Ile kosztuje komunia w 2026 roku? Ceny za "talerzyk" jak za wesele

Maj to czas Pierwszych Komunii Świętych, które stają się coraz większym wyzwaniem finansowym dla rodzin.

Koszt "talerzyka" w restauracji w 2026 roku to niemalże tyle samo, co za zorganizowanie wesela.

Maj w Polsce to nie tylko miesiąc kwitnących kasztanów i dłuższych dni, ale także intensywny okres Pierwszych Komunii Świętych. Dla wielu rodzin to czas radosnych przygotowań duchowych, ale jednocześnie - nie lada wyzwanie finansowe. Rodzice pragną, by ten dzień był dla ich dziecka wyjątkowy i niezapomniany, co często przekłada się na chęć zorganizowania uroczystości na wysokim poziomie. Niestety, w obliczu inflacji i ogólnego wzrostu cen, przygotowanie takiego wydarzenia, niezależnie od tego, czy odbywa się w domu, czy w wynajętym lokalu, staje się coraz większym obciążeniem dla domowego budżetu.

Największym wydatkiem jest zazwyczaj samo przyjęcie - szczególnie jeśli odbywa się w restauracji lub sali bankietowej. W 2026 roku tzw. "talerzyk", czyli koszt jednej osoby, w dużych miastach, jak np. Warszawa, Kraków czy Wrocław wynosi najczęściej od około 250 do 350 zł, choć w tańszych lokalach można znaleźć oferty od ok. 180 zł, a w droższych przekraczające nawet 350-500 zł - czyli niemalże tyle samo, co za zorganizowanie przyjęcia weselnego! W praktyce oznacza to, że przy większej liczbie gości rachunek bardzo szybko rośnie. Przykładowo, przyjęcie dla 20-30 osób to wydatek rzędu 5-10 tysięcy złotych tylko za lokal i jedzenie, a przy większych uroczystościach (np. 50-70 osób) koszty mogą sięgnąć nawet 20-25 tysięcy złotych. Średnio jednak całkowity koszt komunii w 2026 roku oscyluje wokół 8-15 tysięcy złotych, choć zdarzają się również wyższe kwoty.

Na tym jednak wydatki się nie kończą. Rodzice muszą doliczyć także:

strój komunijny (alba lub garnitur, dodatki),

tort i słodki stół,

dekoracje i zaproszenia,

opłaty parafialne oraz dewocjonalia.

Wszystko to sprawia, iż organizacja przyjęcia komunijnego to znaczne obciążenie dla domowego budżetu. Impreza w lokalu może nas kosztować tyle, co wyprawienie wesela!

