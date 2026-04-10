Pierwsza miłość, odcinek 4198. Szokujący poranek Julity! Nie wierzy w czyim łóżku się obudziła

Marysia ostatecznie spotkała się z Pawłem, co natychmiast wywołało niepokój u Kacpra oraz obawy Marka o dawne uczucie żony. W tym samym czasie Mikołaj coraz odważniej zabiegał o względy Kaliny, wręczając jej samodzielnie upieczone ciasto. Z kolei Alan utwierdził się w przekonaniu, że ostrożność Oskara nie była bezpodstawna. Radek wyruszył w podróż służbową z Mają, rujnując tym samym urodzinowe plany Julity. Kobieta postanowiła utopić smutki na parapetówce u Floriana, gdzie wspólnie z Filipem szybko zapomnieli o złych humorach i rzucili się w wir hucznej zabawy.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

Pierwsza miłość, odcinek 4198: Awantura Białego i Filipa

Julita otwiera oczy po suto zakrapianej imprezie i z przerażeniem orientuje się, że leży w obcym łóżku. Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna i skomplikowana, gdy kobieta uświadamia sobie, kto jest właścicielem tego posłania.

Tymczasem Radek niespodziewanie wcześnie wraca ze swojego służbowego wyjazdu. Mężczyzna zjawia się z urodzinowym upominkiem oraz przeprosinami, mając ogromną nadzieję na załagodzenie napiętej sytuacji w ich relacji.

Filip z trudem panuje nad wściekłością, gdy patrzy na zakochanego Białego u boku Angeliki. Z kolei Biały jest poirytowany, widząc nieustanne próby zbliżenia się Filipa do jego partnerki. Narastające od dłuższego czasu napięcie między dawnymi przyjaciółmi ostatecznie eksploduje, doprowadzając do bardzo ostrej kłótni.

W międzyczasie Julka przypadkowo odkrywa szokującą prawdę – jej zaginiony ojciec nadal żyje. Nastolatka chce natychmiast się z nim zobaczyć. Marysia usilnie stara się ją zatrzymać, argumentując, że Paweł wymaga czasu na adaptację do nowych warunków. Julka jest jednak w ogromnej euforii, ponieważ jej największe urodzinowe marzenie właśnie stało się faktem. Ignorując zakazy matki, wybiega z domu, by wreszcie spotkać się z tatą.

Gdzie i o której oglądać 4198. odcinek serialu Pierwsza miłość?

Zgodnie z informacjami z tekstu bazowego, serial "Barwy szczęścia" jest pokazywany od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Najnowszy, 4198. odcinek zadebiutuje w telewizji dokładnie w piątek, 17 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed odbiornikami o wyznaczonej porze, absolutnie nic nie tracą. Wszystkie dotychczasowe oraz najświeższe epizody udostępniono do obejrzenia online na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Pierwsza miłość: Kto występuje w popularnej obsadzie telewizyjnego hitu?

"Pierwsza miłość" to niezwykle popularny polski serial obyczajowy, którego fabuła osadzona jest w malowniczym Wrocławiu. Główna oś opowieści koncentruje się na losach Marysi i Pawła, a także życiowych dylematach Alana, Kingi oraz pozostałych mieszkańców. Scenariusz obfituje w dramatyczne zwroty akcji, miłosne uniesienia, zdrady oraz wątki o podłożu kryminalnym i czysto społecznym. Emitowana na antenie Polsatu od 2004 roku produkcja nieustannie gromadzi przed telewizorami ogromną rzeszę wiernych widzów.

W obsadzie tego uwielbianego przez Polaków serialu znajdują się:

Grażyna Wolszczak wcielająca się w ekranową Grażynę Weksler

Karol Strasburger odgrywający postać biznesmena Karola Wekslera

Michał Koterski jako popularny Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski wcielający się w młodego Krystiana Domańskiego

Wojciech Błach jako serialowy Michał Domański

Ewa Jakubowicz w intrygującej roli Amelii Reterskiej

Ewa Gawryluk jako niezastąpiona Ewa Weksler

Michał Mikołajczak odgrywający przystojnego Piotra Malczyka

Maciej Mikołajczyk jako stanowczy Jan Stańczuk

Marek Siudym wcielający się w postać Edwarda Stryjeńskiego

Magdalena Wieczorek w roli pięknej Kaliny Korzeniowskiej

Magdalena Wróbel jako charyzmatyczna Dorota Marska

Filip Gurłacz odgrywający tajemniczego Oskara Korzeniowskiego

Honorata Witańska jako wrażliwa Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński wcielający się w postawnego Fabiana Tomczaka

Przemysław Sadowski w roli lekarza Jakuba Wenerskiego

Katarzyna Maciąg jako urocza Laura Kowalik

Piotr Cyrwus odgrywający sympatycznego Kazimierza Wąsa

Delfina Wilkońska jako energiczna Lucyna Bochenek

Anna Jarosik wcielająca się w bezkompromisową Barbarę Sośniak

Jowita Budnik jako rozsądna Paulina Sawicka

Waleria Gorobets w roli przebojowej Igi Sawickiej

Krystian Wieczorek odgrywający stanowczego Adama Biernackiego

Alan Andersz jako bezczelny Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska wcielający się w Arkadiusza Wolaka

Łukasz Garlicki w roli nieprzewidywalnego Emila Bursztyńskiego

Sylwia Sokołowska jako intrygująca Liliana Błocka

Kamilla Baar odgrywająca elegancką Sandrę Kubicką

Olga Bończyk jako opiekuńcza Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed wcielająca się w zmysłową Melisę

Julia Kamińska jako błyskotliwa Maja