Pierwsza miłość, odcinek 4201: Kacper kradnie dokumentację medyczną Pawła i nie wierzy własnym oczom

W poprzednim odcinku (4200) widzowie śledzili dramatyczną ucieczkę Pawła z posiadłości Janka. Mężczyzna włóczył się po ulicach Wrocławia w głębokim kryzysie psychicznym, podczas gdy Bartek i Artur bezskutecznie próbowali go zlokalizować i namówić na specjalistyczną pomoc. W tym samym czasie Adrianna pogodziła się z faktem, że Jurek nie zamierza wyprowadzać się z Wadlewa. Z kolei Emilka dowiedziała się o niewierności Fryderyka, a jej decyzja o bezpośrednim spotkaniu z rywalką zwiastowała ostateczne zakończenie tego burzliwego romansu.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4201

Konfrontacja z Fryderykiem nie przebiega po myśli Emilki. Mężczyzna składa jej arogancką i mocno prowokacyjną ofertę, co dodatkowo podgrzewa atmosferę. Oszukana kobieta nie zamierza jednak odpuszczać i wspólnie z Martą postanawiają osobiście rozmówić się z prawowitą żoną Fryderyka. Ten ryzykowny krok przenosi spór na zupełnie inny pułap i grozi ujawnieniem kolejnych, skrywanych dotąd tajemnic.

Równolegle Kinga przejmuje opiekę nad borykającą się z chorobą Miszelką. Sytuacja wymyka się jednak spod kontroli. Kiedy Jolka wraca po pracy do swojego mieszkania, stwierdza całkowity brak zarówno opiekunki, jak i samej dziewczynki. Ten niezrozumiały widok doprowadza matkę do prawdziwej paniki i wywołuje ogromny strach o bezpieczeństwo córki.

Z kolei Paweł podejmuje wreszcie trudną decyzję o walce o własne zdrowie i zaczyna regularne spotkania terapeutyczne u Ilony. Ten przełomowy moment zakłóca jednak przypadkowe spotkanie z Kacprem na korytarzu. Krótka wymiana spojrzeń między rywalami natychmiast generuje gęstą i wrogą atmosferę. Zaślepiony zazdrością Kacper łamie wszelkie zasady etyki zawodowej i nielegalnie wykrada dokumentację medyczną pacjenta. Lektura zapisów z karty Pawła napawa go potężnym przerażeniem.

5

"Pierwsza miłość" - O której godzinie i gdzie oglądać

Nowe epizody polsatowskiej telenoweli można śledzić od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Najnowsza, 4201. odsłona serii zadebiutuje na ekranach w środę, 22 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą na premierę telewizyjną, mogą nadrobić wszystkie zaległe i premierowe odcinki za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - fabuła serialu i obsada

Wrocławska produkcja "Pierwsza miłość" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych, który nieprzerwanie od 2004 roku gości na antenie Polsatu. Oś fabuły kręci się wokół burzliwych losów Marysi i Pawła, a także perypetii Kingi, Alana oraz innych mieszkańców miasta. Scenarzyści regularnie serwują widzom potężną dawkę emocji, nierzadko przeplatając dramaty obyczajowe z wątkami kryminalnymi.

W obsadzie kultowej telenoweli znajdują się m.in.:

- Grażyna Wolszczak (wcielająca się w Grażynę Weksler)

- Karol Strasburger (grający Karola Wekslera)

- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

- Patryk Pniewski (Krystian Domański)

- Wojciech Błach (Michał Domański)

- Ewa Jakubowicz (w roli Amelii Reterskiej)

- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

- Michał Mikołajczak (Piotr Malczyk)

- Maciej Mikołajczyk (Jan Stańczuk)

- Marek Siudym (Edward Stryjeński)

- Magdalena Wieczorek (Kalina Korzeniowska)

- Magdalena Wróbel (Dorota Marska)

- Filip Gurłacz (Oskar Korzeniowski)

- Honorata Witańska (Marta Andruszkiewicz)

- Tomasz Oświeciński (Fabian Tomczak)

- Przemysław Sadowski (Jakub Wenerski)

- Katarzyna Maciąg (Laura Kowalik)

- Piotr Cyrwus (Kazimierz Wąs)

- Delfina Wilkońska (Lucyna Bochenek)

- Anna Jarosik (Barbara Sośniak)

- Jowita Budnik (Paulina Sawicka)

- Waleria Gorobets (Iga Sawicka)

- Krystian Wieczorek (Adam Biernacki)

- Alan Andersz (Alan Korzeniowski)

- Dariusz Wieteska (Arkadiusz Wolak)

- Łukasz Garlicki (Emil Bursztyński)

- Sylwia Sokołowska (Liliana Błocka)

- Kamilla Baar (Sandra Kubicka)

- Olga Bończyk (Izabela Nowaczyk)

- Aleksandra Szwed (Melisa)

- Julia Kamińska (Maja)