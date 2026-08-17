Pierwsza miłość. Paweł w nowej odsłonie! Ta metamorfoza, która zaskoczy każdego fana serialu [ZDJĘCIA]

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Sensacyjny powrót Pawła Krzyżanowskiego po 13 latach
Pojawienie się Pawła zelektryzowało fanów tasiemca. Ta kluczowa dla fabuły postać, wcześniej odgrywana przez Mateusza Janickiego oraz Mikołaja Krawczyka, zawsze była silnie spleciona z życiem Marysi. Jego niespodziewany comeback wywrócił scenariusz do góry nogami.
Uśmiercony w świadomości telewidzów Krzyżanowski tak naprawdę wiódł zupełnie inne życie. W kolumbijskim zakładzie karnym odsiadywał długi wyrok, co stanowiło ogromne zaskoczenie dla wiernych fanów serialu.
Mateusz Kościukiewicz w roli Pawła po przejściach
Od niedawna w postać wciela się Mateusz Kościukiewicz, który musi ukazać zmagania Pawła z nową rzeczywistością po opuszczeniu celi. W odzyskaniu dawnego życia pomogli mu znajomi, a za jego oswobodzeniem stoją Artur (Łukasz Płoszajski) i Janek (Maciej Mikołajczyk).
We Wrocławiu Krzyżanowski stara się ułożyć wszystko na nowo, w tym odnowić relację z Marysią (Aneta Zając). Droga ta wyboista: praca na złomowisku, spotkanie z bratem Mariuszem (Mariusz Bąkowski) oraz pobyt w klinice pod okiem obecnego męża Marysi, Kacpra (Damian Kulec), to tylko początek jego nowych perypetii.
Nowy wizerunek Pawła w jesiennych odcinkach
Jesienny sezon to także wizualna rewolucja u głównego bohatera. Odtwórca roli, Mateusz Kościukiewicz, zdecydował się na odważne cięcie. Długie kosmyki, będące jego znakiem rozpoznawczym w ostatnich miesiącach, to już przeszłość.
Świeże fotografie z planu "Pierwszej miłości" pokazują aktora w znacznie krótszych włosach. Ta zmiana nadaje mu zupełnie nowy, odświeżony charakter.
Taka metamorfoza rodzi pytania o jej fabularne znaczenie. Być może to znak otwarcia zupełnie nowego rozdziału w skomplikowanym życiu Krzyżanowskiego – odpowiedź przyniosą nadchodzące epizody.