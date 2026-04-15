Barwy szczęścia, odcinek 3365: Zazdrość i poważne oskarżenia o romans! Krystyna nimal rzuca się na Zwoleńską

Spis treści
W poprzednim odcinku (3364) Ksawery przerwał randkę Celiny i Łukasza, wylewając żale na Kasię. Rawiczowa otwarcie radowała się z kłopotów majątkowych Chiszki. Wyjazd Mateusza na szachy skomplikował się przez zniknięcie Renaty. W efekcie Marcin zdecydował się rygorystycznie kontrolować jej postępujący nałóg.
"Barw szczęścia" - streszczenie odcinka 3365
Natalia zaskakuje Jaworskiego niezwykle odważną propozycją. Kobieta oferuje mu błyskawiczne odkupienie jego mieszkania, co może całkowicie odmienić jego sytuację życiową i wywołać poważne konsekwencje dla obu stron.
Stan Krystyny ulega wyraźnemu pogorszeniu. Chora kobieta wdaje się w ostrą kłótnię, podczas której wprost oskarża Zwoleńską o zbyt bliską relację z jej mężem. Emocje biorą górę – Krystyna traci panowanie nad sobą i w przypływie agresji niemal rzuca się na nią z pięściami.
W restauracji Feel Good atmosfera również staje się coraz bardziej napięta. Dochodzi do gwałtownego starcia Renaty i Dominiki, które jeszcze bardziej psuje panujący nastrój. Kowalska wypomina koleżance niedawną wpadkę i domaga się wyjaśnień, nie kryjąc frustracji.
– Dawno cię uprzedzałam, że tego dnia Mati ma turniej szachowy... A przez ciebie nie dojechałam tam na czas!
– Nie cały świat kręci się wokół Mateusza! Zrozum to wreszcie...
– To nie jest pierwszy raz, kiedy nawalasz!
– Przestań się tak rządzić! Nie jesteś moją szefową! Też mam prawo do własnych planów i swojego życia!
Tymczasem koncertowe plany Łukasza i Celiny stają się dla Ksawerego okazją do potajemnego zaproszenia rówieśników do domu. Po ich wyjściu sytuacja wymyka się spod kontroli – po powrocie dziennikarz znajduje zgubionego przez gości e-papierosa, co wprawia go w osłupienie. Złapany na gorącym uczynku chłopak będzie musiał natychmiast wyjaśnić całą aferę.
"Barwy szczęścia" - Kiedy i gdzie oglądać 3365. odcinek
Produkcję „Barwy szczęścia” można śledzić w dni powszednie o 20:05 na antenie TVP2. Nowy, 3365. epizod trafi na ekrany w czwartek, 23 kwietnia 2026 roku. Fani niemogący obejrzeć telewizyjnej transmisji, mają wygodną możliwość nadrobienia aktualnych i starszych odcinków w internecie, korzystając z dedykowanej platformy TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - Obsada i fabuła serialu
Format „Barwy szczęścia” wykracza poza ramy zwykłej telenoweli, będąc mocnym odbiciem społeczeństwa. Twórcy regularnie pokazują trudne dylematy, od kryzysów rodzinnych po przemoc i tolerancję. Losy mieszkańców ulicy Zacisznej oraz osiedla „Pod Sosnami” pozwalają odbiorcom silnie wczuć się w zmagania ulubionych postaci, dzieląc z nimi radość i łzy. Obecny sezon to prawdziwa gratka, dlatego fani produkcji na pewno nie będą narzekać na nudę, ciesząc się potężną dawką niezapomnianych, fabularnych zwrotów akcji.
Na ekranie pojawiają się następujące gwiazdy:
- Jasper Sołtysiewicz wcielający się w postać Justina Skotnickiego
- Adrianna Biedrzyńska odgrywająca rolę Małgorzaty Zwoleńskiej
- Anna Mrozowska grająca postać Renaty
- Bronisław Wrocławski jako serialowy Jerzy Marczak
- Elżbieta Romanowska portretująca Aldonę Grzelak
- Jacek Rozenek występujący jako Artur Chowański
- Jakub Wieczorek w roli Borysa Grzelaka
- Karolina Chapko wcielająca się w Dominikę Kowalską
- Katarzyna Glinka kreująca postać Kasi Górki
- Konrad Skolimowski grający Patryka Jezierskiego
- Lesław Żurek jako ekranowy Bruno Stański
- Marcin Perchuć w roli Marka Złotego
- Marek Siudym odgrywający Anatola Koszyka
- Marieta Żukowska jako serialowa Bożena Wiśniewska
- Michał Rolnicki wcielający się w Łukasza Sadowskiego
- Stanisława Celińska grająca Amelię Wiśniewską
- Wiktoria Gąsiewska portretująca Oliwię Zbrowską
- Zbigniew Buczkowski występujący w roli Zdzisława Cieślaka