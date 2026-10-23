Zuza znowu w akcji. Czy po raz drugi porwie małą Ninę w Na dobre i na złe?

Zuza nie odpuści w 1005. odcinku "Na dobre i na złe"

W 1005. odsłonie „Na dobre i na złe” stan Niny zacznie się poprawiać po skomplikowanej operacji mastoidektomii. Dziewczynka, którą wcześniej uprowadził Zuza, będzie w tak krytycznym położeniu, że natychmiastowy zabieg stanie się niezbędny ze względu na liczne komplikacje. Operacja córki Milewskich zakończy się sukcesem, a powracające zdrowie dziecka wywoła radość u porywaczki.

W tym samym odcinku Zuza nie porzuci swojego szalonego planu wywiezienia córki Blanki i Maria (Marcin Korcz) z kraju. Kobieta zdąży już zebrać potrzebne fundusze i będzie czekać tylko na moment, by móc ponownie uprowadzić Ninę. Co więcej, postanowi pojawić się w szpitalu, by być jak najbliżej swojego celu.

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Blanka i Mario będą chronić Ninę w odcinku 1005

Porywaczka będzie regularnie odwiedzać Leśną Górę, wcielając się w rolę pacjentki. Taka przykrywka pozwoli jej być blisko Niny i obserwować zachowanie rodziny, która postanowi nie spuszczać dziecka z oka.

Blanka niemal cały swój czas spędzi u boku Niny, podczas gdy Mario, wykorzystując kontakty w mafijnym półświatku, zorganizuje dla nich profesjonalną ochronę. Milewscy, nie mając pojęcia, że Zuza kręci się wokół nich, będą żyli w ciągłym napięciu ze względu na nieuchwytną sprawczynię pierwszego porwania.

Zuza uśpi czujność ochrony w 1005. odcinku serialu

Policja w końcu przestanie skupiać się wyłącznie na mrocznej przeszłości Maria i zwróci uwagę na przyjaciółkę Blanki. Funkcjonariusze zorientują się, że ich dotychczasowe tropy prowadziły donikąd i zaczną przyglądać się działaniom Zuzy, która będzie podejrzanie blisko Niny.

Jednakże, ani stróże prawa, ani prywatny ochroniarz wynajęty przez Maria, nie zdołają w pełni kontrolować sytuacji. Zuza nawiąże kontakt z ochroniarzem, próbując go rozproszyć. Kiedy tylko nadarzy się okazja, a Nina zostanie na moment sama w sali, kobieta wkroczy do akcji. Pytanie brzmi: czy od razu dokona porwania, czy może zaczeka na jeszcze bardziej sprzyjający moment?

Wiadomo na pewno, że do kolejnej próby uprowadzenia ze szpitala ostatecznie dojdzie. Choć Zuzie uda się zwieść ochroniarza, na jej drodze stanie sama Blanka, która stanowczo nie dopuści, by jej córka ponownie wpadła w ręce porywaczki.

Kiedy emisja 1005. odcinka "Na dobre i na złe"?

Premiera 1005. odcinka „Na dobre i na złe” została zaplanowana na środę, 18 listopada 2026 roku. Odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20.50 na antenie TVP2.