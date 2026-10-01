Pierwsza miłość, odcinek 4368: Szokująca decyzja Bolka. Zmieni zeznania dotyczące syna Darka

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-01 11:56

Nadchodzący, 4268. odcinek serialu „Pierwsza miłość” przyniesie widzom sporo emocji. Eliza (w tej roli Anna-Maria Sieklucka) spotka się w zakładzie karnym z Darkiem (Paweł Wierzbicki), zamierzając pomóc swojemu pasierbowi. Dojdzie do wniosku, że oboje są pokrzywdzeni przez działania Bolesława (Dawid Zawadzki). Gdy Bolek pozna szczegóły ich rozmowy, postanowi nagle zmodyfikować własne zeznania, próbując zmanipulować syna. Równocześnie Eliza podejmie istotne kroki w sprawie swojej zawodowej przyszłości.

Nowy odcinek „Pierwszej miłości”. Eliza wesprze Darka

Przebywający w zakładzie karnym Darek (Paweł Wierzbicki) będzie mógł liczyć na wsparcie Elizy (Anna-Maria Sieklucka). W 4268. odsłonie „Pierwszej miłości” bohaterka pojawi się u pasierba, by wyciągnąć do niego pomocną dłoń. Według niej zarówno on, jak i ona zostali mocno skrzywdzeni przez Bolesława (Dawid Zawadzki).

Ta decyzja ułatwi Elizie rozliczenie z mroczną przeszłością. Bolesław znęcał się nad nią i próbował ją zamordować. W 4248. epizodzie „Pierwszej miłości” zamierzał ukryć jej zwłoki, zalewając je betonem pod własnym podjazdem. Szczęśliwie te przerażające intencje nie doszły do skutku.

Bolesław w „Pierwszej miłości” zaskakuje. Bolek zmienia zeznania

Bolesław na co dzień posługuje się szantażem, manipulacją i kontrolowaniem innych ludzi. Wcześniej usiłował zastraszyć swoją córkę Angelikę, a teraz podobną taktykę zastosuje wobec syna. Gdy wieści o wizycie Elizy u Darka dotrą do mężczyzny, ten natychmiast postanowi zmodyfikować złożone wcześniej zeznania. Za wszelką cenę będzie starał się przekonać potomka do swoich racji.

Kontakty Bolesława (Dawid Zawadzki) z potomkiem od wielu miesięcy są niezwykle napięte. Darek wylądował w centrum wielkiego sporu, w który uwikłani byli jego ojciec, Eliza oraz Angelika. W 4212. epizodzie „Pierwszej miłości” miały miejsce wstrząsające sceny. Wówczas Darek trafił ojca z broni palnej w klatkę piersiową, za co zamknięto go w areszcie śledczym. Ranny Bolesław cudem uniknął śmierci, jednak jego poważne obrażenia wymagały niezwykle trudnej interwencji chirurgicznej.

Przyszłość Elizy w telenoweli „Pierwsza miłość”. Kobieta szuka pracy

Wątek Elizy przyniesie kolejne zaskoczenia. Przekonana przez Angelikę, bohaterka uda się na spotkanie z Borysem (Patryk Cebulski), oferując mu stanowisko w Iskrze. Mężczyzna początkowo odrzuci tę wizję, lecz niedługo potem diametralnie zmieni nastawienie. W ten sposób Eliza spróbuje zorganizować sobie codzienność po koszmarze z Bolesławem. Wcześniej Świder (Damian Wasilewski) namawiał ją do przejęcia sterów w klubie Iskra, wierząc, iż zbliży ich to do siebie. Ostatecznie bohaterka z własnej woli zanurzy się w klubową rzeczywistość.

„Pierwsza miłość” w Polsacie. Kiedy oglądać 4268. odcinek?

Kolejny, 4268. odcinek telenoweli „Pierwsza miłość” ukaże się w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godz. 18:00 na antenie stacji Polsat. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00. Wszystkie epizody „Pierwszej miłości” pojawiają się również w sieci, na platformie streamingowej Polsat Box Go.

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Aktor Dawid Zawadzki jako Bolek z serialu Pierwsza miłość. O nagłej zmianie zeznań bohatera przeczytasz na Eska.
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