Widzowie pamiętają zapewne 4027. epizod, kiedy to okazało się, że sfałszowane przez Kaję badania DNA zataiły fakt, iż biologicznym ojcem Kostka wcale nie jest Oskar, lecz Alan. Ten potężny zwrot akcji zdestabilizował codzienność wielu bohaterów, jednak najsilniej uderzył w samego chłopca. O prawdziwej tożsamości swojego taty małoletni usłyszał dopiero w odcinku 4161, w dodatku przez czysty przypadek, co wywołało w nim ogromny żal do starszych. Sprawę skomplikował też tragiczny incydent na budowie, po którym wychowujący do tej pory chłopca Mikołaj wylądował na wózku inwalidzkim. Gdy w odsłonie 4229. rekonwalescent powrócił ze szpitala, Kostek z wielkim entuzjazmem opuścił mieszkanie Alana. Biologiczny ojciec mocno przeżył to nagłe odtrącenie przez latorośl. Równocześnie zrodziły się poważne wątpliwości dotyczące tego, czy niepełnosprawny opiekun zdoła sprostać wymaganiom wychowawczym. Cały ten splot dramatycznych incydentów zmusił wreszcie Alana do wdrożenia zdecydowanych działań.

„Pierwsza miłość”. Alan w odcinku 4231 tonie w gigantycznych długach przez pomoc Mikołajowi

Odsłona o numerze 4231 przynosi decyzję Alana o wsparciu Mikołaja w pokonywaniu barier dnia codziennego. Zdesperowany ojciec rusza z przebudową lokalu znajomego, pragnąc dostosować pomieszczenia do ograniczeń ruchowych osoby korzystającej z wózka. Mężczyzna bierze na siebie również obowiązek zaopatrywania domu w sprawunki. Te inicjatywy stanowią dla niego pretekst, by stale spotykać się z Kostkiem i mozolnie odbudowywać więź z potomkiem.

Poświęcenie bohatera przybiera jednak tak skrajną formę, że inwestuje on w ten cel absolutnie każdą wolną chwilę oraz wszelkie zgromadzone dotąd rezerwy gotówkowe. Błyskawicznie doprowadza to do drastycznego tąpnięcia w jego domowym budżecie. Fatalną prawdę o stanie konta diagnozuje w końcu Iga, uświadamiając sobie, iż jej partner od dłuższego czasu ratuje się wyłącznie zaciąganiem kolejnych zobowiązań. Skrajnie zszokowana takim obrotem spraw kobieta natychmiast przystępuje do ofensywy, usiłując za wszelką cenę zablokować eskalację finansowej katastrofy swojego ukochanego.

Widzowie zadają sobie teraz pytanie, w jaki sposób Alan odbierze stanowczą reakcję Igi i czy zdoła wreszcie pojąć skrajną lekkomyślność swoich czynów. Kwestią otwartą pozostaje także to, czy Mikołaj z Kostkiem kiedykolwiek zorientują się w kredytowym mechanizmie rzekomo bezinteresownej pomocy. Najbliższe tygodnie pokażą, w jakim kierunku podążą napięte relacje ojca z synem w obliczu grożącej im plajty oraz czy zdesperowanej kobiecie uda się ochronić rodzinne fundusze przed stuprocentową zapaścią.

„Pierwsza miłość”. Kiedy i gdzie obejrzeć 4231. odcinek produkcji Polsatu?

Cykl „Barwy szczęścia” pojawia się na antenie telewizji Polsat każdego powszedniego dnia, dokładnie o godzinie 18:00. Premiera nadchodzącej, 4231. odsłony została oficjalnie zaplanowana w ramówce na najbliższy piątek, 5 czerwca 2026 roku. Osoby niemogące śledzić perypetii ulubionych bohaterów na żywo przed tradycyjnym odbiornikiem nie mają powodów do obaw. Zupełnie nowe, jak i starsze, archiwalne wydania udostępniono bowiem w bibliotece internetowego serwisu VOD należącego do nadawcy – mowa tu o popularnej usłudze Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość”. Informacje o fabule i gwiazdorska obsada wrocławskiego serialu

„Pierwsza miłość” stanowi klasyczną pozycję obyczajową, której główną areną wydarzeń uczyniono miasto Wrocław. Oś konstrukcyjna formatu bazuje na losach Marysi oraz Pawła, nie pomijając równocześnie skomplikowanych dylematów Alana, Kingi czy reszty lokalnej społeczności. Scenariusz wręcz kipi od nagłych uniesień, bolesnych rozczarowań, romansów i zaskakujących roszad, regularnie wplatając w to poważne wątki natury społeczno-kryminalnej. Telewizyjny hit gości na antenie Polsatu nieprzerwanie od 2004 roku, nieustannie gromadząc przed odbiornikami stałe rzesze zaangażowanych sympatyków.

W serialu tym grają:

Grażyna Wolszczak w roli Grażyny Weksler

Karol Strasburger w roli Karola Wekslera

Michał Koterski w roli Henryka „Kaśki” Saniewskiego

Patryk Pniewski w roli Krystiana Domańskiego

Wojciech Błach w roli Michała Domańskiego

Ewa Jakubowicz w roli Amelii Reterskiej

Ewa Gawryluk w roli Ewy Weksler

Michał Mikołajczak w roli Piotra Malczyka

Maciej Mikołajczyk w roli Jana Stańczuka

Marek Siudym w roli Edwarda Stryjeńskiego

Magdalena Wieczorek w roli Kaliny Korzeniowskiej

Magdalena Wróbel w roli Doroty Marskiej

Filip Gurłacz w roli Oskara Korzeniowskiego

Honorata Witańska w roli Marty Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński w roli Fabiana Tomczaka

Przemysław Sadowski w roli Jakuba Wenerskiego

Katarzyna Maciąg w roli Laury Kowalik

Piotr Cyrwus w roli Kazimierza Wąsa

Delfina Wilkońska w roli Lucyny Bochenek

Anna Jarosik w roli Barbary Sośniak

Jowita Budnik w roli Pauliny Sawickiej

Waleria Gorobets w roli Igi Sawickiej

Krystian Wieczorek w roli Adama Biernackiego

Alan Andersz w roli Alana Korzeniowskiego

Dariusz Wieteska w roli Arkadiusza Wolaka

Łukasz Garlicki w roli Emila Bursztyńskiego

Sylwia Sokołowska w roli Liliany Błockiej

Kamilla Baar w roli Sandry Kubickiej

Olga Bończyk w roli Izabeli Nowaczyk

Aleksandra Szwed w roli Melisy

Julia Kamińska w roli Mai