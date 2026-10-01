Dziedzictwo, odcinek 1040: Śmierć Ezgi wstrząśnie wszystkimi. Aynur może mieć poważne problemy [ZDJĘCIA]

Ezgi poszarpie się z Aynur w 1040. odcinku „Dziedzictwa”

Po wydarzeniach związanych z intrygą Isil sytuacja między bohaterkami stanie się jeszcze bardziej napięta. W 1040. odcinku „Dziedzictwa” rozgoryczona Ezgi postanowi rozmówić się z Aynur. Ich spotkanie i kłótnia będą bardzo burzliwe. Ezgi będzie wściekła na Aynur, że ta odebrała jej szansę na ślub z Sinanem, a także wytknęła jej, że zawsze będzie tylko służącą, a dla Sinana, chwilową zachcianką. Ezgi w porywie wściekłości i żalu rzuci się na Aynur, na szczęście szybko się opanuje. To jednak nie wszystko. Ta sytuacja okaże się jednak dopiero początkiem dramatycznych wydarzeń.

Nożownik zaatakuje Ezgi w 1040. odcinku „Dziedzictwa”

Niedługo po rozmowie z Aynur Ezgi w 1040. odcinku „Dziedzictwa” uda się do swojego domu. Tam zostanie zaatakowana przez nożownika. Napastnik niespodziewanie rzuci się na kobietę kilka razy ugadzając ją nożem. Była narzeczona Sinana padnie na ziemię, a mężczyzna ulotni się upewniając się, że nikt go nie widział. Można sądzić, że to Isil, matka Sinana, nasłała na nią nożownika w odwecie za zdradzoną tajmnicę dotyczącą jej stanu zdrowia. Czy tak było naprawdę? Na razie ta kwestia pozostaje zagadką, a prawda wyjdzie na jaw w następnych odcinkach serialu.

Isil wyprowadzi się z domu Sinana w 1040. odcinku „Dziedzictwa”

W tym samym czasie Isil podejmie decyzję o opuszczeniu domu Sinana. Po wydarzeniach związanych z jej relacją z synem kobieta postanowi się wyprowadzić. Jej odejście będzie kolejną zmianą w napiętej sytuacji rodzinnej.

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„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1040

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1040. zostanie wyemitowany w środę, 30 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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