Pierwsza miłość, odcinek 4280. Zniknięcie Pawła i tajemnicza krew przed domem - ZDJĘCIA

Zaginięcie Pawła w 4280. odcinku serialu „Pierwsza miłość”

Janek z każdym dniem będzie coraz bardziej niepokoił się losem swojego przyjaciela, który nie stawi się w domu na noc. Taka sytuacja przestanie przypominać rutynowe spóźnienie, a prawdziwy niepokój wywoła przerażające odkrycie w postaci plamy krwi przed drzwiami wejściowymi. Mężczyzna nie zignoruje tego znaku i natychmiast podejmie kroki w celu odnalezienia zaginionego. Na tym etapie pozostanie tajemnicą, czy doszło do brutalnego porwania, ani kto mógłby być odpowiedzialny za ewentualny atak, jednak wszystkie poszlaki wskażą na ogromne niebezpieczeństwo grożące Krzyżanowskiemu.

Kacper wynajmuje detektywa. Zaskakująca propozycja dla Krzyżanowskiego

Trudności w życiu głównego bohatera rozpoczną się już w 4279. epizodzie produkcji, kiedy to ogarnie go ogromny smutek. Paweł dojdzie do wniosku, że Marysia świetnie radzi sobie bez niego, a dodatkowo poczuje, że nie potrafi dać niczego wartościowego Julce. Te myśli sprawią, że mężczyzna na poważnie zacznie planować opuszczenie Wrocławia na stałe. Dokładnie w tym momencie przypomni o sobie mroczna przeszłość bohatera z czasów jego pobytu w Kolumbii, ponieważ otrzyma on niezwykle lukratywną, lecz mocno podejrzaną ofertę.

Z kolei Kacper nie da wiary słowom swojej żony i nabierze podejrzeń dotyczących ukrytej relacji łączącej Marysię z dawnym ukochanym. Postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i wynajmie detektywa do obserwacji pary. Zaledwie dwadzieścia cztery godziny później dostarczy mu fotografie. Te dowody mogą znacząco pogorszyć i tak napiętą już sytuację, rzucając jednocześnie zupełnie nowe światło na sprawę nagłego ulotnienia się Krzyżanowskiego z miasta.

Konflikt przyjaciół. Paweł opuszcza mieszkanie w nowym odcinku „Pierwszej miłości”

Krzyżanowski ostatecznie powróci, jednak jego zachowanie zaskoczy wszystkich bliskich. W 4282. odsłonie serialu Janek zażąda od niego konkretnych wyjaśnień dotyczących ostatnich dni oraz tajemniczego zniknięcia. Zamiast szczerej rozmowy, Paweł w milczeniu zgromadzi swój dobytek w torbach i opuści mieszkanie.

Kiedy oglądać 4280. epizod serialu „Pierwsza miłość” na antenie Polsatu

Fani popularnej telenoweli będą musieli uzbroić się w cierpliwość przed kolejnymi emocjami. 4280. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie pokazany w czwartek 5 listopada 2026 roku. Telewizja Polsat wyemituje go standardowo punktualnie o godzinie 18.00.

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