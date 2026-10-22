"Tulsa King". Ile odcinków liczy 4. sezon i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Tulsa King" - co się wydarzy w 4. sezonie?

Dwight (Sylvester Stallone) walczy o zalegalizowanie swojego imperium i ochronę swoich ludzi. Na jego drodze stają jednak korupcja polityczna, nowi i niebezpieczni przeciwnicy, a także osobista strata, z którą musi się uporać. Każde z trudem wywalczone zwycięstwo odsłania jednak niewygodne prawdy o lojalności, przywództwie i cenie ambicji. Kolejne działania uruchamiają w Dwighcie uliczne instynkty, które chciał pozostawić za sobą w Nowym Jorku. Gdy Tulsa zmienia się w pole bitwy, Dwight staje się rywalem, którego nikt nie może lekceważyć.

"Tulsa King" - nowa członkini obsady

Obok Sylvestra Stallone'a w serialu "Tulsa King" występują Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Frank Grillo, Mike "Cash Flo" Walden, James Russo, Kevin Pollak, Neal McDonough, a także Garrett Hedlund oraz Dana Delany. Do stałej obsady od czwartego sezonu dołączyła także Gretchen Mol.

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"Tulsa King", 4. sezon - ile odcinków liczy nowa seria i kiedy finał? (harmonogram premier)

Czwarty sezon serialu "Tulsa King" ukazuje się w czwartki i liczy łącznie dziesięć odcinków. Pierwszy zadebiutował w serwisie SkyShowtime w czwartek 22 października, a ostatni obejrzymy pod koniec grudnia. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Tulsa King" 4. sezon, 1. odcinek - premiera 22 października,

"Tulsa King" 4. sezon, 2. odcinek - premiera 29 października,

"Tulsa King" 4. sezon, 3. odcinek - premiera 5 listopada,

"Tulsa King" 4. sezon, 4. odcinek - premiera 12 listopada,

"Tulsa King" 4. sezon, 5. odcinek - premiera 19 listopada,

"Tulsa King" 4. sezon, 6. odcinek - premiera 26 listopada,

"Tulsa King" 4. sezon, 7. odcinek - premiera 3 grudnia,

"Tulsa King" 4. sezon, 8. odcinek - premiera 10 grudnia,

"Tulsa King" 4. sezon, 9. odcinek - premiera 17 grudnia,

"Tulsa King" 4. sezon, 10. odcinek - premiera 24 grudnia.

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