością po opuszczeniu celi. W odzyskaniu dawnego życia pomogli mu znajomi, a za jego oswobodzeniem stoją Artur (Łukasz Płoszajski) i Janek (Maciej Mikołajczyk).

We Wrocławiu Krzyżanowski stara się ułożyć wszystko na nowo, w tym odnowić relację z Marysią (Aneta Zając). Droga ta wyboista: praca na złomowisku, spotkanie z bratem Mariuszem (Mariusz Bąkowski) oraz pobyt w klinice pod okiem obecnego męża Marysi, Kacpra (Damian Kulec), to tylko początek jego nowych perypetii.

Nowy wizerunek Pawła w jesiennych odcinkach

Jesienny sezon to także wizualna rewolucja u głównego bohatera. Odtwórca roli, Mateusz Kościukiewicz, zdecydował się na odważne cięcie. Długie kosmyki, będące jego znakiem rozpoznawczym w ostatnich miesiącach, to już przeszłość.

Świeże fotografie z planu "Pierwszej miłości" pokazują aktora w znacznie krótszych włosach. Ta zmiana nadaje mu zupełnie nowy, odświeżony charakter.

Taka metamorfoza rodzi pytania o jej fabularne znaczenie. Być może to znak otwarcia zupełnie nowego rozdziału w skomplikowanym życiu Krzyżanowskiego – odpowiedź przyniosą nadchodzące epizody.

Aktor Mateusz Kościukiewicz z długimi włosami, obok miniatura z jego nowym wyglądem. O metamorfozie w Pierwszej Miłości czytaj w Eska.
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