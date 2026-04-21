Pierwsza miłość, odcinek 4205: Decyzja Kai doprowadza Alana do szału! Co stanie się z Kostkiem?

"Pierwsza miłość" - w poprzednim odcinku (4204)

W 4204. epizodzie Julita usilnie starała się odpierać ataki Florka, co wyłącznie zaostrzyło trwający spór. Z kolei Marta spędziła niezwykle romantyczne chwile w towarzystwie Szymona, otwierając się tym samym na zupełnie nową relację uczuciową. Prawdziwy dramat rozegrał się na terenie inwestycji budowlanej Kaliny, gdzie służby ratunkowe toczyły heroiczną walkę o wydobycie osób uwięzionych pod zawalonymi gruzami. Wszyscy bohaterowie musieli ponieść ciężar swoich wcześniejszych wyborów, a w stolicy Dolnego Śląska zapanowała niezwykle napięta atmosfera, spotęgowana nierozwiązanymi problemami i rosnącym lękiem o jutro.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

"Pierwsza miłość" - Streszczenie odcinka 4205

Olek wpada na ryzykowny plan i postanawia wciągnąć Różę w działalność Koła Gospodyń Wiejskich, mając cichą nadzieję na odzyskanie harmonii w relacji z Wiktorią. Ten przebiegły manewr niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo, ponieważ przewodniczącą organizacji jest Kazanowa, która delikatnie mówiąc, nie pała do Róży zbyt wielką sympatią, co może błyskawicznie przerodzić się w otwartą wojnę między kobietami.

Początkowo Radek zbywa śmiechem rewelacje głoszone przez Florka, jednak Julita nie jest w stanie dłużej funkcjonować w sieci kłamstw. Dręczona potężnymi wyrzutami sumienia, wyznaje ukochanemu całą bolesną prawdę o swoim intymnym zbliżeniu z Florianem. Ta brutalnie szczera deklaracja stawia ich dotychczasowy związek na krawędzi rozpadu i wywołuje u zszokowanego Radka ogromne niedowierzanie.

Tymczasem po tragicznym wypadku stan zdrowia Mikołaja okazuje się krytyczny. Oskar za wszelką cenę próbuje zataić te fatalne wieści przed Kaliną, która i tak obarcza się winą za całe zdarzenie. Atmosferę dodatkowo zagęszcza niespodziewane zjawienie się Kai. Kobieta wbrew wyraźnym sprzeciwom samego chłopca zabiera ze sobą małego Kostka. To zdarzenie doprowadza Alana do absolutnej wściekłości i motywuje go do rozpoczęcia bezwzględnej batalii o odzyskanie ukochanego dziecka.

"Pierwsza miłość" - O której godzinie i gdzie śledzić losy bohaterów serialu

Jak wynika z informacji podanych w materiale źródłowym, serial "Barwy szczęścia" gości na antenie Polsatu w każdy dzień roboczy, od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 18:00. Premierę kolejnego, 4205. epizodu zaplanowano dokładnie na wtorek, 28 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy z różnych przyczyn nie zdołają zasiąść przed odbiornikami telewizyjnymi w wyznaczonym czasie, nie mają powodów do zmartwień. Zarówno najnowsze, jak i starsze odsłony produkcji można w dowolnej chwili nadrobić za pośrednictwem internetowej platformy Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Fabuła i obsada serialu

Hitowa "Pierwsza miłość" to doskonale znany polski serial obyczajowy, w którym główne tło dla rozbudowanej akcji stanowi malowniczy Wrocław. Oś fabularna ogniskuje się wokół życiowych perypetii Marysi oraz Pawła, a także skomplikowanych dylematów rodzinnych Alana, Kingi oraz pozostałych mieszkańców miasta. Scenariusz wręcz obfituje w spektakularne wzloty i bolesne upadki, gorące romanse, niespodziewane zdrady oraz trzymające w napięciu zwroty akcji, nierzadko dotykając również wątków kryminalnych i ważnych spraw społecznych. Ta kultowa produkcja, goszcząca w ramówce stacji Polsat nieprzerwanie od 2004 roku, wciąż gromadzi przed telewizorami ogromną rzeszę lojalnych fanów.

Na ekranie regularnie pojawiają się znakomici aktorzy. Wśród nich znaleźli się:

- Grażyna Wolszczak (wcielająca się w postać Grażyny Weksler)

- Karol Strasburger (odgrywający rolę Karola Wekslera)

- Michał Koterski (grający Henryka „Kaśkę” Saniewskiego)

- Patryk Pniewski (jako serialowy Krystian Domański)

- Wojciech Błach (występujący jako Michał Domański)

- Ewa Jakubowicz (kreująca postać Amelii Reterskiej)

- Ewa Gawryluk (jako niezapomniana Ewa Weksler)

- Michał Mikołajczak (w roli Piotra Malczyka)

- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

- Marek Siudym (odgrywający Edwarda Stryjeńskiego)

- Magdalena Wieczorek (wcielająca się w Kalinę Korzeniowską)

- Magdalena Wróbel (grająca Dorotę Marską)

- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

- Honorata Witańska (w roli Marty Andruszkiewicz)

- Tomasz Oświeciński (kreujący postać Fabiana Tomczaka)

- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

- Katarzyna Maciąg (grająca Laurę Kowalik)

- Piotr Cyrwus (wcielający się w Kazimierza Wąsa)

- Delfina Wilkońska (jako serialowa Lucyna Bochenek)

- Anna Jarosik (odgrywająca Barbarę Sośniak)

- Jowita Budnik (w roli Pauliny Sawickiej)

- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

- Krystian Wieczorek (kreujący Adama Biernackiego)

- Alan Andersz (wcielający się w Alana Korzeniowskiego)

- Dariusz Wieteska (grający Arkadiusza Wolaka)

- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

- Sylwia Sokołowska (w roli Liliany Błockiej)

- Kamilla Baar (odgrywająca Sandrę Kubicką)

- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

- Aleksandra Szwed (wcielająca się w Melisę)

- Julia Kamińska (grająca Maję)