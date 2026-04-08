Pierwsza miłość, odcinek 4191: Borys w potrzasku – każdy wybór doprowadzi go do zguby

W 4190. epizodzie hitu Polsatu Bartek przyłapał Fryderyka w towarzystwie tajemniczej kobiety. Oboje zachowywali się jak zakochana para, co błyskawicznie przerodziło się w otwarty konflikt i poskutkowało agresywnymi groźbami ze strony zdemaskowanego mężczyzny. Z kolei trener Koczarski postanowił dać lekcję pokory, odsuwając Maksa od gry na rzecz dobra całej drużyny. Mimo braku kluczowego zawodnika Iskra odniosła triumf, wywołując potężną radość na trybunach. Równolegle Artur i Janek zrezygnowali z planów wizyty u Dona Jose i udali się prosto do kolumbijskich organów ścigania. Choć prokurator Ramirez zadeklarował chęć współpracy, Artur nie dysponował gotówką niezbędną do wręczenia łapówki. Taki obrót spraw sprawił, że położenie osadzonego w więzieniu Pawła stało się jeszcze bardziej krytyczne.
„Pierwsza miłość” – co wydarzy się w 4191. odcinku polsatowskiego hitu?
Zdesperowani pseudokibice Iskry osaczają Borysa, stawiając mu bezwzględne ultimatum. Bandyci grożą mu pozbawieniem życia, jeśli ten natychmiast nie wycofa się ze sprzedaży klubu piłkarskiego. Mężczyzna znajduje się w potrzasku, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę, że podobny los spotka go ze strony Bolesława, jeśli ugnie się pod żądaniami chuliganów. W tym samym czasie Kinga wdaje się w niezwykle ostrą wymianę zdań z Jolką. Dodatkowo musi poradzić sobie z niespodziewanym powrotem Stasi do Wrocławia. Kobieta bezskutecznie próbuje namierzyć swojego ojca, a w jego dawnym lokalu zauważa kręcących się nieznajomych. Z kolei Emilka wciąż nie daje za wygraną w kwestii zagadkowej szwagierki Fryderyka. Jego nerwowe reakcje na wszelkie pytania utwierdzają ją w przekonaniu, że mężczyzna ma coś do ukrycia. Choć oficjalnie udaje, że temat przestał ją interesować, w tajemnicy udaje jej się zdobyć internetowy adres do profilu poszukiwanej kobiety.
O której godzinie i gdzie można obejrzeć 4191. odcinek serialu „Pierwsza miłość”?
Ta niezwykle popularna produkcja obyczajowa gości na telewizyjnych ekranach od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Najnowszy, 4191. odcinek telewidzowie będą mogli śledzić w środę, 8 kwietnia 2026 roku. Osoby, które z różnych przyczyn nie zdążą zasiąść przed telewizorami na premierową emisję, nie muszą się martwić. Wszystkie epizody, zarówno te bieżące, jak i archiwalne, zostały oficjalnie udostępnione w internetowym serwisie streamingowym Polsat Box Go.
O czym opowiada „Pierwsza miłość” i jacy aktorzy wchodzą w skład obsady?
„Pierwsza miłość” to wieloletni telewizyjny tasiemiec, którego główna oś fabularna jest osadzona w stolicy województwa dolnośląskiego. Scenariusz koncentruje się na zawiłych losach Marysi i Pawła, a także ukazuje życiowe rozterki Alana, Kingi oraz pozostałych mieszkańców miasta. Telewizyjna historia obfituje w skomplikowane relacje uczuciowe, bolesne zdrady i zaskakujące dramaty, bardzo często zahaczając o wątki kryminalne oraz ważne zjawiska społeczne. Format, który jest emitowany bez przerwy od 2004 roku, zbudował przez lata potężną bazę lojalnych sympatyków.
Przed kamerami regularnie pojawia się plejada znanych i lubianych aktorów:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)