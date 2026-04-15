Pierwsza miłość, odcinek 4201: Kacper kradnie dokumentację medyczną Pawła i nie wierzy własnym oczom

Spis treści
W poprzednim odcinku (4200) widzowie śledzili dramatyczną ucieczkę Pawła z posiadłości Janka. Mężczyzna włóczył się po ulicach Wrocławia w głębokim kryzysie psychicznym, podczas gdy Bartek i Artur bezskutecznie próbowali go zlokalizować i namówić na specjalistyczną pomoc. W tym samym czasie Adrianna pogodziła się z faktem, że Jurek nie zamierza wyprowadzać się z Wadlewa. Z kolei Emilka dowiedziała się o niewierności Fryderyka, a jej decyzja o bezpośrednim spotkaniu z rywalką zwiastowała ostateczne zakończenie tego burzliwego romansu.
"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4201
Konfrontacja z Fryderykiem nie przebiega po myśli Emilki. Mężczyzna składa jej arogancką i mocno prowokacyjną ofertę, co dodatkowo podgrzewa atmosferę. Oszukana kobieta nie zamierza jednak odpuszczać i wspólnie z Martą postanawiają osobiście rozmówić się z prawowitą żoną Fryderyka. Ten ryzykowny krok przenosi spór na zupełnie inny pułap i grozi ujawnieniem kolejnych, skrywanych dotąd tajemnic.
Równolegle Kinga przejmuje opiekę nad borykającą się z chorobą Miszelką. Sytuacja wymyka się jednak spod kontroli. Kiedy Jolka wraca po pracy do swojego mieszkania, stwierdza całkowity brak zarówno opiekunki, jak i samej dziewczynki. Ten niezrozumiały widok doprowadza matkę do prawdziwej paniki i wywołuje ogromny strach o bezpieczeństwo córki.
Z kolei Paweł podejmuje wreszcie trudną decyzję o walce o własne zdrowie i zaczyna regularne spotkania terapeutyczne u Ilony. Ten przełomowy moment zakłóca jednak przypadkowe spotkanie z Kacprem na korytarzu. Krótka wymiana spojrzeń między rywalami natychmiast generuje gęstą i wrogą atmosferę. Zaślepiony zazdrością Kacper łamie wszelkie zasady etyki zawodowej i nielegalnie wykrada dokumentację medyczną pacjenta. Lektura zapisów z karty Pawła napawa go potężnym przerażeniem.
"Pierwsza miłość" - O której godzinie i gdzie oglądać
Nowe epizody polsatowskiej telenoweli można śledzić od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Najnowsza, 4201. odsłona serii zadebiutuje na ekranach w środę, 22 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą na premierę telewizyjną, mogą nadrobić wszystkie zaległe i premierowe odcinki za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - fabuła serialu i obsada
Wrocławska produkcja "Pierwsza miłość" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, który nieprzerwanie od 2004 roku gości na antenie Polsatu. Oś fabuły kręci się wokół burzliwych losów Marysi i Pawła, a także perypetii Kingi, Alana oraz innych mieszkańców miasta. Scenarzyści regularnie serwują widzom potężną dawkę emocji, nierzadko przeplatając dramaty obyczajowe z wątkami kryminalnymi.
W obsadzie kultowej telenoweli znajdują się m.in.:
- Grażyna Wolszczak (wcielająca się w Grażynę Weksler)
- Karol Strasburger (grający Karola Wekslera)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (Krystian Domański)
- Wojciech Błach (Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (w roli Amelii Reterskiej)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (Adam Biernacki)
- Alan Andersz (Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (Melisa)
- Julia Kamińska (Maja)