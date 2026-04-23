Pierwsza miłość, odcinek 4207: Widmo więzienia wisi nad Kaliną. Prawdziwa winna zniknęła bez śladu

Co działo się w poprzednim odcinku "Pierwszej miłości"?

W 4206. odcinku polsatowskiej produkcji Paweł zdecydował się na śledzenie Marysi, co bardzo zaniepokoiło jej bliskich. Z kolei Bartek stanął w obronie oszukanej Emilki, wdając się w fizyczne starcie z Fryderykiem. W tym samym czasie Kalina usłyszała tragiczne wieści dotyczące stanu zdrowia Mikołaja. Sytuacja kobiety dodatkowo się skomplikowała, gdy dostała wezwanie do prokuratury. Wszyscy bohaterowie musieli zmierzyć się z konsekwencjami wydarzeń, które wymknęły się spod jakiejkolwiek kontroli.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

"Pierwsza miłość", odcinek 4207. Streszczenie. Co czeka Kalinę i Pawła?

Paweł, lekceważąc ostrzeżenia Janka przed pakowaniem się w kłopoty, postanawia spotkać się z Dominiką. Mężczyzna nazywa ją „hot wersją” Marysi i szuka nowych wrażeń, całkowicie ignorując potencjalne niebezpieczeństwo. Tymczasem siostra Marysi wydaje się mieć wobec niego własne, ukryte motywy i plany.

Z kolei Oskar staje przed trudnym wyborem. Decyduje się odwołać ważne spotkanie z kluczowymi klientami firmy Wekslera, aby móc towarzyszyć Kalinie podczas jej wizyty w prokuraturze. Sytuację tę natychmiast próbuje wykorzystać Ewa, proponując Karolowi innego kandydata na wspólnika. Kariera zawodowa Oskara staje pod znakiem zapytania.

Tymczasem wizyta w prokuraturze okazuje się dla Kaliny prawdziwym koszmarem. Śledczy nie wierzą w jej tłumaczenia, że to Sandra odpowiada za katastrofę budowlaną, bezprawnie przyspieszając prace. Ponieważ dokumenty widnieją na nazwisko Kaliny, a Sandra zniknęła, kobieta zostaje uznana za jedyną winną tragedii, co doprowadza ją do całkowitego załamania.

Gdzie i o której godzinie oglądać 4207. odcinek "Pierwszej miłości"?

Serial emitowany jest w Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00. Premiera 4207. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 30 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie mogą obejrzeć epizodu w telewizji, mają możliwość nadrobienia zaległości w sieci. Wszystkie odcinki są dostępne online na platformie Polsat Box Go.

O czym opowiada serial "Pierwsza miłość" i kto w nim występuje?

„Pierwsza miłość” to popularna polska telenowela, której akcja toczy się we Wrocławiu. Widzowie śledzą losy Marysi i Pawła, a także perypetie innych bohaterów, takich jak Alan czy Kinga. Fabuła obfituje w dramatyczne zwroty akcji, miłosne uniesienia, zdrady, a nierzadko również wątki kryminalne i społeczne. Serial gości na antenie Polsatu od 2004 roku, ciesząc się niesłabnącą popularnością.

W produkcji grają m.in.:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski jako Krystian Domański

Wojciech Błach jako Michał Domański

Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym jako Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets jako Iga Sawicka

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz jako Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka

Kamilla Baar jako Sandra Kubicka

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed jako Melisa

Julia Kamińska jako Maja