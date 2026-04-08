Pierwsza miłość, odcinek 4191: Borys w potrzasku – każdy wybór doprowadzi go do zguby

Joanna Dembek
2026-04-08 13:44

„Pierwsza miłość” to telewizyjny fenomen, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów. Fani z zapartym tchem śledzą miłosne perypetie i rodzinne konflikty wrocławskich bohaterów. Najnowsza dawka wrażeń i niespodziewanych zwrotów akcji czeka na miłośników formatu już 8 kwietnia, kiedy to stacja Polsat wyemituje 4191. odsłonę serialu.

W 4190. epizodzie hitu Polsatu Bartek przyłapał Fryderyka w towarzystwie tajemniczej kobiety. Oboje zachowywali się jak zakochana para, co błyskawicznie przerodziło się w otwarty konflikt i poskutkowało agresywnymi groźbami ze strony zdemaskowanego mężczyzny. Z kolei trener Koczarski postanowił dać lekcję pokory, odsuwając Maksa od gry na rzecz dobra całej drużyny. Mimo braku kluczowego zawodnika Iskra odniosła triumf, wywołując potężną radość na trybunach. Równolegle Artur i Janek zrezygnowali z planów wizyty u Dona Jose i udali się prosto do kolumbijskich organów ścigania. Choć prokurator Ramirez zadeklarował chęć współpracy, Artur nie dysponował gotówką niezbędną do wręczenia łapówki. Taki obrót spraw sprawił, że położenie osadzonego w więzieniu Pawła stało się jeszcze bardziej krytyczne.

„Pierwsza miłość” – co wydarzy się w 4191. odcinku polsatowskiego hitu?

Zdesperowani pseudokibice Iskry osaczają Borysa, stawiając mu bezwzględne ultimatum. Bandyci grożą mu pozbawieniem życia, jeśli ten natychmiast nie wycofa się ze sprzedaży klubu piłkarskiego. Mężczyzna znajduje się w potrzasku, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę, że podobny los spotka go ze strony Bolesława, jeśli ugnie się pod żądaniami chuliganów. W tym samym czasie Kinga wdaje się w niezwykle ostrą wymianę zdań z Jolką. Dodatkowo musi poradzić sobie z niespodziewanym powrotem Stasi do Wrocławia. Kobieta bezskutecznie próbuje namierzyć swojego ojca, a w jego dawnym lokalu zauważa kręcących się nieznajomych. Z kolei Emilka wciąż nie daje za wygraną w kwestii zagadkowej szwagierki Fryderyka. Jego nerwowe reakcje na wszelkie pytania utwierdzają ją w przekonaniu, że mężczyzna ma coś do ukrycia. Choć oficjalnie udaje, że temat przestał ją interesować, w tajemnicy udaje jej się zdobyć internetowy adres do profilu poszukiwanej kobiety.

O której godzinie i gdzie można obejrzeć 4191. odcinek serialu „Pierwsza miłość”?

Ta niezwykle popularna produkcja obyczajowa gości na telewizyjnych ekranach od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Najnowszy, 4191. odcinek telewidzowie będą mogli śledzić w środę, 8 kwietnia 2026 roku. Osoby, które z różnych przyczyn nie zdążą zasiąść przed telewizorami na premierową emisję, nie muszą się martwić. Wszystkie epizody, zarówno te bieżące, jak i archiwalne, zostały oficjalnie udostępnione w internetowym serwisie streamingowym Polsat Box Go.

O czym opowiada „Pierwsza miłość” i jacy aktorzy wchodzą w skład obsady?

„Pierwsza miłość” to wieloletni telewizyjny tasiemiec, którego główna oś fabularna jest osadzona w stolicy województwa dolnośląskiego. Scenariusz koncentruje się na zawiłych losach Marysi i Pawła, a także ukazuje życiowe rozterki Alana, Kingi oraz pozostałych mieszkańców miasta. Telewizyjna historia obfituje w skomplikowane relacje uczuciowe, bolesne zdrady i zaskakujące dramaty, bardzo często zahaczając o wątki kryminalne oraz ważne zjawiska społeczne. Format, który jest emitowany bez przerwy od 2004 roku, zbudował przez lata potężną bazę lojalnych sympatyków.

Przed kamerami regularnie pojawia się plejada znanych i lubianych aktorów:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
