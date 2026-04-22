Pierwsza miłość, odcinek 4206: Kalina wezwana do prokuratury. Grozi jej odsiadka za katastrofę na budowie

W 4205. odcinku Julita przyznała się Radkowi do niewierności, całkowicie rujnując ich dotychczasowe życie. Olek starał się załagodzić konflikt między Kazanową a Różą w Kole Gospodyń w Wadlewie. Z kolei w szpitalu okazało się, że stan Mikołaja jest krytyczny. Dodatkowo Kaja wbrew zgodzie uprowadziła Kostka, a zdesperowany Alan musiał posunąć się do radykalnych działań. Tymczasem Kalina tonęła w poczuciu winy, kompletnie nie zdając sobie sprawy, że najgorsze po wypadku dopiero nadejdzie.

Paweł wykazuje coraz bardziej niepokojące objawy – dopytuje Kacpra o życie Marysi i odrzuca próby rozsądnej konwersacji z Jankiem. Mężczyzna nie potrafi zapomnieć o dawnej partnerce, zaczyna ją śledzić i wieczorami czeka pod jej oknem, licząc na to, że uda mu się zbliżyć. Z kolei Emilka ma problemy ze znalezieniem pracy. Sytuację komplikuje Fryderyk, który zamiast wyrazić skruchę, zachowuje się niezwykle arogancko. Obserwujący to Bartek postanawia stanąć w obronie nękanej kobiety, co kończy się gwałtowną bójką obu mężczyzn.

Kalina spotyka się z ogromnym ciosem ze strony Mikołaja. Mężczyzna nie chce mieć z nią nic wspólnego i to ją obwinia za to, że zostanie kaleką. Na domiar złego kobieta zostaje wezwana do prokuratury. Jako nadzorczyni budowy dowiaduje się, że za spowodowanie katastrofy może trafić do więzienia i zapłacić gigantyczne odszkodowanie.

Serial "Pierwsza miłość" można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 na antenie telewizji Polsat. Najnowszy, 4206. odcinek produkcji zadebiutuje na ekranach telewizorów w środę 29 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły włączyć telewizora w tym czasie, mogą nadrobić zaległości w sieci na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" to popularna polska produkcja obyczajowa z akcją we Wrocławiu. Widzowie śledzą głównie losy Pawła i Marysi oraz perypetie Kingi, Alana i innych postaci. Fabuła jest pełna emocji, miłości, zdrad, kryminalnych intryg i społecznych problemów. Ten hit telewizji Polsat emitowany od 2004 roku zgromadził rzeszę wiernych fanów. Kogo zobaczymy na ekranie?