Dziedzictwo, odcinek 1047: Szokujące wyznanie brata Pelin. Poyraz dowie się, że kobieta potrzebuje leczenia [ZDJĘCIA]

Pelin będzie błagać Poyraza o pomoc w 1047. odcinku „Dziedzictwa”

W 1046. odcinku „Dziedzictwa” Pelin niespodziewanie pojawiła się w domu Poyraza i poprosiła go o pomoc. Wyjaśniła, że ucieka przed bratem, który próbuje ją ubezwłasnowolnić. Jej obecność od początku niepokoiła Cennet, która pamiętała, że Pelin przed laty porzuciła Poyraza w trudnym momencie jego życia.

Pelin znajdzie się w trudnej sytuacji. Kobieta będzie panicznie bała się swojego przyrodniego brata, który chce zabrać ją do kliniki psychiatrycznej. Twierdzi, że Atakan nie kieruje się troską o jej zdrowie, lecz chce przejąć rodzinny majątek.

Atakan przedstawi Poyrazowi swoją wersję wydarzeń w 1047. odcinku „Dziedzictwa”

W domu Kılıçów pojawi się Atakan. Brat Pelin będzie próbował przekonać Poyraza, że kobieta rzeczywiście potrzebuje leczenia. Będzie chciał zabrać ją ze sobą, przedstawiając swoje działania jako próbę zapewnienia jej odpowiedniej pomocy.

Poyraz znajdzie się więc pomiędzy dwiema sprzecznymi wersjami wydarzeń. Pelin będzie przekonywać, że jej brat chce wykorzystać sytuację, by przejąć odziedziczony przez nią majątek. Atakan natomiast będzie twierdził, że jego siostra ma poważne problemy psychiczne.

Obecność Pelin mocno wpłynie także na Nanę. Kobieta będzie zaniepokojona tym, że dawna ukochana Poyraza ponownie pojawiła się w jego życiu, jednak postara się nie pokazywać swoich emocji.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1047

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1047. zostanie wyemitowany w piątek, 9 października 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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