Pierwsza miłość, odcinek 4206: Kalina wezwana do prokuratury. Grozi jej odsiadka za katastrofę na budowie

Spis treści
Co wydarzyło się w poprzednim odcinku
W 4205. odcinku Julita przyznała się Radkowi do niewierności, całkowicie rujnując ich dotychczasowe życie. Olek starał się załagodzić konflikt między Kazanową a Różą w Kole Gospodyń w Wadlewie. Z kolei w szpitalu okazało się, że stan Mikołaja jest krytyczny. Dodatkowo Kaja wbrew zgodzie uprowadziła Kostka, a zdesperowany Alan musiał posunąć się do radykalnych działań. Tymczasem Kalina tonęła w poczuciu winy, kompletnie nie zdając sobie sprawy, że najgorsze po wypadku dopiero nadejdzie.
"Pierwsza miłość" - streszczenia odcinka 4206
Paweł wykazuje coraz bardziej niepokojące objawy – dopytuje Kacpra o życie Marysi i odrzuca próby rozsądnej konwersacji z Jankiem. Mężczyzna nie potrafi zapomnieć o dawnej partnerce, zaczyna ją śledzić i wieczorami czeka pod jej oknem, licząc na to, że uda mu się zbliżyć. Z kolei Emilka ma problemy ze znalezieniem pracy. Sytuację komplikuje Fryderyk, który zamiast wyrazić skruchę, zachowuje się niezwykle arogancko. Obserwujący to Bartek postanawia stanąć w obronie nękanej kobiety, co kończy się gwałtowną bójką obu mężczyzn.
Kalina spotyka się z ogromnym ciosem ze strony Mikołaja. Mężczyzna nie chce mieć z nią nic wspólnego i to ją obwinia za to, że zostanie kaleką. Na domiar złego kobieta zostaje wezwana do prokuratury. Jako nadzorczyni budowy dowiaduje się, że za spowodowanie katastrofy może trafić do więzienia i zapłacić gigantyczne odszkodowanie.
"Pierwsza miłość" - Kiedy premiera 4206. odcinka
Serial "Pierwsza miłość" można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 na antenie telewizji Polsat. Najnowszy, 4206. odcinek produkcji zadebiutuje na ekranach telewizorów w środę 29 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły włączyć telewizora w tym czasie, mogą nadrobić zaległości w sieci na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Obsada
"Pierwsza miłość" to popularna polska produkcja obyczajowa z akcją we Wrocławiu. Widzowie śledzą głównie losy Pawła i Marysi oraz perypetie Kingi, Alana i innych postaci. Fabuła jest pełna emocji, miłości, zdrad, kryminalnych intryg i społecznych problemów. Ten hit telewizji Polsat emitowany od 2004 roku zgromadził rzeszę wiernych fanów. Kogo zobaczymy na ekranie?
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)