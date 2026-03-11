Pierwsza miłość, odcinek 4175: Angelika walczy o życie, a Biały wyznaje jej miłość

Joanna Dembek
2026-03-11 10:02

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 16 marca, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4175. odcinek.

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4175

Olek jest sfrustrowany obecnością teściowej, która traktuje go jak chłopca do wszystkiego. Wiktoria współczuje mu, ale jednocześnie rozumie swoją matkę, która czuje się samotna. Niedługo później u Róży pojawia się Kazanowa z pretensjami o podrywanie jej męża. Emilka stara się udawać normalność, ale rozmowa z Martą prowadzi do przełomu – po raz pierwszy otwarcie przyznaje, że cierpi na napady paniki i koszmary po porwaniu. W końcu decyduje się poprosić o pomoc. Tymczasem Angelika walczy o życie, a lekarze nie mają już realnych możliwości poprawy jej stanu. Biały przyjeżdża do kliniki mimo konsekwencji, modli się o wyzdrowienie dziewczyny i przyznaje, że ją kocha.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Kolejny, 4175. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 16 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
