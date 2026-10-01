Pierwsza miłość, odcinek 4368: Szokująca decyzja Bolka. Zmieni zeznania dotyczące syna Darka

Nowy odcinek „Pierwszej miłości”. Eliza wesprze Darka

Przebywający w zakładzie karnym Darek (Paweł Wierzbicki) będzie mógł liczyć na wsparcie Elizy (Anna-Maria Sieklucka). W 4268. odsłonie „Pierwszej miłości” bohaterka pojawi się u pasierba, by wyciągnąć do niego pomocną dłoń. Według niej zarówno on, jak i ona zostali mocno skrzywdzeni przez Bolesława (Dawid Zawadzki).

Ta decyzja ułatwi Elizie rozliczenie z mroczną przeszłością. Bolesław znęcał się nad nią i próbował ją zamordować. W 4248. epizodzie „Pierwszej miłości” zamierzał ukryć jej zwłoki, zalewając je betonem pod własnym podjazdem. Szczęśliwie te przerażające intencje nie doszły do skutku.

Bolesław w „Pierwszej miłości” zaskakuje. Bolek zmienia zeznania

Bolesław na co dzień posługuje się szantażem, manipulacją i kontrolowaniem innych ludzi. Wcześniej usiłował zastraszyć swoją córkę Angelikę, a teraz podobną taktykę zastosuje wobec syna. Gdy wieści o wizycie Elizy u Darka dotrą do mężczyzny, ten natychmiast postanowi zmodyfikować złożone wcześniej zeznania. Za wszelką cenę będzie starał się przekonać potomka do swoich racji.

Kontakty Bolesława (Dawid Zawadzki) z potomkiem od wielu miesięcy są niezwykle napięte. Darek wylądował w centrum wielkiego sporu, w który uwikłani byli jego ojciec, Eliza oraz Angelika. W 4212. epizodzie „Pierwszej miłości” miały miejsce wstrząsające sceny. Wówczas Darek trafił ojca z broni palnej w klatkę piersiową, za co zamknięto go w areszcie śledczym. Ranny Bolesław cudem uniknął śmierci, jednak jego poważne obrażenia wymagały niezwykle trudnej interwencji chirurgicznej.

Przyszłość Elizy w telenoweli „Pierwsza miłość”. Kobieta szuka pracy

Wątek Elizy przyniesie kolejne zaskoczenia. Przekonana przez Angelikę, bohaterka uda się na spotkanie z Borysem (Patryk Cebulski), oferując mu stanowisko w Iskrze. Mężczyzna początkowo odrzuci tę wizję, lecz niedługo potem diametralnie zmieni nastawienie. W ten sposób Eliza spróbuje zorganizować sobie codzienność po koszmarze z Bolesławem. Wcześniej Świder (Damian Wasilewski) namawiał ją do przejęcia sterów w klubie Iskra, wierząc, iż zbliży ich to do siebie. Ostatecznie bohaterka z własnej woli zanurzy się w klubową rzeczywistość.

„Pierwsza miłość” w Polsacie. Kiedy oglądać 4268. odcinek?

Kolejny, 4268. odcinek telenoweli „Pierwsza miłość” ukaże się w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godz. 18:00 na antenie stacji Polsat. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00. Wszystkie epizody „Pierwszej miłości” pojawiają się również w sieci, na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami

10