Pierwsza miłość, odcinek 4198. Szokujący poranek Julity! Nie wierzy w czyim łóżku się obudziła

Joanna Dembek
2026-04-10 11:14

„Pierwsza miłość” od lat dostarcza widzom potężnej dawki emocji, ukazując losy bohaterów wplątanych w miłosne intrygi oraz rodzinne tragedie. Walka o lepsze jutro i niespodziewane zwroty akcji to w tym serialu chleb powszedni. W najnowszym epizodzie będziemy świadkami, jak Julita (Dagmara Bryzek) mierzy się z mrocznymi konsekwencjami hucznej imprezy. Dodatkowo napięta relacja między Białym (Igor Paszczyk) i Filipem (Dominik Smaruj) ostatecznie przerodzi się w otwarty konflikt. Kolejne zawirowania czekają na ekranach już 17 kwietnia, kiedy Polsat wyemituje 4198. odcinek produkcji.

Pierwsza miłość po wakacjach 2025. Julita (Dagmara Bryzek), Radek (Karol Biskup)
Marysia ostatecznie spotkała się z Pawłem, co natychmiast wywołało niepokój u Kacpra oraz obawy Marka o dawne uczucie żony. W tym samym czasie Mikołaj coraz odważniej zabiegał o względy Kaliny, wręczając jej samodzielnie upieczone ciasto. Z kolei Alan utwierdził się w przekonaniu, że ostrożność Oskara nie była bezpodstawna. Radek wyruszył w podróż służbową z Mają, rujnując tym samym urodzinowe plany Julity. Kobieta postanowiła utopić smutki na parapetówce u Floriana, gdzie wspólnie z Filipem szybko zapomnieli o złych humorach i rzucili się w wir hucznej zabawy.

Pierwsza miłość, odcinek 4198: Awantura Białego i Filipa

Julita otwiera oczy po suto zakrapianej imprezie i z przerażeniem orientuje się, że leży w obcym łóżku. Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna i skomplikowana, gdy kobieta uświadamia sobie, kto jest właścicielem tego posłania.

Tymczasem Radek niespodziewanie wcześnie wraca ze swojego służbowego wyjazdu. Mężczyzna zjawia się z urodzinowym upominkiem oraz przeprosinami, mając ogromną nadzieję na załagodzenie napiętej sytuacji w ich relacji.

Filip z trudem panuje nad wściekłością, gdy patrzy na zakochanego Białego u boku Angeliki. Z kolei Biały jest poirytowany, widząc nieustanne próby zbliżenia się Filipa do jego partnerki. Narastające od dłuższego czasu napięcie między dawnymi przyjaciółmi ostatecznie eksploduje, doprowadzając do bardzo ostrej kłótni.

W międzyczasie Julka przypadkowo odkrywa szokującą prawdę – jej zaginiony ojciec nadal żyje. Nastolatka chce natychmiast się z nim zobaczyć. Marysia usilnie stara się ją zatrzymać, argumentując, że Paweł wymaga czasu na adaptację do nowych warunków. Julka jest jednak w ogromnej euforii, ponieważ jej największe urodzinowe marzenie właśnie stało się faktem. Ignorując zakazy matki, wybiega z domu, by wreszcie spotkać się z tatą.

Gdzie i o której oglądać 4198. odcinek serialu Pierwsza miłość?

Zgodnie z informacjami z tekstu bazowego, serial "Barwy szczęścia" jest pokazywany od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Najnowszy, 4198. odcinek zadebiutuje w telewizji dokładnie w piątek, 17 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed odbiornikami o wyznaczonej porze, absolutnie nic nie tracą. Wszystkie dotychczasowe oraz najświeższe epizody udostępniono do obejrzenia online na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Warto również sprawdzić swoją wiedzę i dopasować bohatera do odpowiedniego serialu w quizach o produkcjach "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" i właśnie "Pierwsza Miłość".

Pierwsza miłość: Kto występuje w popularnej obsadzie telewizyjnego hitu?

"Pierwsza miłość" to niezwykle popularny polski serial obyczajowy, którego fabuła osadzona jest w malowniczym Wrocławiu. Główna oś opowieści koncentruje się na losach Marysi i Pawła, a także życiowych dylematach Alana, Kingi oraz pozostałych mieszkańców. Scenariusz obfituje w dramatyczne zwroty akcji, miłosne uniesienia, zdrady oraz wątki o podłożu kryminalnym i czysto społecznym. Emitowana na antenie Polsatu od 2004 roku produkcja nieustannie gromadzi przed telewizorami ogromną rzeszę wiernych widzów.

W obsadzie tego uwielbianego przez Polaków serialu znajdują się:

  • Grażyna Wolszczak wcielająca się w ekranową Grażynę Weksler
  • Karol Strasburger odgrywający postać biznesmena Karola Wekslera
  • Michał Koterski jako popularny Henryk „Kaśka” Saniewski
  • Patryk Pniewski wcielający się w młodego Krystiana Domańskiego
  • Wojciech Błach jako serialowy Michał Domański
  • Ewa Jakubowicz w intrygującej roli Amelii Reterskiej
  • Ewa Gawryluk jako niezastąpiona Ewa Weksler
  • Michał Mikołajczak odgrywający przystojnego Piotra Malczyka
  • Maciej Mikołajczyk jako stanowczy Jan Stańczuk
  • Marek Siudym wcielający się w postać Edwarda Stryjeńskiego
  • Magdalena Wieczorek w roli pięknej Kaliny Korzeniowskiej
  • Magdalena Wróbel jako charyzmatyczna Dorota Marska
  • Filip Gurłacz odgrywający tajemniczego Oskara Korzeniowskiego
  • Honorata Witańska jako wrażliwa Marta Andruszkiewicz
  • Tomasz Oświeciński wcielający się w postawnego Fabiana Tomczaka
  • Przemysław Sadowski w roli lekarza Jakuba Wenerskiego
  • Katarzyna Maciąg jako urocza Laura Kowalik
  • Piotr Cyrwus odgrywający sympatycznego Kazimierza Wąsa
  • Delfina Wilkońska jako energiczna Lucyna Bochenek
  • Anna Jarosik wcielająca się w bezkompromisową Barbarę Sośniak
  • Jowita Budnik jako rozsądna Paulina Sawicka
  • Waleria Gorobets w roli przebojowej Igi Sawickiej
  • Krystian Wieczorek odgrywający stanowczego Adama Biernackiego
  • Alan Andersz jako bezczelny Alan Korzeniowski
  • Dariusz Wieteska wcielający się w Arkadiusza Wolaka
  • Łukasz Garlicki w roli nieprzewidywalnego Emila Bursztyńskiego
  • Sylwia Sokołowska jako intrygująca Liliana Błocka
  • Kamilla Baar odgrywająca elegancką Sandrę Kubicką
  • Olga Bończyk jako opiekuńcza Izabela Nowaczyk
  • Aleksandra Szwed wcielająca się w zmysłową Melisę
  • Julia Kamińska jako błyskotliwa Maja
