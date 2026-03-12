Barwy szczęścia, odcinek 3340: Skandal na Zacisznej! Lucyna obrzuca Wilka jajkami, a mieszkańcy ruszają na barykady

Spis treści
W poprzednim odcinku (3339) Łukasz nadal współpracował z Celiną i pomagał jej w sprawie dotyczącej zdrady małżeńskiej. Ksawery został surowo upomniany przez Kasię za używanie w szkole alkogogli pożyczonych od kolegi. Ostatecznie jednak Górka sama przetestowała wynalazek i postanowiła wykorzystać go na festynie z okazji Dnia Jabłka. Lucyna przeniosła do domu Pyrków resztę swoich rzeczy i na stałe zamieszkała przy Zacisznej. Tymczasem Asia stanowczo sprzeciwiła się Danielowi, gdy ten bez jej zgody podjął nagłą decyzję o zabraniu Emila na quady.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3340
Do inicjatywy obrony Zacisznej dołącza Lucyna, która staje na czele pikiety mieszkańców, a swój sprzeciw manifestuje rzuceniem w Wilka jajkami. Natomiast Justin dowiaduje się, że Bruno po raz kolejny kwestionuje jego kompetencje, anulując większość wydarzeń zaplanowanych w hotelu. W odpowiedzi Justin - działając w porozumieniu z Kępskim - postanawia stanowczo sprzeciwić się Stańskiemu. Z kolei Oliwka, całkowicie pochłonięta walką o rozwój własnego przedsiębiorstwa, wprowadza w pracy bardzo napiętą atmosferę, a ofiarą jej surowego nastawienia ponownie pada Ola.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3340. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 19 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)