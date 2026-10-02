Pierwsza miłość, odcinek 4271: Marta uratuje męża. Zaskakująca decyzja za plecami Szymona

Marta z Pierwszej miłości dowiaduje się o krytycznym stanie Szymona

W 4271. odcinku serialu obawy Marty o stan zdrowia Szymona osiągną apogeum. Jeszcze niedawno musieli pokonać wiele trudności, gdy mężczyzna niespodziewanie postanowił zakończyć ich relację, próbując chronić ukochaną przed prawdą. Wtedy to Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) pomogła Marcie zrozumieć powody zachowania partnera.

Kobieta nie wycofała się w trudnym momencie, a jej determinacja doprowadziła parę do szybkiego ślubu, który udało się zorganizować zaledwie w półtorej godziny w 4253. odcinku „Pierwszej miłości”.

Milion za nadzieję w Pierwszej miłości. Zagraniczna terapia Szymona bez gwarancji

Nadzieją na przedłużenie życia mężczyzny staje się kosztowna, eksperymentalna terapia dostępna poza granicami kraju. Jednak, jak się okazuje, wymaga ona zgromadzenia ponad miliona złotych, a rokowania pozostają niepewne i mogą jedynie wydłużyć życie Szymona o kilkanaście tygodni.

Szymon, świadomy swojego stanu, wcześniej wymusił na Marcie obietnicę uszanowania jego decyzji o niepodejmowaniu desperackich kroków. Mimo to w 4271. odcinku „Pierwszej miłości” zdesperowana żona postanawia złamać ustalenia, wierząc, że każda, nawet najmniejsza szansa na ratunek musi zostać wykorzystana.

Kiedy obejrzeć 4271. odcinek Pierwszej miłości?

Najnowszy, 4271. epizod serialu „Pierwsza miłość” zadebiutuje na antenie Polsatu w czwartek, 22 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 18:00.