"Akacjowa 38", odcinek 852: Jaime poznaje sekret Ursuli i planuje na zawsze odsunąć ją od rodziny

Poprzedni odcinek serialu "Akacjowa 38" z pewnością nie pozwolił fanom na chwilę nudy, mieszając romantyczne uniesienia z mrocznymi sekretami. Największym zaskoczeniem okazała się informacja, którą Celia przypadkowo poznała na ulicy, dowiadując się, że Silvia jest zaręczona z generałem Zavalą, a nie z Arturem, który tak bardzo martwił się o jej bezpieczeństwo. W tym samym czasie atmosfera gęstniała u Blanki, której dręczące koszmary Ursula próbowała zażegnać, sugerując przeprowadzenie tajemniczego rytuału chrztu prenatalnego. Na szczęście nie zabrakło też jaśniejszych momentów, gdyż Flora była zachwycona wieczorem spędzonym u boku Liberta w operze, podczas gdy Rosina, jak to ona, zupełnie ignorowała lekarskie zalecenia. Jak widać, losy bohaterów skomplikowały się na wielu frontach. Czego zatem możemy spodziewać się po kolejnym dniu na tej pełnej intryg ulicy?

"Akacjowa 38" odc. 852 - streszczenie

W najnowszym odcinku Samuel przekazuje Ursuli niepokojące wieści – Jaime dowiedział się o jej potajemnym spotkaniu z Ribau. Co więcej, podejrzewa ją o zdradzenie miejsca ukrycia górników, w związku z czym planuje definitywnie odsunąć ją od całej rodziny. W międzyczasie Silvia, dzięki podsłuchanej rozmowie generała Zavali i Tamaya, poznaje szokującą prawdę o okolicznościach śmierci Velilli. Z kolei Riera dostarcza Ursuli informacje z Odessy, z których wynika, że jej rodzina o nazwisku Koval musiała uciekać do Hiszpanii po powstaniu styczniowym, chroniąc się przed carskimi represjami. Te wieści przywołują u Ursuli bolesne wspomnienia z dzieciństwa, związane z domem koło wiatraka i okrutnym traktowaniem przez matkę.

"Akacjowa 38" odc. 852 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na kolejne zwroty akcji i dramatyczne wydarzenia w życiu ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod z pewnością dostarczy wielu emocji i odpowiedzi na palące pytania, dlatego warto zapisać sobie datę jego premiery w kalendarzu. Ci, którzy chcą być na bieżąco z losami postaci, nie mogą przegapić nadchodzącej emisji. Najnowszy, 852. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to prawdziwa perełka wśród telenowel kostiumowych, która zabiera nas w sentymentalną podróż do Madrytu z początku XX wieku. Serial, którego akcja rozgrywa się w jednej z kamienic, mistrzowsko splata losy bogatych mieszczan i ich służby, ukazując świat pełen intryg, sekretów i namiętności. Ta mieszanka dramatów, romansów i tragedii sprawiła, że hiszpańska produkcja stała się absolutnym hitem w Polsce, gromadząc przed telewizorami rzesze wiernych fanów. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)