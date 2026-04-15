Barwy szczęścia, odcinek 3365: Zazdrość i poważne oskarżenia o romans! Krystyna nimal rzuca się na Zwoleńską

W poprzednim odcinku (3364) Ksawery przerwał randkę Celiny i Łukasza, wylewając żale na Kasię. Rawiczowa otwarcie radowała się z kłopotów majątkowych Chiszki. Wyjazd Mateusza na szachy skomplikował się przez zniknięcie Renaty. W efekcie Marcin zdecydował się rygorystycznie kontrolować jej postępujący nałóg.

Barwy szczęścia. Czesław odkryje romans Łukasza z Celiną

"Barw szczęścia" - streszczenie odcinka 3365

Natalia zaskakuje Jaworskiego niezwykle odważną propozycją. Kobieta oferuje mu błyskawiczne odkupienie jego mieszkania, co może całkowicie odmienić jego sytuację życiową i wywołać poważne konsekwencje dla obu stron.

Stan Krystyny ulega wyraźnemu pogorszeniu. Chora kobieta wdaje się w ostrą kłótnię, podczas której wprost oskarża Zwoleńską o zbyt bliską relację z jej mężem. Emocje biorą górę – Krystyna traci panowanie nad sobą i w przypływie agresji niemal rzuca się na nią z pięściami.

W restauracji Feel Good atmosfera również staje się coraz bardziej napięta. Dochodzi do gwałtownego starcia Renaty i Dominiki, które jeszcze bardziej psuje panujący nastrój. Kowalska wypomina koleżance niedawną wpadkę i domaga się wyjaśnień, nie kryjąc frustracji.

– Dawno cię uprzedzałam, że tego dnia Mati ma turniej szachowy... A przez ciebie nie dojechałam tam na czas! – Nie cały świat kręci się wokół Mateusza! Zrozum to wreszcie... – To nie jest pierwszy raz, kiedy nawalasz! – Przestań się tak rządzić! Nie jesteś moją szefową! Też mam prawo do własnych planów i swojego życia!

Tymczasem koncertowe plany Łukasza i Celiny stają się dla Ksawerego okazją do potajemnego zaproszenia rówieśników do domu. Po ich wyjściu sytuacja wymyka się spod kontroli – po powrocie dziennikarz znajduje zgubionego przez gości e-papierosa, co wprawia go w osłupienie. Złapany na gorącym uczynku chłopak będzie musiał natychmiast wyjaśnić całą aferę.

"Barwy szczęścia" - Kiedy i gdzie oglądać 3365. odcinek

Produkcję „Barwy szczęścia” można śledzić w dni powszednie o 20:05 na antenie TVP2. Nowy, 3365. epizod trafi na ekrany w czwartek, 23 kwietnia 2026 roku. Fani niemogący obejrzeć telewizyjnej transmisji, mają wygodną możliwość nadrobienia aktualnych i starszych odcinków w internecie, korzystając z dedykowanej platformy TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - Obsada i fabuła serialu

Format „Barwy szczęścia” wykracza poza ramy zwykłej telenoweli, będąc mocnym odbiciem społeczeństwa. Twórcy regularnie pokazują trudne dylematy, od kryzysów rodzinnych po przemoc i tolerancję. Losy mieszkańców ulicy Zacisznej oraz osiedla „Pod Sosnami” pozwalają odbiorcom silnie wczuć się w zmagania ulubionych postaci, dzieląc z nimi radość i łzy. Obecny sezon to prawdziwa gratka, dlatego fani produkcji na pewno nie będą narzekać na nudę, ciesząc się potężną dawką niezapomnianych, fabularnych zwrotów akcji.

Na ekranie pojawiają się następujące gwiazdy:

- Jasper Sołtysiewicz wcielający się w postać Justina Skotnickiego

- Adrianna Biedrzyńska odgrywająca rolę Małgorzaty Zwoleńskiej

- Anna Mrozowska grająca postać Renaty

- Bronisław Wrocławski jako serialowy Jerzy Marczak

- Elżbieta Romanowska portretująca Aldonę Grzelak

- Jacek Rozenek występujący jako Artur Chowański

- Jakub Wieczorek w roli Borysa Grzelaka

- Karolina Chapko wcielająca się w Dominikę Kowalską

- Katarzyna Glinka kreująca postać Kasi Górki

- Konrad Skolimowski grający Patryka Jezierskiego

- Lesław Żurek jako ekranowy Bruno Stański

- Marcin Perchuć w roli Marka Złotego

- Marek Siudym odgrywający Anatola Koszyka

- Marieta Żukowska jako serialowa Bożena Wiśniewska

- Michał Rolnicki wcielający się w Łukasza Sadowskiego

- Stanisława Celińska grająca Amelię Wiśniewską

- Wiktoria Gąsiewska portretująca Oliwię Zbrowską

- Zbigniew Buczkowski występujący w roli Zdzisława Cieślaka