Pierwsza miłość, odcinek 4198. Szokujący poranek Julity! Nie wierzy w czyim łóżku się obudziła

Marysia ostatecznie spotkała się z Pawłem, co natychmiast wywołało niepokój u Kacpra oraz obawy Marka o dawne uczucie żony. W tym samym czasie Mikołaj coraz odważniej zabiegał o względy Kaliny, wręczając jej samodzielnie upieczone ciasto. Z kolei Alan utwierdził się w przekonaniu, że ostrożność Oskara nie była bezpodstawna. Radek wyruszył w podróż służbową z Mają, rujnując tym samym urodzinowe plany Julity. Kobieta postanowiła utopić smutki na parapetówce u Floriana, gdzie wspólnie z Filipem szybko zapomnieli o złych humorach i rzucili się w wir hucznej zabawy.
Pierwsza miłość, odcinek 4198: Awantura Białego i Filipa
Julita otwiera oczy po suto zakrapianej imprezie i z przerażeniem orientuje się, że leży w obcym łóżku. Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna i skomplikowana, gdy kobieta uświadamia sobie, kto jest właścicielem tego posłania.
Tymczasem Radek niespodziewanie wcześnie wraca ze swojego służbowego wyjazdu. Mężczyzna zjawia się z urodzinowym upominkiem oraz przeprosinami, mając ogromną nadzieję na załagodzenie napiętej sytuacji w ich relacji.
Filip z trudem panuje nad wściekłością, gdy patrzy na zakochanego Białego u boku Angeliki. Z kolei Biały jest poirytowany, widząc nieustanne próby zbliżenia się Filipa do jego partnerki. Narastające od dłuższego czasu napięcie między dawnymi przyjaciółmi ostatecznie eksploduje, doprowadzając do bardzo ostrej kłótni.
W międzyczasie Julka przypadkowo odkrywa szokującą prawdę – jej zaginiony ojciec nadal żyje. Nastolatka chce natychmiast się z nim zobaczyć. Marysia usilnie stara się ją zatrzymać, argumentując, że Paweł wymaga czasu na adaptację do nowych warunków. Julka jest jednak w ogromnej euforii, ponieważ jej największe urodzinowe marzenie właśnie stało się faktem. Ignorując zakazy matki, wybiega z domu, by wreszcie spotkać się z tatą.
Gdzie i o której oglądać 4198. odcinek serialu Pierwsza miłość?
Zgodnie z informacjami z tekstu bazowego, serial "Barwy szczęścia" jest pokazywany od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Najnowszy, 4198. odcinek zadebiutuje w telewizji dokładnie w piątek, 17 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed odbiornikami o wyznaczonej porze, absolutnie nic nie tracą. Wszystkie dotychczasowe oraz najświeższe epizody udostępniono do obejrzenia online na platformie streamingowej Polsat Box Go.
Pierwsza miłość: Kto występuje w popularnej obsadzie telewizyjnego hitu?
"Pierwsza miłość" to niezwykle popularny polski serial obyczajowy, którego fabuła osadzona jest w malowniczym Wrocławiu. Główna oś opowieści koncentruje się na losach Marysi i Pawła, a także życiowych dylematach Alana, Kingi oraz pozostałych mieszkańców. Scenariusz obfituje w dramatyczne zwroty akcji, miłosne uniesienia, zdrady oraz wątki o podłożu kryminalnym i czysto społecznym. Emitowana na antenie Polsatu od 2004 roku produkcja nieustannie gromadzi przed telewizorami ogromną rzeszę wiernych widzów.
W obsadzie tego uwielbianego przez Polaków serialu znajdują się:
- Grażyna Wolszczak wcielająca się w ekranową Grażynę Weksler
- Karol Strasburger odgrywający postać biznesmena Karola Wekslera
- Michał Koterski jako popularny Henryk „Kaśka” Saniewski
- Patryk Pniewski wcielający się w młodego Krystiana Domańskiego
- Wojciech Błach jako serialowy Michał Domański
- Ewa Jakubowicz w intrygującej roli Amelii Reterskiej
- Ewa Gawryluk jako niezastąpiona Ewa Weksler
- Michał Mikołajczak odgrywający przystojnego Piotra Malczyka
- Maciej Mikołajczyk jako stanowczy Jan Stańczuk
- Marek Siudym wcielający się w postać Edwarda Stryjeńskiego
- Magdalena Wieczorek w roli pięknej Kaliny Korzeniowskiej
- Magdalena Wróbel jako charyzmatyczna Dorota Marska
- Filip Gurłacz odgrywający tajemniczego Oskara Korzeniowskiego
- Honorata Witańska jako wrażliwa Marta Andruszkiewicz
- Tomasz Oświeciński wcielający się w postawnego Fabiana Tomczaka
- Przemysław Sadowski w roli lekarza Jakuba Wenerskiego
- Katarzyna Maciąg jako urocza Laura Kowalik
- Piotr Cyrwus odgrywający sympatycznego Kazimierza Wąsa
- Delfina Wilkońska jako energiczna Lucyna Bochenek
- Anna Jarosik wcielająca się w bezkompromisową Barbarę Sośniak
- Jowita Budnik jako rozsądna Paulina Sawicka
- Waleria Gorobets w roli przebojowej Igi Sawickiej
- Krystian Wieczorek odgrywający stanowczego Adama Biernackiego
- Alan Andersz jako bezczelny Alan Korzeniowski
- Dariusz Wieteska wcielający się w Arkadiusza Wolaka
- Łukasz Garlicki w roli nieprzewidywalnego Emila Bursztyńskiego
- Sylwia Sokołowska jako intrygująca Liliana Błocka
- Kamilla Baar odgrywająca elegancką Sandrę Kubicką
- Olga Bończyk jako opiekuńcza Izabela Nowaczyk
- Aleksandra Szwed wcielająca się w zmysłową Melisę
- Julia Kamińska jako błyskotliwa Maja