To cenne źródło witamin z grupy K i kwasu foliowego. Wiele osób zapomniało, że takie warzywo istnieje

- Współczesne trendy żywieniowe często odsuwają na bok tradycyjne, wartościowe warzywa, które niegdyś stanowiły podstawę diety, pomimo ich niezaprzeczalnych korzyści zdrowotnych.
- Istnieje pewne zapomniane warzywo, które wyróżnia się wyjątkowo wysoką zawartością kluczowych witamin, wspierających krzepliwość krwi, zdrowie kości oraz funkcjonowanie układu nerwowego.
- Pomimo swoich niezwykłych właściwości odżywczych i wszechstronności kulinarnej, to warzywo zostało wyparte z codziennego menu przez nowsze składniki, choć nie ustępuje im pod względem wartości.
- Powrót do włączania tego łatwo dostępnego i ekonomicznego składnika do diety może znacząco poprawić zdrowie, dostarczając niezbędnych składników odżywczych, których niedobory są często spotykane.
Witamina K odgrywa kluczową rolę w procesie krzepnięcia krwi i utrzymaniu zdrowych kości, natomiast kwas foliowy jest niezbędny dla prawidłowej pracy układu nerwowego i produkcji czerwonych krwinek. Dietetycy od lat podkreślają, że ich niedobory są dość powszechne, zwłaszcza u osób jedzących mało warzyw liściastych. Paradoksalnie rozwiązanie często mamy na wyciągnięcie ręki. Wystarczy sięgnąć po zapomniane produkty.
Warzywo bogate w witaminę K
Dawniej to warzywo było wykorzystywane w zupach, farszach i daniach jednogarnkowych. Ceniono je za delikatny smak, łatwą uprawę i dużą dostępność sezonową. Z czasem zostało wyparte przez inne, bardziej nowoczesne składniki, choć pod względem wartości odżywczych wcale im nie ustępuje. Co więcej, jest lekkostrawne, niskokaloryczne i doskonale sprawdza się zarówno w daniach na ciepło, jak i na surowo.
Młode liście buraka ćwikłowego do ogromne źródło witamin
Mowa o boćwinie, czyli młodych liściach buraka ćwikłowego, które kiedyś gościły w niemal każdej kuchni. To właśnie boćwina jest jednym z najlepszych naturalnych źródeł witaminy K i kwasu foliowego, a dodatkowo dostarcza magnezu, żelaza i witaminy C. Jej lekko ziemisty, delikatnie słodkawy smak sprawia, że świetnie nadaje się do zup, tart, omletów czy duszenia z czosnkiem i oliwą.
Można ją także dodawać do koktajli lub sałatek, traktując podobnie jak szpinak. Warto przypomnieć sobie o tym zapomnianym warzywie, bo regularne sięganie po boćwinę może realnie wesprzeć zdrowie, a przy okazji urozmaicić codzienną dietę czymś prostym, tanim i bardzo wartościowym.
