Pierwsza miłość, odcinek 4206: Kalina wezwana do prokuratury. Grozi jej odsiadka za katastrofę na budowie

Joanna Dembek
2026-04-22 11:24

Czy stare uczucie może przerodzić się w groźną obsesję? Paweł zaczyna przekraczać pewne granice, czym wzbudza lęk u Janka i Kacpra. W tym samym czasie Emilka zderza się z arogancją Fryderyka, co kończy się ostrym konfliktem. „Pierwsza miłość” to serial, gdzie emocje często wygrywają z rozumem. Zobacz, co wydarzy się w 4206. odcinku, który zostanie wyemitowany w środę 29 kwietnia.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku

W 4205. odcinku Julita przyznała się Radkowi do niewierności, całkowicie rujnując ich dotychczasowe życie. Olek starał się załagodzić konflikt między Kazanową a Różą w Kole Gospodyń w Wadlewie. Z kolei w szpitalu okazało się, że stan Mikołaja jest krytyczny. Dodatkowo Kaja wbrew zgodzie uprowadziła Kostka, a zdesperowany Alan musiał posunąć się do radykalnych działań. Tymczasem Kalina tonęła w poczuciu winy, kompletnie nie zdając sobie sprawy, że najgorsze po wypadku dopiero nadejdzie.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem 

"Pierwsza miłość" - streszczenia odcinka 4206

Paweł wykazuje coraz bardziej niepokojące objawy – dopytuje Kacpra o życie Marysi i odrzuca próby rozsądnej konwersacji z Jankiem. Mężczyzna nie potrafi zapomnieć o dawnej partnerce, zaczyna ją śledzić i wieczorami czeka pod jej oknem, licząc na to, że uda mu się zbliżyć. Z kolei Emilka ma problemy ze znalezieniem pracy. Sytuację komplikuje Fryderyk, który zamiast wyrazić skruchę, zachowuje się niezwykle arogancko. Obserwujący to Bartek postanawia stanąć w obronie nękanej kobiety, co kończy się gwałtowną bójką obu mężczyzn.

Kalina spotyka się z ogromnym ciosem ze strony Mikołaja. Mężczyzna nie chce mieć z nią nic wspólnego i to ją obwinia za to, że zostanie kaleką. Na domiar złego kobieta zostaje wezwana do prokuratury. Jako nadzorczyni budowy dowiaduje się, że za spowodowanie katastrofy może trafić do więzienia i zapłacić gigantyczne odszkodowanie.

"Pierwsza miłość" - Kiedy premiera 4206. odcinka

Serial "Pierwsza miłość" można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 na antenie telewizji Polsat. Najnowszy, 4206. odcinek produkcji zadebiutuje na ekranach telewizorów w środę 29 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły włączyć telewizora w tym czasie, mogą nadrobić zaległości w sieci na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Obsada

"Pierwsza miłość" to popularna polska produkcja obyczajowa z akcją we Wrocławiu. Widzowie śledzą głównie losy Pawła i Marysi oraz perypetie Kingi, Alana i innych postaci. Fabuła jest pełna emocji, miłości, zdrad, kryminalnych intryg i społecznych problemów. Ten hit telewizji Polsat emitowany od 2004 roku zgromadził rzeszę wiernych fanów. Kogo zobaczymy na ekranie?

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
