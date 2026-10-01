Pierwsza miłość, odcinek 4257: Bartek da się ponieść emocjom i spędzi noc z Emilką. Rano mocno będzie tego żałował [ZDJĘCIA]

Bartek w 4257. odcinku "Pierwszej miłości" obudzi się obok byłej żony

W 4256. epizodzie popularnej telenoweli "Pierwsza miłość" widzowie obserwowali przygotowania do urodzin Ilony. Solenizantka początkowo wzbraniała się przed huczną imprezą, ale za namową Mai postanowiła uczcić ten dzień wspólnym wyjściem z Bartkiem. Oboje byli w wyśmienitych nastrojach i szykowali się do wieczornego świętowania w lokalu.

Jednak los miał wobec nich inne plany, a sielankę przerwał nagły telefon od roztrzęsionej Emilki. To zdarzenie wywróciło wszystko do góry nogami. W nadchodzącym, 4257. odcinku, zobaczymy, że Bartek obudzi się w mieszkaniu swojej byłej żony. Zastanie tam Emilkę krzątającą się w kuchni przy śniadaniu, co przywoła wspomnienia ich dawnego, wspólnego życia. Mężczyzna poczuje się jednak bardzo niekomfortowo. Świadomość, że zrujnował urodzinowe plany Ilony, sprawi, że w pośpiechu opuści mieszkanie Emilki.

Niespodziewana reakcja Ilony na przeprosiny Bartka w 4257. odcinku "Pierwszej miłości"

Targany wyrzutami sumienia Bartek niezwłocznie uda się do przychodni We-Med. Będzie chciał gorąco przeprosić swoją partnerkę za to, że nie stawił się na zaplanowanym świętowaniu jej urodzin. Zupełnie nie będzie jednak przygotowany na to, co usłyszy od ukochanej. Konfrontacja przybierze nieoczekiwany obrót, a on sam będzie musiał ponieść konsekwencje swojego lekkomyślnego zachowania.

Kiedy obejrzeć 4257. odcinek serialu "Pierwsza miłość"?

Premiera 4257. odcinka uwielbianej produkcji "Pierwsza miłość" zaplanowana jest na czwartek, 1 października 2026 roku. Tradycyjnie, stacja Polsat wyemituje go punktualnie o godzinie 18:00. Widzowie mogą śledzić losy bohaterów od poniedziałku do piątku o stałej porze, a fani nowoczesnych rozwiązań znajdą wszystkie epizody na platformie streamingowej Polsat Box Go.

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