Pierwsza miłość, odcinek 4199: Fryderyk próbuje tuszować swoje grzechy, ale przed Martą nic się nie ukryje

Ostatnie wydarzenia dostarczyły bohaterom sporych emocji. Zszokowana Julita uświadomiła sobie, że po mocno zakrapianej zabawie obudziła się w łóżku obcego mężczyzny. Jej partner, Radek, wrócił z wyjazdu służbowego z upominkami, zupełnie nie zdając sobie sprawy z bolesnej zdrady ukochanej. Z kolei Biały i Filip rzucili się na siebie z pięściami, zaciekle walcząc o zainteresowanie Angeliki. W międzyczasie Julka odkryła, że jej ojciec żyje i przebywa we Wrocławiu. Choć Marysia próbowała ją ostrzec, zdeterminowana dziewczynka zignorowała rady, ruszając na poszukiwania Pawła z nadzieją na przełomowe spotkanie.
Co wydarzy się w 4199. odcinku "Pierwszej miłości"?
Dochodzi do długo wyczekiwanego, choć dramatycznego w skutkach spotkania Julki z ojcem. Konfrontacja z córką okazuje się dla Pawła zbyt wielkim obciążeniem emocjonalnym – mężczyzna nie tylko nie wykazuje entuzjazmu, ale pod wpływem nagromadzonego stresu doznaje nagłego i silnego ataku paniki.
Sytuacja Pawła komplikuje się jeszcze bardziej za sprawą Edwarda, który po niespodziewanym powrocie z wyjazdu do swojej posiadłości, zaczyna planować niebezpieczną intrygę. Z podsłuchanej przez Dominikę rozmowy wynika, że biznesmen zamierza brutalnie rozprawić się z Pawłem, co stawia życie i bezpieczeństwo ojca Julki pod znakiem zapytania.
W posiadłości Edwarda, gdzie Dominika i Karma korzystały dotąd z luksusów pod nieobecność właściciela. Ich sielanka kończy się gwałtownie, gdy Edward wraca wcześniej, niż zapowiadał, wprawiając kobiety w przerażenie. Choć zajęty interesami gospodarz ostatecznie nie wyciąga konsekwencji wobec Dominiki za jej niesubordynację, atmosfera pozostaje gęsta od napięcia. To właśnie w tych okolicznościach Dominika staje się przypadkowym świadkiem mrocznych planów Edwarda wymierzonych w Pawła.
Fryderyk wykazuje się niezwykłą przebiegłością, zręcznie tuszując swoje przewinienia. Jego kłamstwa okazują się na tyle skuteczne, że Emilka daje się całkowicie zwieść i wierzy w jego niewinność. Zupełnie inne podejście prezentuje Marta – zachowuje dużą ostrożność i nie ufa mężczyźnie ani przez chwilę. Postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zaczyna potajemnie śledzić Fryderyka, mając nadzieję na odkrycie jego prawdziwych zamiarów i obnażenie oszustwa.
"Pierwsza miłość" odcinek 4199: data i platformy do oglądania
Najnowszy, 4199. odcinek produkcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Fani, którzy nie będą mogli śledzić losów bohaterów na żywo w telewizji, nie mają powodów do zmartwień. Zarówno premierowe, jak i starsze epizody serialu są w pełni dostępne do obejrzenia w przestrzeni internetowej za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go. Widzowie mogą również sprawdzić inne popularne seriale stacji, rozwiązując specjalne quizy dotyczące dopasowania bohaterów do poszczególnych tytułów.
Kto występuje w telewizyjnym hicie Polsatu? Obsada i główne wątki
Akcja tego popularnego polskiego serialu obyczajowego od lat toczy się w stolicy Dolnego Śląska. Fabuła w dużej mierze koncentruje się wokół losów Marysi i Pawła, a także życiowych perypetii Kingi, Alana i pozostałych wrocławskich bohaterów. Od momentu debiutu na antenie Polsatu w 2004 roku, widzowie mogą śledzić pełną napięcia historię obfitującą w miłosne uniesienia, bolesne zdrady i niespodziewane wątki o charakterze kryminalnym. Zróżnicowana tematyka społeczna sprawia, że produkcja nieustannie przyciąga przed ekrany potężną widownię.
Na ekranie regularnie pojawia się znakomita obsada aktorów, do których należą:
- Grażyna Wolszczak (Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (Karol Weksler)
- Michał Koterski (Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (Krystian Domański)
- Wojciech Błach (Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (Adam Biernacki)
- Alan Andersz (Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (Melisa)
- Julia Kamińska (Maja)