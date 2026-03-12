Pierwsza miłość, odcinek 4178: Co stało się z Alanem? Po druzgocącym wyznaniu Igi ślad po nim ginie

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-03-12 11:15

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 19 marca, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4178. odcinek.

W poprzednim odcinku (4177) Bartek próbował odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której Emilka miała partnera, a kontakt z synem wymagał kompromisów. Jego frustracja rosła, a myśl o odzyskaniu „swojego” zaczynała przeradzać się w obsesję. W klubie piłkarskim Borys mierzył się z fatalnym stanem budynku i boiska oraz brakiem funduszy na pensje dla piłkarzy i trenera. Bolesław nie zamierzał dokładać do interesu, a mimo to oczekiwał wyników. Jadzia walczyła o zdrowie córki i stabilność finansową, a Jurek angażował się w pomoc. Adrianna również starała się rozwiązać trudne kwestie osobiste.

Wywiad z Bletką | Radio ESKA

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4178

Marta otrzymuje niespodziewaną przesyłkę od Łukasza i decyduje się z nim spotkać, mimo że wcześniej próbowała go wymazać z pamięci. Zapomina, że umówiła się ze Szymonem. Kacper proponuje Marysi, by postarali się o dziecko, ale dla niej pomysł jest absurdalny. Julka, która kończy 16 lat, zaczyna drążyć temat swojego biologicznego ojca. Iga wreszcie wyznaje Alanowi, co wydarzyło się między nią a Jamesem. Spodziewa się awantury, ale reakcja chłopaka okazuje się trudniejsza do zniesienia. Alan nie wraca do domu, a kontaktuje się z Igą James z niepokojącą

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4178. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 19 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
Pierwsza miłość odc. 4178
Galeria zdjęć 5
Streszczenia seriali
pierwsza miłość
Polskie seriale