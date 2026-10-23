M jak miłość, odcinek 1952: Agnes zechce opuścić dom po zdradzie Artura. Reakcja Barbary zaskoczy

Agnes rozważy wyprowadzkę w 1952. odcinku "M jak miłość"

W nadchodzącym epizodzie hitu Dwójki córka Artura wpuści ojca do posiadłości, by ten mógł spakować swoje rzeczy po tym, jak Marysia wyrzuciła go za kolejny romans. Rogowski posłusznie wykonał ostre polecenie żony, a jedyną osobą, z którą utrzyma w domu jakikolwiek kontakt, pozostanie jego córka, co szybko wpędzi ją w poczucie winy.

Krótko po zostawieniu ojca sam na sam z walizkami, dziewczyna przygotuje napar dla Barbary. Seniorka z wielką radością przyjmie herbatę, zauważając jednocześnie dziwne zachowanie Agnes, która przez większość dnia będzie trzymała się na uboczu.

„– Dziękuję ci bardzo. Akurat miałam ogromną ochotę na herbatkę. A gdzieś ty się cały dzień podziewała?” – zainteresuje się Barbara.

„– Byli goście. Nie chciałam przeszkadzać” – wyjaśni Agnes.

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Decyzja Barbary w sprawie córki Artura w 1952. odcinku "M jak miłość"

Brak bezpośredniego, biologicznego pokrewieństwa z Mostowiakami sprawi, że młoda bohaterka poczuje się w tej sytuacji zupełnie wyobcowana. W końcu jedynym łącznikiem z tą rodziną będzie dla niej niewierny ojciec, który swoimi kłamstwami zniszczył małżeństwo z Marysią, co ostatecznie zmusi ją do refleksji nad własną wyprowadzką.

„– Babciu... nie wiem co mam robić. Tata jest na dole i pakuje swoje rzeczy. Może też powinnam?” – zapyta ją Rotke.

Te słowa wywołają u Mostowiakowej prawdziwe osłupienie. Seniorka będzie traktowała córkę lekarza jak własną wnuczkę i absolutnie nie będzie wyobrażała sobie, by dziewczyna miała zniknąć z jej życia z powodu skandalicznych błędów swojego taty.

„– Dziecko, o czym ty mówisz?” – zszokuje się Mostowiakowa.

„– Czy ja mam nadal prawo tutaj mieszkać, po tym, co się wydarzyło?” – kontynuuje Agnes.

„– Agusiu, przecież jesteś nadal częścią naszej rodziny. Może teraz trochę z problemami, ale rodziny. Nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze ciebie miało tu zabraknąć” – zapowie jej Barbara.

„– A Marysia?” – upewni się Rotke.

„– Marysia? Na pewno myśli tak samo. Córciu! I proszę więcej ze mną na ten temat nie rozmawiać, no!” – powie stanowczo Mostowiakowa.

Artur opuści dom w 1952. odcinku "M jak miłość". Córka zostanie z rodziną Marysi

Deklaracja i ciepłe słowa ze strony seniorki doprowadzą do ogromnego wzruszenia. Obie bohaterki mocno wpadną sobie w ramiona, uświadamiając sobie siłę ich wyjątkowej więzi. Po tej rozmowie znikną wszelkie obawy Agnes, która postanowi ostatecznie zostać u Mostowiaków, podczas gdy jej spakowany ojciec będzie musiał samotnie zamknąć za sobą drzwi dawnego domu.

Kiedy emisja 1952. odcinka "M jak miłość" w TVP2?

Najnowsze perypetie i trudne decyzje u Mostowiaków widzowie będą mogli śledzić we wtorek, 27 października 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.