Barwy szczęścia, odcinek 3340: Skandal na Zacisznej! Lucyna obrzuca Wilka jajkami, a mieszkańcy ruszają na barykady

W poprzednim odcinku (3339) Łukasz nadal współpracował z Celiną i pomagał jej w sprawie dotyczącej zdrady małżeńskiej. Ksawery został surowo upomniany przez Kasię za używanie w szkole alkogogli pożyczonych od kolegi. Ostatecznie jednak Górka sama przetestowała wynalazek i postanowiła wykorzystać go na festynie z okazji Dnia Jabłka. Lucyna przeniosła do domu Pyrków resztę swoich rzeczy i na stałe zamieszkała przy Zacisznej. Tymczasem Asia stanowczo sprzeciwiła się Danielowi, gdy ten bez jej zgody podjął nagłą decyzję o zabraniu Emila na quady.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3340

Do inicjatywy obrony Zacisznej dołącza Lucyna, która staje na czele pikiety mieszkańców, a swój sprzeciw manifestuje rzuceniem w Wilka jajkami. Natomiast Justin dowiaduje się, że Bruno po raz kolejny kwestionuje jego kompetencje, anulując większość wydarzeń zaplanowanych w hotelu. W odpowiedzi Justin - działając w porozumieniu z Kępskim - postanawia stanowczo sprzeciwić się Stańskiemu. Z kolei Oliwka, całkowicie pochłonięta walką o rozwój własnego przedsiębiorstwa, wprowadza w pracy bardzo napiętą atmosferę, a ofiarą jej surowego nastawienia ponownie pada Ola.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3340. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 19 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

