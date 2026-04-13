Pierwsza miłość, odcinek 4199: Fryderyk próbuje tuszować swoje grzechy, ale przed Martą nic się nie ukryje

Joanna Dembek
2026-04-13 11:27

Przeszłość uderza ze zdwojoną siłą, a Julka (Dąbrówka Kruk) wreszcie staje twarzą w twarz ze swoim ojcem. Niespodziewana konfrontacja doprowadza Pawła (Mateusz Kościukiewicz) na skraj załamania nerwowego. W tym samym czasie czujna Marta (Honorata Witańska) rozpoczyna śledztwo w sprawie Fryderyka (Andrzej Kłak), a nagły powrót Edwarda (Marek Siudym) wywołuje u Dominiki (Aneta Zając) atak paniki. Sprawdź, jakie tajemnice wyjdą na jaw w najnowszej odsłonie polsatowskiego hitu.

Ostatnie wydarzenia dostarczyły bohaterom sporych emocji. Zszokowana Julita uświadomiła sobie, że po mocno zakrapianej zabawie obudziła się w łóżku obcego mężczyzny. Jej partner, Radek, wrócił z wyjazdu służbowego z upominkami, zupełnie nie zdając sobie sprawy z bolesnej zdrady ukochanej. Z kolei Biały i Filip rzucili się na siebie z pięściami, zaciekle walcząc o zainteresowanie Angeliki. W międzyczasie Julka odkryła, że jej ojciec żyje i przebywa we Wrocławiu. Choć Marysia próbowała ją ostrzec, zdeterminowana dziewczynka zignorowała rady, ruszając na poszukiwania Pawła z nadzieją na przełomowe spotkanie.

Co wydarzy się w 4199. odcinku "Pierwszej miłości"?

Dochodzi do długo wyczekiwanego, choć dramatycznego w skutkach spotkania Julki z ojcem. Konfrontacja z córką okazuje się dla Pawła zbyt wielkim obciążeniem emocjonalnym – mężczyzna nie tylko nie wykazuje entuzjazmu, ale pod wpływem nagromadzonego stresu doznaje nagłego i silnego ataku paniki.

Sytuacja Pawła komplikuje się jeszcze bardziej za sprawą Edwarda, który po niespodziewanym powrocie z wyjazdu do swojej posiadłości, zaczyna planować niebezpieczną intrygę. Z podsłuchanej przez Dominikę rozmowy wynika, że biznesmen zamierza brutalnie rozprawić się z Pawłem, co stawia życie i bezpieczeństwo ojca Julki pod znakiem zapytania.

W posiadłości Edwarda, gdzie Dominika i Karma korzystały dotąd z luksusów pod nieobecność właściciela. Ich sielanka kończy się gwałtownie, gdy Edward wraca wcześniej, niż zapowiadał, wprawiając kobiety w przerażenie. Choć zajęty interesami gospodarz ostatecznie nie wyciąga konsekwencji wobec Dominiki za jej niesubordynację, atmosfera pozostaje gęsta od napięcia. To właśnie w tych okolicznościach Dominika staje się przypadkowym świadkiem mrocznych planów Edwarda wymierzonych w Pawła.

Fryderyk wykazuje się niezwykłą przebiegłością, zręcznie tuszując swoje przewinienia. Jego kłamstwa okazują się na tyle skuteczne, że Emilka daje się całkowicie zwieść i wierzy w jego niewinność. Zupełnie inne podejście prezentuje Marta – zachowuje dużą ostrożność i nie ufa mężczyźnie ani przez chwilę. Postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zaczyna potajemnie śledzić Fryderyka, mając nadzieję na odkrycie jego prawdziwych zamiarów i obnażenie oszustwa.

Pierwsza miłość, odcinek 4199: Fryderyk manipuluje Emilką, ale czujna Marta nie da się zwieść jego gładkim słówkom!
"Pierwsza miłość" odcinek 4199: data i platformy do oglądania

Najnowszy, 4199. odcinek produkcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Fani, którzy nie będą mogli śledzić losów bohaterów na żywo w telewizji, nie mają powodów do zmartwień. Zarówno premierowe, jak i starsze epizody serialu są w pełni dostępne do obejrzenia w przestrzeni internetowej za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go. Widzowie mogą również sprawdzić inne popularne seriale stacji, rozwiązując specjalne quizy dotyczące dopasowania bohaterów do poszczególnych tytułów.

Kto występuje w telewizyjnym hicie Polsatu? Obsada i główne wątki

Akcja tego popularnego polskiego serialu obyczajowego od lat toczy się w stolicy Dolnego Śląska. Fabuła w dużej mierze koncentruje się wokół losów Marysi i Pawła, a także życiowych perypetii Kingi, Alana i pozostałych wrocławskich bohaterów. Od momentu debiutu na antenie Polsatu w 2004 roku, widzowie mogą śledzić pełną napięcia historię obfitującą w miłosne uniesienia, bolesne zdrady i niespodziewane wątki o charakterze kryminalnym. Zróżnicowana tematyka społeczna sprawia, że produkcja nieustannie przyciąga przed ekrany potężną widownię.

Na ekranie regularnie pojawia się znakomita obsada aktorów, do których należą:

  • Grażyna Wolszczak (Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (Karol Weksler)
  • Michał Koterski (Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (Melisa)
  • Julia Kamińska (Maja)
