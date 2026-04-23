Pierwsza miłość, odcinek 4207: Widmo więzienia wisi nad Kaliną. Prawdziwa winna zniknęła bez śladu

Joanna Dembek
2026-04-23 12:27

W najbliższym odcinku "Pierwszej miłości" Kalina przekona się na własnej skórze, jak tragiczne w skutkach może być ponoszenie odpowiedzialności za błędy innych, zwłaszcza gdy główna winowajczyni przepada bez śladu. Z kolei Paweł zignoruje rady przyjaciół i zacznie ryzykowną grę z Dominiką. Emisja odcinka 4207 już w czwartek 30 kwietnia. Zapoznaj się z naszym streszczeniem.

Pierwsza miłość, odcinek 4202: Kalina (Magdalena Wieczorek), Mikołaj (Michał Gadomski) Pierwsza miłość, odcinek 4203 Pierwsza miłość, odcinek 4204 Pierwsza miłość, odcinek 4204
Galeria zdjęć 9

Co działo się w poprzednim odcinku "Pierwszej miłości"?

W 4206. odcinku polsatowskiej produkcji Paweł zdecydował się na śledzenie Marysi, co bardzo zaniepokoiło jej bliskich. Z kolei Bartek stanął w obronie oszukanej Emilki, wdając się w fizyczne starcie z Fryderykiem. W tym samym czasie Kalina usłyszała tragiczne wieści dotyczące stanu zdrowia Mikołaja. Sytuacja kobiety dodatkowo się skomplikowała, gdy dostała wezwanie do prokuratury. Wszyscy bohaterowie musieli zmierzyć się z konsekwencjami wydarzeń, które wymknęły się spod jakiejkolwiek kontroli.

"Pierwsza miłość", odcinek 4207. Streszczenie. Co czeka Kalinę i Pawła?

Paweł, lekceważąc ostrzeżenia Janka przed pakowaniem się w kłopoty, postanawia spotkać się z Dominiką. Mężczyzna nazywa ją „hot wersją” Marysi i szuka nowych wrażeń, całkowicie ignorując potencjalne niebezpieczeństwo. Tymczasem siostra Marysi wydaje się mieć wobec niego własne, ukryte motywy i plany.

Z kolei Oskar staje przed trudnym wyborem. Decyduje się odwołać ważne spotkanie z kluczowymi klientami firmy Wekslera, aby móc towarzyszyć Kalinie podczas jej wizyty w prokuraturze. Sytuację tę natychmiast próbuje wykorzystać Ewa, proponując Karolowi innego kandydata na wspólnika. Kariera zawodowa Oskara staje pod znakiem zapytania.

Tymczasem wizyta w prokuraturze okazuje się dla Kaliny prawdziwym koszmarem. Śledczy nie wierzą w jej tłumaczenia, że to Sandra odpowiada za katastrofę budowlaną, bezprawnie przyspieszając prace. Ponieważ dokumenty widnieją na nazwisko Kaliny, a Sandra zniknęła, kobieta zostaje uznana za jedyną winną tragedii, co doprowadza ją do całkowitego załamania.

Galeria zdjęć 9

Gdzie i o której godzinie oglądać 4207. odcinek "Pierwszej miłości"?

Serial emitowany jest w Polsacie od poniedziałku do piątku o 18:00. Premiera 4207. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 30 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie mogą obejrzeć epizodu w telewizji, mają możliwość nadrobienia zaległości w sieci. Wszystkie odcinki są dostępne online na platformie Polsat Box Go.

O czym opowiada serial "Pierwsza miłość" i kto w nim występuje?

„Pierwsza miłość” to popularna polska telenowela, której akcja toczy się we Wrocławiu. Widzowie śledzą losy Marysi i Pawła, a także perypetie innych bohaterów, takich jak Alan czy Kinga. Fabuła obfituje w dramatyczne zwroty akcji, miłosne uniesienia, zdrady, a nierzadko również wątki kryminalne i społeczne. Serial gości na antenie Polsatu od 2004 roku, ciesząc się niesłabnącą popularnością.

W produkcji grają m.in.:

  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski
  • Patryk Pniewski jako Krystian Domański
  • Wojciech Błach jako Michał Domański
  • Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska
  • Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler
  • Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk
  • Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk
  • Marek Siudym jako Edward Stryjeński
  • Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska
  • Magdalena Wróbel jako Dorota Marska
  • Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs
  • Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek
  • Anna Jarosik jako Barbara Sośniak
  • Jowita Budnik jako Paulina Sawicka
  • Waleria Gorobets jako Iga Sawicka
  • Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki
  • Alan Andersz jako Alan Korzeniowski
  • Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak
  • Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński
  • Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka
  • Kamilla Baar jako Sandra Kubicka
  • Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk
  • Aleksandra Szwed jako Melisa
  • Julia Kamińska jako Maja
Sonda
Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość?
Streszczenia seriali
pierwsza miłość
Polskie seriale