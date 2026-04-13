Pierwsza miłość, odcinek 4199: Fryderyk próbuje tuszować swoje grzechy, ale przed Martą nic się nie ukryje

Ostatnie wydarzenia dostarczyły bohaterom sporych emocji. Zszokowana Julita uświadomiła sobie, że po mocno zakrapianej zabawie obudziła się w łóżku obcego mężczyzny. Jej partner, Radek, wrócił z wyjazdu służbowego z upominkami, zupełnie nie zdając sobie sprawy z bolesnej zdrady ukochanej. Z kolei Biały i Filip rzucili się na siebie z pięściami, zaciekle walcząc o zainteresowanie Angeliki. W międzyczasie Julka odkryła, że jej ojciec żyje i przebywa we Wrocławiu. Choć Marysia próbowała ją ostrzec, zdeterminowana dziewczynka zignorowała rady, ruszając na poszukiwania Pawła z nadzieją na przełomowe spotkanie.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Paweł odnaleziony w więzieniu w Kolumbii! Janek go rozpozna

Co wydarzy się w 4199. odcinku "Pierwszej miłości"?

Dochodzi do długo wyczekiwanego, choć dramatycznego w skutkach spotkania Julki z ojcem. Konfrontacja z córką okazuje się dla Pawła zbyt wielkim obciążeniem emocjonalnym – mężczyzna nie tylko nie wykazuje entuzjazmu, ale pod wpływem nagromadzonego stresu doznaje nagłego i silnego ataku paniki.

Sytuacja Pawła komplikuje się jeszcze bardziej za sprawą Edwarda, który po niespodziewanym powrocie z wyjazdu do swojej posiadłości, zaczyna planować niebezpieczną intrygę. Z podsłuchanej przez Dominikę rozmowy wynika, że biznesmen zamierza brutalnie rozprawić się z Pawłem, co stawia życie i bezpieczeństwo ojca Julki pod znakiem zapytania.

W posiadłości Edwarda, gdzie Dominika i Karma korzystały dotąd z luksusów pod nieobecność właściciela. Ich sielanka kończy się gwałtownie, gdy Edward wraca wcześniej, niż zapowiadał, wprawiając kobiety w przerażenie. Choć zajęty interesami gospodarz ostatecznie nie wyciąga konsekwencji wobec Dominiki za jej niesubordynację, atmosfera pozostaje gęsta od napięcia. To właśnie w tych okolicznościach Dominika staje się przypadkowym świadkiem mrocznych planów Edwarda wymierzonych w Pawła.

Fryderyk wykazuje się niezwykłą przebiegłością, zręcznie tuszując swoje przewinienia. Jego kłamstwa okazują się na tyle skuteczne, że Emilka daje się całkowicie zwieść i wierzy w jego niewinność. Zupełnie inne podejście prezentuje Marta – zachowuje dużą ostrożność i nie ufa mężczyźnie ani przez chwilę. Postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zaczyna potajemnie śledzić Fryderyka, mając nadzieję na odkrycie jego prawdziwych zamiarów i obnażenie oszustwa.

"Pierwsza miłość" odcinek 4199: data i platformy do oglądania

Najnowszy, 4199. odcinek produkcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Fani, którzy nie będą mogli śledzić losów bohaterów na żywo w telewizji, nie mają powodów do zmartwień. Zarówno premierowe, jak i starsze epizody serialu są w pełni dostępne do obejrzenia w przestrzeni internetowej za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go. Widzowie mogą również sprawdzić inne popularne seriale stacji, rozwiązując specjalne quizy dotyczące dopasowania bohaterów do poszczególnych tytułów.

Kto występuje w telewizyjnym hicie Polsatu? Obsada i główne wątki

Akcja tego popularnego polskiego serialu obyczajowego od lat toczy się w stolicy Dolnego Śląska. Fabuła w dużej mierze koncentruje się wokół losów Marysi i Pawła, a także życiowych perypetii Kingi, Alana i pozostałych wrocławskich bohaterów. Od momentu debiutu na antenie Polsatu w 2004 roku, widzowie mogą śledzić pełną napięcia historię obfitującą w miłosne uniesienia, bolesne zdrady i niespodziewane wątki o charakterze kryminalnym. Zróżnicowana tematyka społeczna sprawia, że produkcja nieustannie przyciąga przed ekrany potężną widownię.

Na ekranie regularnie pojawia się znakomita obsada aktorów, do których należą:

Grażyna Wolszczak (Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (Karol Weksler)

Michał Koterski (Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (Krystian Domański)

Wojciech Błach (Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (Jan Stańczuk)

Marek Siudym (Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (Dorota Marska)

Filip Gurłacz (Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (Adam Biernacki)

Alan Andersz (Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (Liliana Błocka)

Kamilla Baar (Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (Melisa)

Julia Kamińska (Maja)