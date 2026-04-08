Pierwsza miłość, odcinek 4191: Borys w potrzasku – każdy wybór doprowadzi go do zguby

W 4190. epizodzie hitu Polsatu Bartek przyłapał Fryderyka w towarzystwie tajemniczej kobiety. Oboje zachowywali się jak zakochana para, co błyskawicznie przerodziło się w otwarty konflikt i poskutkowało agresywnymi groźbami ze strony zdemaskowanego mężczyzny. Z kolei trener Koczarski postanowił dać lekcję pokory, odsuwając Maksa od gry na rzecz dobra całej drużyny. Mimo braku kluczowego zawodnika Iskra odniosła triumf, wywołując potężną radość na trybunach. Równolegle Artur i Janek zrezygnowali z planów wizyty u Dona Jose i udali się prosto do kolumbijskich organów ścigania. Choć prokurator Ramirez zadeklarował chęć współpracy, Artur nie dysponował gotówką niezbędną do wręczenia łapówki. Taki obrót spraw sprawił, że położenie osadzonego w więzieniu Pawła stało się jeszcze bardziej krytyczne.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

„Pierwsza miłość” – co wydarzy się w 4191. odcinku polsatowskiego hitu?

Zdesperowani pseudokibice Iskry osaczają Borysa, stawiając mu bezwzględne ultimatum. Bandyci grożą mu pozbawieniem życia, jeśli ten natychmiast nie wycofa się ze sprzedaży klubu piłkarskiego. Mężczyzna znajduje się w potrzasku, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę, że podobny los spotka go ze strony Bolesława, jeśli ugnie się pod żądaniami chuliganów. W tym samym czasie Kinga wdaje się w niezwykle ostrą wymianę zdań z Jolką. Dodatkowo musi poradzić sobie z niespodziewanym powrotem Stasi do Wrocławia. Kobieta bezskutecznie próbuje namierzyć swojego ojca, a w jego dawnym lokalu zauważa kręcących się nieznajomych. Z kolei Emilka wciąż nie daje za wygraną w kwestii zagadkowej szwagierki Fryderyka. Jego nerwowe reakcje na wszelkie pytania utwierdzają ją w przekonaniu, że mężczyzna ma coś do ukrycia. Choć oficjalnie udaje, że temat przestał ją interesować, w tajemnicy udaje jej się zdobyć internetowy adres do profilu poszukiwanej kobiety.

O której godzinie i gdzie można obejrzeć 4191. odcinek serialu „Pierwsza miłość”?

Ta niezwykle popularna produkcja obyczajowa gości na telewizyjnych ekranach od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Najnowszy, 4191. odcinek telewidzowie będą mogli śledzić w środę, 8 kwietnia 2026 roku. Osoby, które z różnych przyczyn nie zdążą zasiąść przed telewizorami na premierową emisję, nie muszą się martwić. Wszystkie epizody, zarówno te bieżące, jak i archiwalne, zostały oficjalnie udostępnione w internetowym serwisie streamingowym Polsat Box Go.

O czym opowiada „Pierwsza miłość” i jacy aktorzy wchodzą w skład obsady?

„Pierwsza miłość” to wieloletni telewizyjny tasiemiec, którego główna oś fabularna jest osadzona w stolicy województwa dolnośląskiego. Scenariusz koncentruje się na zawiłych losach Marysi i Pawła, a także ukazuje życiowe rozterki Alana, Kingi oraz pozostałych mieszkańców miasta. Telewizyjna historia obfituje w skomplikowane relacje uczuciowe, bolesne zdrady i zaskakujące dramaty, bardzo często zahaczając o wątki kryminalne oraz ważne zjawiska społeczne. Format, który jest emitowany bez przerwy od 2004 roku, zbudował przez lata potężną bazę lojalnych sympatyków.

Przed kamerami regularnie pojawia się plejada znanych i lubianych aktorów:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)