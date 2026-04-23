Pierwsza miłość, odcinek 4207: Widmo więzienia wisi nad Kaliną. Prawdziwa winna zniknęła bez śladu

Spis treści
Co działo się w poprzednim odcinku "Pierwszej miłości"?
W 4206. odcinku polsatowskiej produkcji Paweł zdecydował się na śledzenie Marysi, co bardzo zaniepokoiło jej bliskich. Z kolei Bartek stanął w obronie oszukanej Emilki, wdając się w fizyczne starcie z Fryderykiem. W tym samym czasie Kalina usłyszała tragiczne wieści dotyczące stanu zdrowia Mikołaja. Sytuacja kobiety dodatkowo się skomplikowała, gdy dostała wezwanie do prokuratury. Wszyscy bohaterowie musieli zmierzyć się z konsekwencjami wydarzeń, które wymknęły się spod jakiejkolwiek kontroli.
"Pierwsza miłość", odcinek 4207. Streszczenie. Co czeka Kalinę i Pawła?
Paweł, lekceważąc ostrzeżenia Janka przed pakowaniem się w kłopoty, postanawia spotkać się z Dominiką. Mężczyzna nazywa ją „hot wersją” Marysi i szuka nowych wrażeń, całkowicie ignorując potencjalne niebezpieczeństwo. Tymczasem siostra Marysi wydaje się mieć wobec niego własne, ukryte motywy i plany.
Z kolei Oskar staje przed trudnym wyborem. Decyduje się odwołać ważne spotkanie z kluczowymi klientami firmy Wekslera, aby móc towarzyszyć Kalinie podczas jej wizyty w prokuraturze. Sytuację tę natychmiast próbuje wykorzystać Ewa, proponując Karolowi innego kandydata na wspólnika. Kariera zawodowa Oskara staje pod znakiem zapytania.
Tymczasem wizyta w prokuraturze okazuje się dla Kaliny prawdziwym koszmarem. Śledczy nie wierzą w jej tłumaczenia, że to Sandra odpowiada za katastrofę budowlaną, bezprawnie przyspieszając prace. Ponieważ dokumenty widnieją na nazwisko Kaliny, a Sandra zniknęła, kobieta zostaje uznana za jedyną winną tragedii, co doprowadza ją do całkowitego załamania.
Gdzie i o której godzinie oglądać 4207. odcinek "Pierwszej miłości"?
Serial emitowany jest w Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00. Premiera 4207. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 30 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie mogą obejrzeć epizodu w telewizji, mają możliwość nadrobienia zaległości w sieci. Wszystkie odcinki są dostępne online na platformie Polsat Box Go.
O czym opowiada serial "Pierwsza miłość" i kto w nim występuje?
„Pierwsza miłość” to popularna polska telenowela, której akcja toczy się we Wrocławiu. Widzowie śledzą losy Marysi i Pawła, a także perypetie innych bohaterów, takich jak Alan czy Kinga. Fabuła obfituje w dramatyczne zwroty akcji, miłosne uniesienia, zdrady, a nierzadko również wątki kryminalne i społeczne. Serial gości na antenie Polsatu od 2004 roku, ciesząc się niesłabnącą popularnością.
W produkcji grają m.in.:
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski
- Patryk Pniewski jako Krystian Domański
- Wojciech Błach jako Michał Domański
- Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler
- Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk
- Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
- Marek Siudym jako Edward Stryjeński
- Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska
- Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
- Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs
- Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek
- Anna Jarosik jako Barbara Sośniak
- Jowita Budnik jako Paulina Sawicka
- Waleria Gorobets jako Iga Sawicka
- Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki
- Alan Andersz jako Alan Korzeniowski
- Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak
- Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński
- Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka
- Kamilla Baar jako Sandra Kubicka
- Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk
- Aleksandra Szwed jako Melisa
- Julia Kamińska jako Maja