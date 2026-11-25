W poprzednim odcinku Bolek miał pretensje do Bożenki, że ta nie dała znać, gdzie przebywa z dziećmi, czym zestresowała całą rodzinę. Miłosz próbował uspokoić nastroje i przypominał, że przed sądem muszą wypaść jak najlepiej jako odpowiedzialni rodzice. Ula zaproponowała przytłoczonej Bożence przeprowadzkę do siebie, a Brajan przedstawił Barbarze plan na urządzenie hotelowego saloniku dla vlogerek. Na koniec Jerzy wrócił z Krysią z podróży do Łomianek i spontanicznie zaprosił całą rodzinę na nadchodzącą wigilię. Czego teraz się spodziewać?

2026_02_13 ESKA Julia Chatys wywiad

„Klan” odcinek 4789 - streszczenie

Dżesika, po otrzymaniu wiadomości od Mileckiej, postanowi jak najszybciej ruszyć z nagraniami w nowym wnętrzu i pojedzie obejrzeć hotelową salę. Na miejscu zacznie bez skrępowania wytykać kolejne wady pomieszczenia, w ogóle nie zważając na obecność Barbary. Podczas rodzinnego śniadania u Jerzego dojdzie do niezręcznej pomyłki, gdy Mariola niechcący posłodzi herbatę Beacie, co wywoła u niej gwałtowną reakcję. Miłosz spróbuje wyładować emocje najpierw w pracy, a później na treningu karate, gdzie koledzy namówią go na piątkowy wypad do klubu. Bożenka ostatecznie zgodzi się spędzić weekend u Uli, jednak gdy Heniutka zacznie ją dopytywać o szczegóły, synowa w końcu nie wytrzyma i straci cierpliwość.

„Klan” odcinek 4789 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4789. odcinka serialu „Klan” odbędzie się o godzinie 18:05 na antenie TVP1 w czwartek, 3 grudnia 2026 roku.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to najdłużej emitowany polski serial obyczajowy, opowiadający o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów oraz kręgu ich najbliższych znajomych. Produkcja od dekad przybliża codzienne życie bohaterów, w którym rodzinne radości przeplatają się z małżeńskimi kryzysami i zawodowymi wyzwaniami. Ta popularna telenowela skupia się na wartościach takich jak bliskość i odpowiedzialność, pokazując przy tym autentyczne ludzkie konflikty. Choć w centrum uwagi zawsze znajdują się członkowie rodziny, równie ważne są wątki ich partnerów, sąsiadów oraz oddanych przyjaciół. Scenariusz kładzie duży nacisk na budowane latami relacje oraz życiowe wybory, które mają realny wpływ na przyszłość wielu osób. W obsadzie produkcji znajdują się m.in.:

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross-Nawrot)

Małgorzata Ostrowska-Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Grzegorz Wons (jako Leopold Kwapisz)

Jan Piechociński (jako Feliks Nowak)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz-Koziełło)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz-Woźniacka)

Weronika Wierzbowska (jako Roksi)

Jakub Świderski (jako Norbert Piątkowski)

Paweł Grządziel (jako Jasiek Rafalski)

Magdalena Górska (jako Sandra)

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Anna Powierza (jako Czesia Kot-Kurzawska)

Piotr Swend (jako Maciek Lubicz)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Daniel Zawadzki (jako Michał Chojnicki)

Amelia Malesa (jako Zosia Lubicz)