Gorący romans i surowe kary w klinice. Kłopoty zakochanych w "Pierwszej miłości"

Maja zaprasza Radka na intymne spotkanie. Przełom w relacji

Zadowalanie się wyłącznie potajemnymi schadzkami przestanie wystarczać Mai w 4278. odsłonie hitu Polsatu. Chociaż bohaterowie zdają sobie sprawę z potencjalnych komplikacji w klinice, namiętność ostatecznie weźmie górę nad ostrożnością. Kobieta zaprosi swojego ukochanego do mieszkania, by wreszcie spędzić czas w intymnej i swobodnej atmosferze. Sielanka nie potrwa jednak wiecznie. Romantyczne uniesienia nagle przerwie dzwoniący telefon. Okaże się, że to Grażyna ma do przekazania bardzo niepokojące informacje. Szefowa placówki medycznej równolegle rozpocznie działania mające na celu zdyscyplinowanie podwładnych i przypomnienie im o rygorystycznych zasadach panujących w pracy.

Surowy zakaz Grażyny w 4278. odcinku serialu "Pierwsza miłość"

Grażyna zdecyduje się zwołać oficjalne zebranie całego zespołu. W trakcie spotkania szefowa kliniki stanowczo zakaże nawiązywania jakichkolwiek relacji osobistych między pracownikami, żądając od nich absolutnego profesjonalizmu. Romans może okazać się dla Radka niezwykle kosztowny. Z biegiem czasu lekarz po raz kolejny podpadnie przełożonej, wdając się w bardzo ostry konflikt z Florianem (Michał Kurek). W efekcie medyk stanie się obiektem oficjalnej skargi, która ostatecznie trafi na biurko Komisji Etyki Lekarskiej.

Poważne problemy w pracy przez romans z Mają?

Sytuację Radka Bilewicza skomplikuje również jedna z operowanych pacjentek, która przygotowuje pozew o rzekome przekroczenie uprawnień przez lekarza. Sprawa trafi bezpośrednio do profesora Kochańskiego (Rafał Królikowski), prywatnie ojca Floriana. W 4283. odcinku produkcji Maja postara się uspokoić zszargane nerwy partnera przed trudną konfrontacją z decydentem. Kobieta będzie jednak pełna obaw co do bezstronności profesora w ocenie sytuacji. Tymczasem Florian nie zamierza ukrywać swojej satysfakcji. Z drwiącym uśmiechem będzie obserwował, jak kariera medyczna i życie prywatne jego rywala powoli legną w gruzach.

Data emisji 4278. odcinka "Pierwszej miłości"

Najnowszy, 4278. odcinek popularnego serialu "Pierwsza miłość" zadebiutuje na ekranach telewizorów we wtorek, 3 listopada 2026 roku o godzinie 18:00. Epizod tradycyjnie wyemituje stacja Polsat.

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