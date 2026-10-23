Pierwsza miłość. Maciek i Janek zawierają nieoczekiwany układ. Załamana Julka traci chęci do życia

Pierwsza miłość, odcinek 4282. Maciek idzie na układ z Jankiem

Nadchodzący 4282. epizod „Pierwszej miłości” przyniesie nieoczekiwany zwrot w kontaktach partnera.i syna Kingi. Maciek zakopie topór wojenny z Jankiem, licząc na jego wparcie przy nagłośnieniu proekologicznej akcji Julki. Chłopak przyjmie każdą formę promocji, upatrując w tym okazji na zdobycie serca wybranki. Dotychczasowe stosunki partnera Kingi z jej dziećmi układały się raczej kiepsko. Zaufanie zrujnowało podwójne życie mężczyzny, wielokrotne okłamywanie żony i narodziny córki Poli. Choć małżonkowie ostatecznie zrezygnowali z rozwodu i zapomnieli o błędach, chłodny dystans między nim a Maćkiem oraz Tomkiem nadal pozostawał wyraźny.

Dramat Julki w Pierwszej miłości. Hejter niszczy jej życie

Zaskakujący krok syna Kingi otwiera przed Jankiem szansę na odbudowę relacji, nawet jeśli ta inicjatywa nie jest do końca szczera. Nastolatkowi zależy przede wszystkim na aprobacie Julki. Niestety, jego ambitne zamiary prawdopodobnie spalą na panewce. Zaszczuta przez anonimowego prześladowcę dziewczyna nie zdoła już myśleć o organizacji eko-eventu. Obrzydliwe komunikaty od hejtera pogrążą ją w całkowitym przygnębieniu. Na domiar złego ofiara wirtualnej agresji zacznie brać okrutne obelgi do siebie, tracąc w ten sposób resztki pewności siebie.

Pierwsza miłość. Janek i Maciek zakopują topór wojenny, ale to Paweł sprawi problemy

Wymarzona pochwała za pomoc w akcji reklamowej może więc nigdy nie nadejść. Załamana dziewczyna zignoruje poświęcenie kolegi, a sam chłopak kompletnie nie zrozumie powodów jej oziębłości. Zawirowania nie ominą również Janka. Mężczyzna wpakuje się w spory konflikt, próbując wyjaśnić sprawę Pawła (Mateusz Kościukiewicz). Kiedy stanowczo zażąda od kumpla jasnych odpowiedzi, ten w ogóle nie podejmie z nim dialogu. Przyjaciel błyskawicznie spakuje walizki i po prostu wyniesie się z jego domu.

Kiedy i gdzie oglądać 4282. odcinek "Pierwszej miłości"? Data emisji w Polsacie

Najnowszy, 4282. odcinek serialu „Pierwsza miłość” będzie można obejrzeć w środę, 9 listopada 2026 roku. Epizod zostanie wyemitowany punktualnie o godzinie 18.00 na antenie telewizji Polsat.

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