W poprzednim odcinku Alan coraz mocniej przeżywał fakt, że ma syna, którego nie mógł oficjalnie uznać. Iga wspierała go, choć sytuacja zaczynała ją przytłaczać, zwłaszcza gdy w jej życiu pojawił się James. Tymczasem Borys wrobił Jolkę w kradzieże, co doprowadziło do afery w Barbarianie. Fabian wziął winę na siebie, lecz Jolka wyznała prawdę i swoje uczucia do Tomka. Na Sycylii Eliza i Wenerski ukrywali się, odkrywając, że mają różne plany, a Bolesław już wysłał za nimi ludzi.

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4153

Sprawa z Kostkiem całkowicie pochłania uwagę Alana, do tego stopnia, że ignoruje on próby Igi, która chce poruszyć temat Jamesa. Jego frustracja sięga zenitu, gdy później nakrywa tę dwójkę na wspólnej rozmowie, co wywołuje u niego gwałtowny wybuch złości. Tymczasem Seweryn zupełnie nie radzi sobie w nowej pracy jako kurier; zmęczenie sprawia, że myli przesyłki, co prowadzi do poważnych kłopotów, a nawet grozi rozpadem małżeństwa. Z kolei Angelika ląduje w szpitalu, a Bolesław bezwzględnie wykorzystuje sytuację, aby zmusić Elizę do powrotu. Eliza, po podjęciu decyzji o rozstaniu z Wenerskim, zaskakująco szybko wraca do Bolesława, w pełni świadoma, że ten związek nie wróży nic dobrego.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4153. odcinek zostanie wyemitowany 12 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

